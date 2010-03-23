Nokia, 12 MP kameralı ve xenon flaşlı N serisi bir model üzerinde mi çalışıyor?

Bir kaç ay önce video sitesi Youtube'da paylaşılarak cep telefonu dünyasında gerçeklik ihtimali tartışılan N87 taslaklarının, teknik özelliklerinin (Bknz. 600 MHz ARM Cortex A8 işlemci, 256 MB RAM, 3.7 inç boyutunda dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera, Carl Zeiss lens, xenon flaş vs) ardından bugün IT168 tarafından N serisi bir cep telefonu gündeme getirildi.

Yeni cep telefonunun kod adı bilinmemekle beraber (N8x veya N9x ?) Symbian^3 işletim sistemi, 3.5 veya 4.0 inç dokunmatik kapasitif ekran, HDMI portu, 12 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss optiklerinden güç alan dijital kamera, HD video kaydı ve xenon flaş gibi zengin özellikler rivayet ediliyor. Nokia yetkilileri ise bu konudaki sessizliğini sürdürmekte. Nokia tarafından gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.