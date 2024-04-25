Apple, iPhone üzerinde çalışabilecek yeni yapay zeka modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlarda, özellikle Galaxy AI ile birlikte Galaxy S24 serisinde gördüğümüz yapay zeka özelliklerinin bir kısmı bulut temelli olarak çalışıyor. Ancak görünüşe göre Apple, iOS 18 ile birlikte getireceği yapay zeka özelliklerinin doğrudan cihaz üzerinde yani iPhone’larda çalışmasını istiyor. Bu istek, kısa bir süre önce yayınlanan ve aslında dört küçük dil modelinden oluşan OpenELM yapay zeka modeliyle de gözler önüne seriliyor.

Apple’dan cihaz üzerinde çalışacak yapay zeka modeli

Cihaz üzerinde yerel olarak çalışacak bir yapay zeka çoğu açıdan ek avantajlarla birlikte geliyor. Bunların en başında ise daha yüksek hız ve güvenlik yer alıyor. Dört adet çok küçük dil modelinden oluşan OpenELM’in "Açık kaynaklı Verimli Dil Modelleri" anlamına geldiğini aktaran Apple, e-posta yazma gibi metinle ilgili görevlerde modelin çok verimli olduğunu söyledi.

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OpenELM esasında dört küçük modele sahip ve bunlar farklı ağırlıktalar: 270 milyon parametre; 450 milyon parametre; 1,1 milyar parametre; ve 3 milyar parametre. Parametre sayısı artıkça modelin eğitim verileri, karmaşıklığı ve haliyle yetenekleri de artıyor. Her dört model de oldukça küçükler ve bunları işletmek Gemini, GPT 4 ve Llama 3 gibi modelleri işletmeye göre çok daha ucuz. Bu tip küçük modeller cihazlarda yerel olarak çalışmak için optimize ediliyor.

Tam Boyutta Gör Apple araştırmacıları, OpenELM modellerinin eğitiminde doğruluğu ve verimliliği artırmak için katman bazlı bir ölçeklendirme stratejisi kullandıklarını belirtiyor. Bu sayede daha güvenilir sonuçlar elde edildi. Örneğin, yaklaşık bir milyar parametrelik bir parametre bütçesiyle OpenELM, OLMo'ya kıyasla doğrulukta yüzde 2,36'lık bir iyileşme sergilerken 2 kat daha az ön eğitim tokeni gerektiriyor.

Öte yandan OpenELM, iPhone’larda nasıl bir yapay zeka göreceğimize işaret eden bir araştırma konumunda. Apple, OpenELM modellerini açık araştırma topluluğunu güçlendirmek ve zenginleştirmek için yayınladığını söylüyor. Ancak benzer modellerin iOS 18 ile iPhone’lara gelmesi bekleniyor.

Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz aylarda firmanın yapay zeka konusunda inanılmaz miktarda zaman ve çaba harcadığını ve cihazlara üretken yapay zeka özellikleri getireceğini söylemişti. Firma şimdiye kadar ticari kullanıma yönelik herhangi bir yapay zeka yayınlamamış olsa da çok sayıda yapay zeka araştırması yayınladı.

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