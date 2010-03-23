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Nokia, 12 MP kameralı ve xenon flaşlı N serisi bir model üzerinde mi çalışıyor?

9 yıl
17,2b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
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Bir kaç ay önce video sitesi Youtube'da paylaşılarak cep telefonu dünyasında gerçeklik ihtimali tartışılan N87 taslaklarının, teknik özelliklerinin (Bknz. 600 MHz ARM Cortex A8 işlemci, 256 MB RAM, 3.7 inç boyutunda dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera, Carl Zeiss lens, xenon flaş vs) ardından bugün IT168 tarafından N serisi bir cep telefonu gündeme getirildi.

Yeni cep telefonunun kod adı bilinmemekle beraber (N8x veya N9x ?) Symbian^3 işletim sistemi, 3.5 veya 4.0 inç dokunmatik kapasitif ekran, HDMI portu, 12 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss optiklerinden güç alan dijital kamera, HD video kaydı ve xenon flaş gibi zengin özellikler rivayet ediliyor. Nokia yetkilileri ise bu konudaki sessizliğini sürdürmekte. Nokia tarafından gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.


http://mobile.it168.com/a2010/0322/863/000000863827.shtml Yorum Yaz
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laerrof 9 yıl
bir sürü şey söylendi bu cihaz için ama resmen telefonun ön tarafını omnia hd den çakmışlar bence bu görüntü direk bi fake nokia bu cihazı çıkartır ama görüntünün bu olacağını hiç zannetmiyorum
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Mr. Jingles 9 yıl
N87 olarak rivayet edilen cihazda Xenon + Dual Led yazıyordu ama gördüğümüz kadarıyla sadece Xenon var
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yc#1 9 yıl
@ aozgec
Telefonla çektiğin fotoğraf ve videoları televizyonda izleyebilmen için konulmuş.
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aozgec 9 yıl
hdmi da neyin nesi oluyor??
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Momo-Oz 9 yıl
30megapixel olsa ne yazar ..
dandik telefon kamerası işte dsl-r kadar çekicek hali yok ya
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PULAT 9 yıl

DungeonKeeper

30megapixel olsa ne yazar ..
dandik telefon kamerası işte dsl-r kadar çekicek hali yok ya

hocam kimse zaten çekebilir demiyoki dandik ise ve size uymuyosa almazsınız olur biter daha piyasaya çıkmamış bi cihazı çok fazla övmeyede sizin gibi kötülemeyede gerek yok
ben kodak z710 umla n86 mı karşılaştırmıştım çözünürlükler hemen hemen aynı idi fakat bazı modlarda telefon bariz fark atmıştı forumda mevcut aratıp inceleyebilirsiniz
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cihangir151 9 yıl
Bu telefonu bişiylerin içine mi koymuşlar orjinal hali mi bu fikri olan var mı?
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Technological 9 yıl
Ne olursa olsun eksiksiz taş gibi cihaz olacak belli , Nokia cihazlarında eksik birşey bırakmıyor yaptı mı
tam yapıyor tüm özellikleri dolu dolu kullanıyorsunuz yazılımla da süslüyor , güncellemeyle besliyor,
E-Posta , GPS servislerini de açtı ne diyeyim Allah razı olsun Allah bereket versin daha ne ister ki insan,
sağda solda GPS , E-Posta , İnternet v.s. program arayarak meeeelemek'ten kurtarıyor , şu Symbian biraz daha
süslense makyajlansa arayüzü daha güzelleşse tadından yenmeyecek
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buraoca2 9 yıl
3D görüntü desteği olacak mı bu telde de?
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homeedition88 9 yıl
n800 serisine hoşgeldiniz...
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AhmedKaymakcı 9 yıl
çok güzel duruyor iphone a gönderme yapmış bence
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Mr. Jingles 9 yıl
Görüntüleme konusunda N82 ve N86'yı düşününce N8x olma ihtimali oldukça yüksek fakat adı N87 olursa çok kötü olur
N88 olursa daha iyi olur.
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IRFUN4EVER 9 yıl
cihaz eylülde çıkacak ve cihaz gerçek.
ama şimdiye kadar gördüğüm en dandik prototip. Hani arabaların casus fotoları olur ya sağı solu bantlı kaport filan dandik. Bu da öyle olmuş.
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Bul3nt 9 yıl
kamerada n8* serileri üstün bence n87 olur büyük ihtimal
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ugacomtr 9 yıl
yalannnnnnnnnnnn :)
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