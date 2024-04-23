OpenAI, bu sene GPT-5 yerine GPT-4.5'e geçebilir: İşte sebebi

Her ne kadar GPT-4 şu anda üretken yapay zeka dünyasının zirvesinde olsa da, Anthropic'in Claude'u ve Meta'nın açık kaynaklı Llama'sı gibi rakipleri gün geçtikçe daha iyi olmaya devam ediyor. Dolayısıyla OpenAI, yeni modeller ile rekabetteki yerini korumak zorunda. Pek çok kişi şirketin 2024'te GPT-5'i piyasaya sürmesini beklerken, bazı analistler bunun gerçekleşmeyeceğini savunuyor.

GPT-4'ten GPT-5'e geçişte hesaplama ihtiyacı 100 kat artacak

Yapay Zeka Güvenliği Merkezi direktörü Dan Hendrycks, OpenAI'nin büyük dil modelinin (LLM) her yeni versiyonda hesaplama için 10 kat daha fazla kaynak gerektirmesi nedeniyle, şirketin GPT-5'e bu sene geçmeyeceğini iddia ediyor. Hendrycks, eğer OpenAI GPT-4.5'i atlayıp doğrudan GPT-5'e geçerse, GPT-4'e göre hesaplama gereksinimlerinde yaklaşık 100 kat artış olacağını belirtiyor. Bu da, üç ay boyunca aralıksız yaklaşık 1 milyon H100 çipinin çalıştırılmasını gerektiriyor. OpenAI'ın bu seviyede bir hesaplama gücü şuan için olmayabilir.

Bu yorum, Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, son teknolojiye sahip bir dil modelinin şu anda yaklaşık 1 milyar dolara mal olduğunu ve bu maliyetin 2025-2026 yılına kadar 5 milyar ila 10 milyar dolar arasına çıkmasının beklendiğini belirten açıklamasıyla örtüşüyor.

Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakalab'ı satın aldı 21 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde NVIDIA, bu yıl kurulan H100 ünitelerinin yılda yaklaşık 13.000 GWh elektrik tüketmesini beklendiğini açıklamıştı. Bu miktar, Litvanya ve Guatemala gibi ülkelerin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. 2027 yılına gelindiğinde, veri merkezlerinin küresel güç tüketiminin 85 ila 134 TWh arasına çıkması bekleniyor.

Bazı uzmanlar, GPT-5'in, kötü düzenlenmiş insan sohbetlerini ve genel olarak toy bir eğitim sürecini içeren orijinal eğitim programını değiştirmesi gerekeceğine inanılıyor. Bu nedenle, OpenAI'nin bu yıl, her şeyi tamamen değiştirip GPT-5'i piyasaya sürmek yerine, kademeli bir geçişle GPT-4.5'i piyasaya sürme olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI, bu sene GPT-5 yerine GPT-4.5'e geçebilir: İşte sebebi