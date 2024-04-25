Apple, iPhone üzerinde çalışabilecek yeni yapay zeka modelini tanıttı

Apple’dan cihaz üzerinde çalışacak yapay zeka modeli
Cihaz üzerinde yerel olarak çalışacak bir yapay zeka çoğu açıdan ek avantajlarla birlikte geliyor. Bunların en başında ise daha yüksek hız ve güvenlik yer alıyor. Dört adet çok küçük dil modelinden oluşan OpenELM’in "Açık kaynaklı Verimli Dil Modelleri" anlamına geldiğini aktaran Apple, e-posta yazma gibi metinle ilgili görevlerde modelin çok verimli olduğunu söyledi.
OpenELM esasında dört küçük modele sahip ve bunlar farklı ağırlıktalar: 270 milyon parametre; 450 milyon parametre; 1,1 milyar parametre; ve 3 milyar parametre. Parametre sayısı artıkça modelin eğitim verileri, karmaşıklığı ve haliyle yetenekleri de artıyor. Her dört model de oldukça küçükler ve bunları işletmek Gemini, GPT 4 ve Llama 3 gibi modelleri işletmeye göre çok daha ucuz. Bu tip küçük modeller cihazlarda yerel olarak çalışmak için optimize ediliyor.
Öte yandan OpenELM, iPhone’larda nasıl bir yapay zeka göreceğimize işaret eden bir araştırma konumunda. Apple, OpenELM modellerini açık araştırma topluluğunu güçlendirmek ve zenginleştirmek için yayınladığını söylüyor. Ancak benzer modellerin iOS 18 ile iPhone’lara gelmesi bekleniyor.
Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz aylarda firmanın yapay zeka konusunda inanılmaz miktarda zaman ve çaba harcadığını ve cihazlara üretken yapay zeka özellikleri getireceğini söylemişti. Firma şimdiye kadar ticari kullanıma yönelik herhangi bir yapay zeka yayınlamamış olsa da çok sayıda yapay zeka araştırması yayınladı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/24/24139266/apple-ai-model-openelm-iphone-laptops-strategy https://huggingface.co/apple/OpenELM-3B https://arxiv.org/pdf/2404.14619 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu