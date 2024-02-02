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    Anlık Bildirim

    Nokia markasına veda, bu kez dönüşü yok

    Yıllardır Nokia markalı akıllı telefonlar üreten HMD Global ortaklığı artık sadece kendi markasını kullanacak. Lansman hazırlıklarını sürdüren firma Nokia markasına veda etti. 
    Nokia Tam Boyutta Gör
    2000’li yılların başında akıllı telefon pazarının en popüler ismi olan Nokia, iPhone ve Android hamlelerine gerekli yanıtı veremeyince büyük bir çöküşün içerisine girmişti. Microsoft’un Windows akıllı telefon çalışmalarının bir parçası olarak 2014 yılında 5 milyar Euroya satın alınan Nokia, kısa süre sonra şok bir kararla akıllı telefon pazarına veda etmişti.

    Nokia artık kaçınılmaz sona geldi

    2016 yılında Finli HMD Global konsorsiyumu tarafından satın alınarak yeniden faaliyete başlayan Nokia markası, yaklaşık 7 yıl boyunca farklı akıllı telefon modelleri ile belirli pazarlarda boy göstermişti.

    Ne var ki eski şaşaalı günlerine bir türlü dönemediği için Nokia markasına çok bel bağlamak istemeyen HMD Global, geçen yılın sonlarında kendi markası ile akıllı telefon üretmeye başlamıştı. Bu yılın başlarında da beklenen haber geldi.

    HMD Global bundan sonra sadece kendi markasına ait akıllı telefonlar satacak ve Nokia markasını kullanmayacak. Firmanın ayrıca tablet ve tam kablosuz kulaklık üreteceği de belirtiliyor. Bu gelişme Nokia akıllı telefonların artık tamamen piyasadan silineceğini gösteriyor.

    Firmanın sitesinde halen Nokia Telefonlarının Üreticisi ibaresini kullanması en azından Nokia markalı cep telefonlarının üretime devam edeceği ihtimalini akıllara getiriyor. HMD Global yaklaşan MWC 2024 fuarında ilk tanıtımını yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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