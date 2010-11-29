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Nokia C3 Touch and Type için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandı

8 yıl
21,3b
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7
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia resmi tanıtımını Eylül ayında yaptığı C3 Touch and Type modeline ilişkin yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Hem dokunmatik ekrana hem de geleneksel numerik tuş takımına sahip olan yeni telefon, Finlandiyalı üreticinin klasik tasarım anlayışı üzerinde Series 40 işletim sistemini çalıştırıyor. QVGA çözünürlüğünde 2.4-inç dokunmatik ekrana sahip olan ultra-ince tasarımlı telefon, flash destekli 5 Megapiksel kamera, 802.11n WiFi, 3G, FM Radyo, 32GB'a kadar bellek kartı desteği ve paslanma çelik kasası gibi detaylarla dikkat çekmeyi başarıyor.

Ovi Store üzerinden uygulamalara hızlı erişim olanağı sunan telefonun 145 Avro seviyesinden satılması beklenirken, Avrupa'da 160 Avro civarı fiyatlar ile listelere girmeye başladığını görüyoruz.




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DH Misafiri 7 yıl
halen gelmedi mi, nereye baksam bi bilgi yok satışı çıkınca buradan duyurur musunuz?????
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DH Misafiri 8 yıl
Telefon nezaman türkiyeye gelir satışları başlasın artk bize bununla ilgili detaylı bir bilgi verirmisiniz ?
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Ozn.Onl 8 yıl
kapasitif ekrana benziyor ve s40 arayüzü olduğu için ekranın8den bile daha iyi olabilitesi var.
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wox 8 yıl
bu telefonun neresi övülecek kadar iyi anlamıyorum.ufacık ekranda parmağımı koysam iki tuşa anca denk gelir..bence kullanışsız.ekran daha geniş olsaydı çokdaha iyi olurdu...:(
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AlicanNalbat 8 yıl
saçmalığa gel :)
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korsanzeki168 8 yıl
Türkiye'ye kaç paradan girer bu telefon?
145€ doğru olabilir mi TC de?
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DH Misafiri 8 yıl
Güzel telefon. Touch kısmı videoda ki kadar iyi mi bunu öğrenebilmek için DH'nin bunu test etmesi gerecek...:)
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