Nokia 9.3 PureView'un çıkışı ertelendi

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HMD Global'in piyasaya sürdüğü ilk 5G özellikli telefon Nokia 8.3 5G olmuştu. Ancak cihaz teknik özellikleri bakımından amiral gemisi seviyesinde değildi. Şirket şimdi Nokia 9.3 PureView'un duyurusuna hazırlanıyor fakat görünüşe bakılırsa cihazın çıkışı gecikecek.

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Gelen haberlere göre Nokia 9.3 PureView lansmanı 2020'nin ikinci yarısına ertelendi. Daha önce akıllı telefonun bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği bildirilmişti. Lansmanın ertelenmesine koronavirüs (Covid-19) salgınının neden olduğu belirtiliyor.

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Ekran altı kamera teknolojisi sunabilir

Bu yıl Samsung, Oppo, Vivo, Honor ve Xiaomi gibi önde gelen şirketlerin ekran altı kamera teknolojisiyle donatılmış akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Nokia 9.3 PureView'un da bu teknolojiye sahip olacağı önünde iddialar var.

Buna ek olarak akıllı telefonun arka panelinde Toshiba ortaklığı ile geliştirilen beşli kamera sisteminin yer alacağı söyleniyor. Kablosuz şarj desteğiyle gelecek Nokia 9.3 PureView'da 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayabilir.

https://www.gizmochina.com/2020/04/06/nokia-9-3-pureview-launch-reportedly-postponed-to-h2-2020/

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