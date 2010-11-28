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Nokia N8, Tron: Legacy filminde

8 yıl
19,8b
1
23
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilim-Kurgu sinemasının en başarılı örneklerinden birisi olan Matrix'te, 8110 modeliyle yer alan Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia, uzun süredir merakla beklenen ve önümüzdeki ay içerisinde vizyona girecek Tron: Legacy filmiyle de gündemde. Yayınlanan yeni fragmandan da görülebileceği üzere filmin gizli başrollerinden birisi de Nokia'nın amiral gemisi N8'e ait.

Symbian^3 işletim sistemini kullanan ilk telefon olma özelliğine sahip Nokia N8, 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası, 3.5-inç büyüklüğünde ve 640 x 360 piksel çözünürlüğündeki kamerası ve HDMI çıkışı gibi detaylarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Tron: Legacy filminin, N8 satışlarına etki edip etmeyeceğini zaman gösterecek ancak daha öncesinde telefonu tanımak ve neler yapabildiğini görmek istiyorsanız, yayınladığımız kapsamlı Nokia N8 video incelemesine göz atabilirsiniz.




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grezimonk 8 yıl
ne kullanacaklardı tekno tuğla iphone mu?
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huseyincarnege 8 yıl
nokyayı takarım kapıları acarım :)
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Hi-Tech-Man 8 yıl
ya şu amiral gemisi lafından da artık böğğğ geldi lütfen biraz farklı tanımlamalar bulun artık amiral gemisi nedir ya. iğneden ipliğe her yeni çıkan olaya amiral gemisi diyoruz. araba falan olsa hadi uygun düşer de cep telefonunda çok saçma kalıyor. bu arada film iyiyye benziyor. n8 cok vasat.
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wox 8 yıl

huseyincarnege

nokyayı takarım kapıları acarım :)


heyt beğendim bunu ...N8 in slogan ı bu olsun
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darkaura 8 yıl
ulkemizde bilinmez ayri ama ilk tron filmi zamaninin bilim kurgu efsanesidir.
ama yeni filmin fragmani pek isik vermedi. genede effek ve aksiyon icin sinemada izlenir.
n8e gelirsek nokianin symbian israri olmasa ve biraz daha iyi bir islemciyle gelse direk basa guresecek bir model olurdu. malzeme kalitesi gercekten cok iyi.
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kralhasanyigit 8 yıl
Yaw film efsane, telefon bahane de, güzelim House'un yandaşı hatunu, şopara çevirmişler...
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sinuhe.s 8 yıl
hööyyytt çocukluğum en favori filmidir tron


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infinite 8 yıl
ultra gerzek bir film...ancak kıyafetler süper...
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civilbugra 8 yıl
sanki matrix de telefon kullanımı biraz daha fazlaydı
ama filimden pek bişey anlamadım(fragmandan daha doğrusu)
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Batuist 8 yıl
umarım değildir ama film bana çok çocuksu geldi.. pek güzele benzemiyor.. (şu anki izlediğim fragman kadarıyla)
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sinuhe.s 8 yıl
trona hakaret bu

n8 ne yav

ha bu arada efsanedir film ülkemizde pek bilinmez o ayrı
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mazzoow 8 yıl
sende bu cihazı alırsan sende bunları yaparsın, gibi bilinç altı oyunlarıyla piyasaya sokulmaya çalışma taktiği gibi geldi bana.
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Bach 8 yıl

mazzoow

sende bu cihazı alırsan sende bunları yaparsın, gibi bilinç altı oyunlarıyla piyasaya sokulmaya çalışma taktiği gibi geldi bana.

Bu telefon bunları bile yapabiliyor heheyyy nabeer? demek gibi geldi
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