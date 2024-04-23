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    OpenAI, bu sene GPT-5 yerine GPT-4.5'e geçebilir: İşte sebebi

    Pek çok kişi OpenAI'ın 2024'te GPT-5'i piyasaya sürmesini beklerken, bazı analistler bunun gerçekleşmeyeceğini savunuyor. Sebep olarak ise hesaplama gücü gösteriliyor.
    OpenAI, bu sene GPT-5 yerine GPT-4.5'e geçebilir: İşte sebebi
    Her ne kadar GPT-4 şu anda üretken yapay zeka dünyasının zirvesinde olsa da, Anthropic'in Claude'u ve Meta'nın açık kaynaklı Llama'sı gibi rakipleri gün geçtikçe daha iyi olmaya devam ediyor. Dolayısıyla OpenAI, yeni modeller ile rekabetteki yerini korumak zorunda. Pek çok kişi şirketin 2024'te GPT-5'i piyasaya sürmesini beklerken, bazı analistler bunun gerçekleşmeyeceğini savunuyor.

    GPT-4'ten GPT-5'e geçişte hesaplama ihtiyacı 100 kat artacak

    Yapay Zeka Güvenliği Merkezi direktörü Dan Hendrycks, OpenAI'nin büyük dil modelinin (LLM) her yeni versiyonda hesaplama için 10 kat daha fazla kaynak gerektirmesi nedeniyle, şirketin GPT-5'e bu sene geçmeyeceğini iddia ediyor. Hendrycks, eğer OpenAI GPT-4.5'i atlayıp doğrudan GPT-5'e geçerse, GPT-4'e göre hesaplama gereksinimlerinde yaklaşık 100 kat artış olacağını belirtiyor. Bu da, üç ay boyunca aralıksız yaklaşık 1 milyon H100 çipinin çalıştırılmasını gerektiriyor. OpenAI'ın bu seviyede bir hesaplama gücü şuan için olmayabilir.

    Bu yorum, Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, son teknolojiye sahip bir dil modelinin şu anda yaklaşık 1 milyar dolara mal olduğunu ve bu maliyetin 2025-2026 yılına kadar 5 milyar ila 10 milyar dolar arasına çıkmasının beklendiğini belirten açıklamasıyla örtüşüyor. 

    Geçtiğimiz günlerde NVIDIA, bu yıl kurulan H100 ünitelerinin yılda yaklaşık 13.000 GWh elektrik tüketmesini beklendiğini açıklamıştı. Bu miktar, Litvanya ve Guatemala gibi ülkelerin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. 2027 yılına gelindiğinde, veri merkezlerinin küresel güç tüketiminin 85 ila 134 TWh arasına çıkması bekleniyor.

    Bazı uzmanlar, GPT-5'in, kötü düzenlenmiş insan sohbetlerini ve genel olarak toy bir eğitim sürecini içeren orijinal eğitim programını değiştirmesi gerekeceğine inanılıyor. Bu nedenle, OpenAI'nin bu yıl, her şeyi tamamen değiştirip GPT-5'i piyasaya sürmek yerine, kademeli bir geçişle GPT-4.5'i piyasaya sürme olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 4 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 20 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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