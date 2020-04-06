Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir

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Oppo çok yakında tanıtacağı yeni ses ürününün teaser görselini yayınladı. Poster cihazın 7 Nisan'da duyurulacağını gösteriyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı
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Söz konusu ürünle ilgili resmi bilgi yok ancak dairesel hatlara sahip siyah renkli bir cihaz olduğunu görüyoruz. Google Home Mini'yi andıran küçük bir akıllı hoparlör gibi duruyor.
Yarın duyurulacak
Görünüşe bakılırsa Oppo, Breeno isimli sanal asistanını destekleyen bir akıllı hoparlör duyuracak. Bir diğer olasılık ise kablosuz kulaklık. Zira cihaz şarj kutusuna da benziyor.
Fakat Oppo daha yeni bir kablosuz kulaklık çıkardığı için bu ihtimal son derece düşük. Cİhazla ilgili detayları öğrenebilmemiz için çok az bir süre daha beklememiz gerekecek.
https://beebom.com/oppo-could-unveil-first-smart-speaker-7th-april Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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