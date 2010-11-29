Nokia C3 Touch and Type için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandı

Nokia resmi tanıtımını Eylül ayında yaptığı C3 Touch and Type modeline ilişkin yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Hem dokunmatik ekrana hem de geleneksel numerik tuş takımına sahip olan yeni telefon, Finlandiyalı üreticinin klasik tasarım anlayışı üzerinde Series 40 işletim sistemini çalıştırıyor. QVGA çözünürlüğünde 2.4-inç dokunmatik ekrana sahip olan ultra-ince tasarımlı telefon, flash destekli 5 Megapiksel kamera, 802.11n WiFi, 3G, FM Radyo, 32GB'a kadar bellek kartı desteği ve paslanma çelik kasası gibi detaylarla dikkat çekmeyi başarıyor.

Ovi Store üzerinden uygulamalara hızlı erişim olanağı sunan telefonun 145 Avro seviyesinden satılması beklenirken, Avrupa'da 160 Avro civarı fiyatlar ile listelere girmeye başladığını görüyoruz.



