Nokia markasına veda, bu kez dönüşü yok

Nokia artık kaçınılmaz sona geldi
2016 yılında Finli HMD Global konsorsiyumu tarafından satın alınarak yeniden faaliyete başlayan Nokia markası, yaklaşık 7 yıl boyunca farklı akıllı telefon modelleri ile belirli pazarlarda boy göstermişti.
Ne var ki eski şaşaalı günlerine bir türlü dönemediği için Nokia markasına çok bel bağlamak istemeyen HMD Global, geçen yılın sonlarında kendi markası ile akıllı telefon üretmeye başlamıştı. Bu yılın başlarında da beklenen haber geldi.
HMD Global bundan sonra sadece kendi markasına ait akıllı telefonlar satacak ve Nokia markasını kullanmayacak. Firmanın ayrıca tablet ve tam kablosuz kulaklık üreteceği de belirtiliyor. Bu gelişme Nokia akıllı telefonların artık tamamen piyasadan silineceğini gösteriyor.
Firmanın sitesinde halen Nokia Telefonlarının Üreticisi ibaresini kullanması en azından Nokia markalı cep telefonlarının üretime devam edeceği ihtimalini akıllara getiriyor. HMD Global yaklaşan MWC 2024 fuarında ilk tanıtımını yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.