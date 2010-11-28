Nokia N8, Tron: Legacy filminde

Bilim-Kurgu sinemasının en başarılı örneklerinden birisi olan Matrix'te, 8110 modeliyle yer alan Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia, uzun süredir merakla beklenen ve önümüzdeki ay içerisinde vizyona girecek Tron: Legacy filmiyle de gündemde. Yayınlanan yeni fragmandan da görülebileceği üzere filmin gizli başrollerinden birisi de Nokia'nın amiral gemisi N8'e ait.
Symbian^3 işletim sistemini kullanan ilk telefon olma özelliğine sahip Nokia N8, 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası, 3.5-inç büyüklüğünde ve 640 x 360 piksel çözünürlüğündeki kamerası ve HDMI çıkışı gibi detaylarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Tron: Legacy filminin, N8 satışlarına etki edip etmeyeceğini zaman gösterecek ancak daha öncesinde telefonu tanımak ve neler yapabildiğini görmek istiyorsanız, yayınladığımız kapsamlı Nokia N8 video incelemesine göz atabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
heyt beğendim bunu ...N8 in slogan ı bu olsun
ama yeni filmin fragmani pek isik vermedi. genede effek ve aksiyon icin sinemada izlenir.
n8e gelirsek nokianin symbian israri olmasa ve biraz daha iyi bir islemciyle gelse direk basa guresecek bir model olurdu. malzeme kalitesi gercekten cok iyi.
ama filimden pek bişey anlamadım(fragmandan daha doğrusu)
ha bu arada efsanedir film ülkemizde pek bilinmez o ayrı
Bu telefon bunları bile yapabiliyor heheyyy nabeer? demek gibi geldi