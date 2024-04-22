Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakalab'ı satın aldı

Apple, yapay zeka alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin son olarak Fransız yapay zeka girişimi Datakalab'ı satın aldığı ortaya çıktı. Challenges dergisinin verdiği bilgiye göre Datakalab, 17 Aralık 2023 tarihinde gizlice Apple bünyesine dahil oldu.
Satın alma operasyonunun finansal detayları açıklanmadı ancak uzmanlar bunu oldukça önemli bir hamle olarak değerlendiriyor. Datakalab, 2017 yılında Xavier ve Lucas Fischer kardeşler tarafından kuruldu. İlk olarak yüz analizi üzerine çalışan firmanın teknolojisi Covid-19 salgını sırasında maske takılıp takılmadığını ve sinema izleyicilerinin duygularını ölçmek için kullanıldı.
Apple algoritma sıkıştırma teknolojisiyle ilgileniyor
Apple'ın ilgilendiği şey ise algoritma sıkıştırma tarafı. Datakalab, 2022 yılında strateji değişikliği yaparak yapay zeka algoritmalarının sıkıştırılmasına odaklanma kararı aldı. Şirket yeni bir yöntem geliştirerek hesaplamaların karmaşıklığını azaltmayı ve cihazlar üzerinde yapay zeka işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamayı başardı.
Bu gelişme iOS 18'de yerel bir dil modeli çalıştırmayı planlayan Apple için oldukça önemli. Zira şirket yapay zekanın internet ve uzak sunuculara ihtiyaç duymadan cihazda çalışmasını istiyor. Datakalab'ın teknolojisi sayesinde Apple bu hedefe daha kolay ulaşabilecek ve kullanıcılara daha hızlı ve gecikmesiz bir yapay zeka deneyimi sunması mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)