Nokia, 12 MP kameralı ve xenon flaşlı N serisi bir model üzerinde mi çalışıyor?

Bir kaç ay önce video sitesi Youtube'da paylaşılarak cep telefonu dünyasında gerçeklik ihtimali tartışılan N87 taslaklarının, teknik özelliklerinin (Bknz. 600 MHz ARM Cortex A8 işlemci, 256 MB RAM, 3.7 inç boyutunda dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera, Carl Zeiss lens, xenon flaş vs) ardından bugün IT168 tarafından N serisi bir cep telefonu gündeme getirildi.
Yeni cep telefonunun kod adı bilinmemekle beraber (N8x veya N9x ?) Symbian^3 işletim sistemi, 3.5 veya 4.0 inç dokunmatik kapasitif ekran, HDMI portu, 12 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss optiklerinden güç alan dijital kamera, HD video kaydı ve xenon flaş gibi zengin özellikler rivayet ediliyor. Nokia yetkilileri ise bu konudaki sessizliğini sürdürmekte. Nokia tarafından gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
http://mobile.it168.com/a2010/0322/863/000000863827.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonla çektiğin fotoğraf ve videoları televizyonda izleyebilmen için konulmuş.
dandik telefon kamerası işte dsl-r kadar çekicek hali yok ya
hocam kimse zaten çekebilir demiyoki dandik ise ve size uymuyosa almazsınız olur biter daha piyasaya çıkmamış bi cihazı çok fazla övmeyede sizin gibi kötülemeyede gerek yok ben kodak z710 umla n86 mı karşılaştırmıştım çözünürlükler hemen hemen aynı idi fakat bazı modlarda telefon bariz fark atmıştı forumda mevcut aratıp inceleyebilirsiniz
tam yapıyor tüm özellikleri dolu dolu kullanıyorsunuz yazılımla da süslüyor , güncellemeyle besliyor,
E-Posta , GPS servislerini de açtı ne diyeyim Allah razı olsun Allah bereket versin daha ne ister ki insan,
sağda solda GPS , E-Posta , İnternet v.s. program arayarak meeeelemek'ten kurtarıyor , şu Symbian biraz daha
süslense makyajlansa arayüzü daha güzelleşse tadından yenmeyecek
ama şimdiye kadar gördüğüm en dandik prototip. Hani arabaların casus fotoları olur ya sağı solu bantlı kaport filan dandik. Bu da öyle olmuş.