Nokia N8, Tron: Legacy filminde

Bilim-Kurgu sinemasının en başarılı örneklerinden birisi olan Matrix'te, 8110 modeliyle yer alan Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia, uzun süredir merakla beklenen ve önümüzdeki ay içerisinde vizyona girecek Tron: Legacy filmiyle de gündemde. Yayınlanan yeni fragmandan da görülebileceği üzere filmin gizli başrollerinden birisi de Nokia'nın amiral gemisi N8'e ait.

Symbian^3 işletim sistemini kullanan ilk telefon olma özelliğine sahip Nokia N8, 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası, 3.5-inç büyüklüğünde ve 640 x 360 piksel çözünürlüğündeki kamerası ve HDMI çıkışı gibi detaylarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Tron: Legacy filminin, N8 satışlarına etki edip etmeyeceğini zaman gösterecek ancak daha öncesinde telefonu tanımak ve neler yapabildiğini görmek istiyorsanız, yayınladığımız kapsamlı Nokia N8 video incelemesine göz atabilirsiniz.



