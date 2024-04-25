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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone üzerinde çalışabilecek yeni yapay zeka modelini tanıttı

    Apple, bulutta çalışmak yerine doğrudan cihaz üzerinde çalışması için tasarlanan OpenELM adlı yapay zeka modellerini tanıttı. Bu, yapay zeka modellerinin iPhone’da nasıl çalışacağına işaret ediyor.
    Apple, iPhone üzerinde çalışabilecek yapay zeka modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlarda, özellikle Galaxy AI ile birlikte Galaxy S24 serisinde gördüğümüz yapay zeka özelliklerinin bir kısmı bulut temelli olarak çalışıyor. Ancak görünüşe göre Apple, iOS 18 ile birlikte getireceği yapay zeka özelliklerinin doğrudan cihaz üzerinde yani iPhone’larda çalışmasını istiyor. Bu istek, kısa bir süre önce yayınlanan ve aslında dört küçük dil modelinden oluşan OpenELM yapay zeka modeliyle de gözler önüne seriliyor.

    Apple’dan cihaz üzerinde çalışacak yapay zeka modeli

    Cihaz üzerinde yerel olarak çalışacak bir yapay zeka çoğu açıdan ek avantajlarla birlikte geliyor. Bunların en başında ise daha yüksek hız ve güvenlik yer alıyor. Dört adet çok küçük dil modelinden oluşan OpenELM’in "Açık kaynaklı Verimli Dil Modelleri" anlamına geldiğini aktaran Apple, e-posta yazma gibi metinle ilgili görevlerde modelin çok verimli olduğunu söyledi.

    OpenELM esasında dört küçük modele sahip ve bunlar farklı ağırlıktalar: 270 milyon parametre; 450 milyon parametre; 1,1 milyar parametre; ve 3 milyar parametre. Parametre sayısı artıkça modelin eğitim verileri, karmaşıklığı ve haliyle yetenekleri de artıyor. Her dört model de oldukça küçükler ve bunları işletmek Gemini, GPT 4 ve Llama 3 gibi modelleri işletmeye göre çok daha ucuz. Bu tip küçük modeller cihazlarda yerel olarak çalışmak için optimize ediliyor.

    Apple, iPhone üzerinde çalışabilecek yapay zeka modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Apple araştırmacıları, OpenELM modellerinin eğitiminde doğruluğu ve verimliliği artırmak için katman bazlı bir ölçeklendirme stratejisi kullandıklarını belirtiyor. Bu sayede daha güvenilir sonuçlar elde edildi. Örneğin, yaklaşık bir milyar parametrelik bir parametre bütçesiyle OpenELM, OLMo'ya kıyasla doğrulukta yüzde 2,36'lık bir iyileşme sergilerken 2 kat daha az ön eğitim tokeni gerektiriyor.

    Öte yandan OpenELM, iPhone’larda nasıl bir yapay zeka göreceğimize işaret eden bir araştırma konumunda. Apple, OpenELM modellerini açık araştırma topluluğunu güçlendirmek ve zenginleştirmek için yayınladığını söylüyor. Ancak benzer modellerin iOS 18 ile iPhone’lara gelmesi bekleniyor.

    Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz aylarda firmanın yapay zeka konusunda inanılmaz miktarda zaman ve çaba harcadığını ve cihazlara üretken yapay zeka özellikleri getireceğini söylemişti. Firma şimdiye kadar ticari kullanıma yönelik herhangi bir yapay zeka yayınlamamış olsa da çok sayıda yapay zeka araştırması yayınladı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/24/24139266/apple-ai-model-openelm-iphone-laptops-strategy https://huggingface.co/apple/OpenELM-3B https://arxiv.org/pdf/2404.14619
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 2 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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