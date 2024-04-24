Adobe’nin yeni yapay zekası bulanık videoları HD yapıyor

Geçtiğimiz yıl önceki SenseiAI'ı temel alan Firefly'ı piyasaya sürerek büyük etki yaratan Adobe, yapay zeka özelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adobe araştırmacıları bu kez, bulanık videoları orijinal çözünürlüklerinin sekiz katına kadar yükseltebilen ve bunu videolarda minimum bozulmayla gerçekleştirebilen VideoGigaGAN adlı yeni bir üretken yapay zeka modeli geliştirdi.

Bulanık videolar tarih oluyor

Adobe, VideoGigaGAN modelinin diğer Video Super Resolution (VSR) yöntemlerinden daha üstün olduğunun altını çiziyor. Firmaya göre yapılan ince ayarlar ve önlemlerle birlikte görüntülerde bozulma olmadan yükseltme işlemi yapılabiliyor. Araştırmacılar VideoGigaGAN'ı, yüksek frekanslı ayrıntılara ve zamansal tutarlılığa sahip videolar üretebilen yeni bir üretken VSR modeli olarak tanımlıyor.

Belirtilenlere göre VideoGigaGAN, büyük ölçekli büyük ölçekli bir görsel yükseltici olan GigaGAN üzerine inşa edildi. Bilmeyenler için Generative Adversarial Networks (GAN) veya Türkçesi olarak Çekişmeli üretici ağlar, genel olarak hareketsiz görüntüleri daha yüksek çözünürlüklere yükseltmede oldukça etkilidirler ancak aynı şeyi videolar üzerinde uygulamak ortaya titreme ve istenmeye bozukluklar çıkartabiliyor. Diğer video yükseltme yöntemleri ise bu titreme sorunları olamadan yükseltme işlemlerini yapabiliyor. Adobe, her iki tarafın da güçlü yönlerini VideoGigaGAN özelinde birleştirdiğini belirtiyor. Araştırmacılar, uyguladıkları teknikler ve önlemlerle yüksek video kalitesi elde edebilirken çok daha az titreme ve bozulma almayı başarmışlar.

Yapay zeka şirketleri çocuk istismarına yönelik ortak karar aldı 6 sa. önce eklendi

Adoba, VideoGigaGAN için çok sayıda örnek de paylaştı. Her örnek mükemmel olmasa ve yapaylık anlaşılabilir olsa da çoğunda kalite genel olarak oldukça yüksek bir seviyede. Hatta bazı örnekler o kadar kaliteli ki, bu videoda yapay zekanın parmağının olduğunu söylemek zor. Öte yandan VideoGigaGAN yalnızca bir araştırma ürünü konumunda ve herhangi bir çıkış tarihi veya yakında zamanda modeli görüp göremeyeceğimiz tamamen belirsiz durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Adobe’nin yeni yapay zekası bulanık videoları HD yapıyor