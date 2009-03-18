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Nokia, 1700 çalışanıyla daha yollarını ayırmayı planlıyor

10 yıl
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1
9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, 1700 çalışanıyla daha yollarını ayırmayı planlıyor
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Geride bıraktığımız 2008 yılının sonlarına doğru etkisini arttıran küresel ekonomik kriz, cep telefonu pazarının kilit oyuncularını zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Cep telefonu pazarındaki en büyük payı elinde bulunduran Nokia, 1700 personeliyle daha yollarını ayıracağını açıkladı. 2008'in 3. ve 4. çeyreğindeki tablonun beklentilerin altında kalması, talebin azalmasına bağlı pazar daralması ve sabit giderlerin düşürülmeye çalışılması gibi etkenlerin Finlandiya merkezli firmanın çalışanlarını işten çıkarmasında etkili olduğu belirtiliyor. Nokia'nın toplam iş gücünün %1'lik kısmını çıkaracağını açıklamasından sonra borsada değer kaybı yaşadığını da ekleyelim.


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Vuze 10 yıl
kötü tabikide ancak global kriz firmalarda önlem almaları gerekli
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max975 10 yıl
nokia yaptıysa fena...
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waffenss 10 yıl
artık pazarda fena hırpalıyorlar. eskisi gibi rahat değil. kızakta samsung kamerada sony dokunmatik ekranda iphone şamar oğlanına çevirdiler
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StreamRolleR 10 yıl
aynen :(
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whatisnfc 10 yıl
Yazık valla onca insana ..
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