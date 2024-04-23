OpenAI, bu sene GPT-5 yerine GPT-4.5'e geçebilir: İşte sebebi

GPT-4'ten GPT-5'e geçişte hesaplama ihtiyacı 100 kat artacak
Yapay Zeka Güvenliği Merkezi direktörü Dan Hendrycks, OpenAI'nin büyük dil modelinin (LLM) her yeni versiyonda hesaplama için 10 kat daha fazla kaynak gerektirmesi nedeniyle, şirketin GPT-5'e bu sene geçmeyeceğini iddia ediyor. Hendrycks, eğer OpenAI GPT-4.5'i atlayıp doğrudan GPT-5'e geçerse, GPT-4'e göre hesaplama gereksinimlerinde yaklaşık 100 kat artış olacağını belirtiyor. Bu da, üç ay boyunca aralıksız yaklaşık 1 milyon H100 çipinin çalıştırılmasını gerektiriyor. OpenAI'ın bu seviyede bir hesaplama gücü şuan için olmayabilir.
Bu yorum, Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, son teknolojiye sahip bir dil modelinin şu anda yaklaşık 1 milyar dolara mal olduğunu ve bu maliyetin 2025-2026 yılına kadar 5 milyar ila 10 milyar dolar arasına çıkmasının beklendiğini belirten açıklamasıyla örtüşüyor.
Geçtiğimiz günlerde NVIDIA, bu yıl kurulan H100 ünitelerinin yılda yaklaşık 13.000 GWh elektrik tüketmesini beklendiğini açıklamıştı. Bu miktar, Litvanya ve Guatemala gibi ülkelerin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. 2027 yılına gelindiğinde, veri merkezlerinin küresel güç tüketiminin 85 ila 134 TWh arasına çıkması bekleniyor.
Bazı uzmanlar, GPT-5'in, kötü düzenlenmiş insan sohbetlerini ve genel olarak toy bir eğitim sürecini içeren orijinal eğitim programını değiştirmesi gerekeceğine inanılıyor. Bu nedenle, OpenAI'nin bu yıl, her şeyi tamamen değiştirip GPT-5'i piyasaya sürmek yerine, kademeli bir geçişle GPT-4.5'i piyasaya sürme olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu