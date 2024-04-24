Adobe’nin yeni yapay zekası bulanık videoları HD yapıyor

Geçtiğimiz yıl önceki SenseiAI'ı temel alan Firefly'ı piyasaya sürerek büyük etki yaratan Adobe, yapay zeka özelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adobe araştırmacıları bu kez, bulanık videoları orijinal çözünürlüklerinin sekiz katına kadar yükseltebilen ve bunu videolarda minimum bozulmayla gerçekleştirebilen VideoGigaGAN adlı yeni bir üretken yapay zeka modeli geliştirdi.
Bulanık videolar tarih oluyor
Adobe, VideoGigaGAN modelinin diğer Video Super Resolution (VSR) yöntemlerinden daha üstün olduğunun altını çiziyor. Firmaya göre yapılan ince ayarlar ve önlemlerle birlikte görüntülerde bozulma olmadan yükseltme işlemi yapılabiliyor. Araştırmacılar VideoGigaGAN'ı, yüksek frekanslı ayrıntılara ve zamansal tutarlılığa sahip videolar üretebilen yeni bir üretken VSR modeli olarak tanımlıyor.
Belirtilenlere göre VideoGigaGAN, büyük ölçekli büyük ölçekli bir görsel yükseltici olan GigaGAN üzerine inşa edildi. Bilmeyenler için Generative Adversarial Networks (GAN) veya Türkçesi olarak Çekişmeli üretici ağlar, genel olarak hareketsiz görüntüleri daha yüksek çözünürlüklere yükseltmede oldukça etkilidirler ancak aynı şeyi videolar üzerinde uygulamak ortaya titreme ve istenmeye bozukluklar çıkartabiliyor. Diğer video yükseltme yöntemleri ise bu titreme sorunları olamadan yükseltme işlemlerini yapabiliyor. Adobe, her iki tarafın da güçlü yönlerini VideoGigaGAN özelinde birleştirdiğini belirtiyor. Araştırmacılar, uyguladıkları teknikler ve önlemlerle yüksek video kalitesi elde edebilirken çok daha az titreme ve bozulma almayı başarmışlar.
Adoba, VideoGigaGAN için çok sayıda örnek de paylaştı. Her örnek mükemmel olmasa ve yapaylık anlaşılabilir olsa da çoğunda kalite genel olarak oldukça yüksek bir seviyede. Hatta bazı örnekler o kadar kaliteli ki, bu videoda yapay zekanın parmağının olduğunu söylemek zor. Öte yandan VideoGigaGAN yalnızca bir araştırma ürünü konumunda ve herhangi bir çıkış tarihi veya yakında zamanda modeli görüp göremeyeceğimiz tamamen belirsiz durumda.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/24/24138979/adobe-videogigagan-ai-video-upscaling-project-blurry-hd https://videogigagan.github.io/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu