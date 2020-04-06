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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir

    Oppo yeni bir ses ürünü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yayınladığı poster, Breeno destekli bir akıllı hoparlörün yolda olduğunu ortaya koydu.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir
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    Oppo çok yakında tanıtacağı yeni ses ürününün teaser görselini yayınladı. Poster cihazın 7 Nisan'da duyurulacağını gösteriyor.

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    Söz konusu ürünle ilgili resmi bilgi yok ancak dairesel hatlara sahip siyah renkli bir cihaz olduğunu görüyoruz. Google Home Mini'yi andıran küçük bir akıllı hoparlör gibi duruyor.

    Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir
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    Yarın duyurulacak

    Görünüşe bakılırsa Oppo, Breeno isimli sanal asistanını destekleyen bir akıllı hoparlör duyuracak. Bir diğer olasılık ise kablosuz kulaklık. Zira cihaz şarj kutusuna da benziyor.

    Fakat Oppo daha yeni bir kablosuz kulaklık çıkardığı için bu ihtimal son derece düşük. Cİhazla ilgili detayları öğrenebilmemiz için çok az bir süre daha beklememiz gerekecek.



    https://beebom.com/oppo-could-unveil-first-smart-speaker-7th-april Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    internetten bulamadım ya verdiginiz linkte açılmadı nerdn bakabiliriz
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    DH Misafiri 1 gün
    İyi çalışmalar Oppo güncelleme takvimi neden yok hiç bir yerde oppo reno 2z aldım önce16 mart denildi somra 31 mart hala haber yok bilginiz varmı.
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    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    merakla bekliyoruz
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