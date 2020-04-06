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    Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi

    5G bağlantısını destekleyen amiral gemisi seviyesinde bir telefon çıkarmaya hazırlanan HMD Global'in planları sekteye uğradı. Şirket Nokia 9.3 PureView'un lansmanını erteledi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi
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    HMD Global'in piyasaya sürdüğü ilk 5G özellikli telefon Nokia 8.3 5G olmuştu. Ancak cihaz teknik özellikleri bakımından amiral gemisi seviyesinde değildi. Şirket şimdi Nokia 9.3 PureView'un duyurusuna hazırlanıyor fakat görünüşe bakılırsa cihazın çıkışı gecikecek.

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    Gelen haberlere göre Nokia 9.3 PureView lansmanı 2020'nin ikinci yarısına ertelendi. Daha önce akıllı telefonun bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildirilmişti. Lansmanın ertelenmesine koronavirüs (Covid-19) salgınının neden olduğu belirtiliyor.

    Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi
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    Ekran altı kamera teknolojisi sunabilir

    Bu yıl Samsung, Oppo, Vivo, Honor ve Xiaomi gibi önde gelen şirketlerin ekran altı kamera teknolojisiyle donatılmış akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Nokia 9.3 PureView'un da bu teknolojiye sahip olacağı önünde iddialar var.

    Buna ek olarak akıllı telefonun arka panelinde Toshiba ortaklığı ile geliştirilen beşli kamera sisteminin yer alacağı söyleniyor. Kablosuz şarj desteğiyle gelecek Nokia 9.3 PureView'da 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/06/nokia-9-3-pureview-launch-reportedly-postponed-to-h2-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    burakayvacık 15 sa. yeni yorumcu
    ertelenmeyen ne kaldı ki. Fiyatı bari çok söylemeseler
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    DH Misafiri 16 sa.
    2 yıllık nokia 8 kullanıcısıyım. 9 un teknik bakımdan amiral gemi olmaması beni üzdü ve kamera da toshibayla çalışmaları derinden etkiledi. Zeiss dururken bu da ne olaki. Ha şu var zeiss (sony) ile de çalışsa hem xpreialarda hem nokialarda kamerada bi sorunsallık var ama inşallah düzelir 9 da bu durum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mr. Jingles 15 sa. DH Misafiri
    Siz olayı anlamamışsınız. Kamera sensörleri Toshiba olacak. Lensler yine Zeiss.
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    f 22 raptor (Metehan Talih) 17 sa.
    Nokia 6 kullanıcısı olarak yazıyorum nokia 7plus ve nokia 8 sirocco gibi oldukça başarılı cihazlar çıkardı aynı formülden devam etmeliydi
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    eas722 1 gün
    Nokia güzel bir amiral gemisi çıkarsın diye Lumia 1520 / 930'dan beri bekliyorum. Bu denilen de 2021'in ilkbaharında SD 865 ile gelir 1000$ 'dan satılır.
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    DH Misafiri 1 gün
    Nokia 7 plus tasarım olarak nokianın çıkardığı en iyi cihazdı. Fiyatının şişik olmasının sebebi malzeme kalitesinin premium olmasıdır. Seramik kaplama ve bakır işlemeler haliyle cihazı elit yaptı fiyatta yüksek oldu. Yine satardı ama yeterince adetin gelmemesi heryerde bulunmaması ve reklamının iyi yapılamaması telefonun satışını etkiledi. Ben eşime aldım ilk geldiğinde mediamarktan hala kullanıyor canavar gibi çok memnun. Bu ve 8 sirocco Nokianın yaptığı en iyi işlerdi. Gerilerini atın çöpe...
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    niyazieser 1 gün yeni yorumcu
    Nokıa 7plus alacaktım ama fiyatı çok ucuktu . Buna bakalım
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 2 gün
    nokia nın hem tasarım hem donanım olarak bir tek Nokia 7 Plus modelini beğenmiştim onu da distrübütör sağolsun şişirme bir fiyat ile ülkeye getirmişlerdi, bir defa ülkeye getirildi bir dahada gelmedi
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    Mr. Jingles 2 gün
    S865 ve ekran altı kamera teknolojisiyle gelirse piyasayı yıkar. Umarım iddia edilen özelliklerde çıkar.
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