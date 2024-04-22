Tam Boyutta Gör

Apple, yapay zeka alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin son olarak Fransız yapay zeka girişimi Datakalab'ı satın aldığı ortaya çıktı. Challenges dergisinin verdiği bilgiye göre Datakalab, 17 Aralık 2023 tarihinde gizlice Apple bünyesine dahil oldu.

İnsanların Apple Vision Pro’ya olan ilgisi dibi gördü 2 sa. önce eklendi

Satın alma operasyonunun finansal detayları açıklanmadı ancak uzmanlar bunu oldukça önemli bir hamle olarak değerlendiriyor. Datakalab, 2017 yılında Xavier ve Lucas Fischer kardeşler tarafından kuruldu. İlk olarak yüz analizi üzerine çalışan firmanın teknolojisi Covid-19 salgını sırasında maske takılıp takılmadığını ve sinema izleyicilerinin duygularını ölçmek için kullanıldı.

Tam Boyutta Gör

Apple algoritma sıkıştırma teknolojisiyle ilgileniyor

Apple'ın ilgilendiği şey ise algoritma sıkıştırma tarafı. Datakalab, 2022 yılında strateji değişikliği yaparak yapay zeka algoritmalarının sıkıştırılmasına odaklanma kararı aldı. Şirket yeni bir yöntem geliştirerek hesaplamaların karmaşıklığını azaltmayı ve cihazlar üzerinde yapay zeka işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamayı başardı.

Bu gelişme iOS 18'de yerel bir dil modeli çalıştırmayı planlayan Apple için oldukça önemli. Zira şirket yapay zekanın internet ve uzak sunuculara ihtiyaç duymadan cihazda çalışmasını istiyor. Datakalab'ın teknolojisi sayesinde Apple bu hedefe daha kolay ulaşabilecek ve kullanıcılara daha hızlı ve gecikmesiz bir yapay zeka deneyimi sunması mümkün olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakalab'ı satın aldı