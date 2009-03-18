Nokia, 1700 çalışanıyla daha yollarını ayırmayı planlıyor

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Geride bıraktığımız 2008 yılının sonlarına doğru etkisini arttıran küresel ekonomik kriz, cep telefonu pazarının kilit oyuncularını zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Cep telefonu pazarındaki en büyük payı elinde bulunduran Nokia, 1700 personeliyle daha yollarını ayıracağını açıkladı. 2008'in 3. ve 4. çeyreğindeki tablonun beklentilerin altında kalması, talebin azalmasına bağlı pazar daralması ve sabit giderlerin düşürülmeye çalışılması gibi etkenlerin Finlandiya merkezli firmanın çalışanlarını işten çıkarmasında etkili olduğu belirtiliyor. Nokia'nın toplam iş gücünün %1'lik kısmını çıkaracağını açıklamasından sonra borsada değer kaybı yaşadığını da ekleyelim.