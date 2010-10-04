Nokia: Ovi Store'dan günde 2.3 milyon uygulama indiriliyor

Mobil iletişim devi Nokia, yaptığı resmi açıklamayla uygulama mağazası Ovi Store da yeni bir kilometretaşı'nın daha aşıldığını duyurdu. Finlandiya merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre Ovi Store üzerinden indirilen uygulama sayısı, birkaç hafta öncesine kadar günde 2 milyon iken gelinen son noktada günde 2.3 milyonu geçmeyi başardı.
Her gün 200 bin yeni kullanıcının oturum açtığı uygulama mağazası Ovi Store'daki yeni ivlemede, değişen tasarımın katkısı büyük. Sevkiyatı birkaç gün önce başlayan N8 ve yakında satışa sunulması beklenen E7 gibi Symbian^3 tabanlı cihazlar için tasarımı gözden geçirilen mağazada uygulama erişiminin artık çok daha kolay olduğu belirtiliyor.
Sahip olduğu %37 civarındaki pazar payı ile dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia, Ovi Store ile yükselişte olsa da bugün Apple'ın ciddi şekilde arkasında yer alıyor. Cuppertino merkezli firmanın AppStore için açıkladığı son rakamlara göre iPhone kullanıcılar saniyede 200, günde 17.8 milyon uygulama indiriyorlar.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca WP7 nin yaptığı gibi yüksek düzeyli bir minimum konfigürasyon seçilmeli. Gerekirse MeeGo uygulamaları başka hiç bir işletim sisteminde çalışmamalı. Hatta başka işletim sisteminde çalışan kalitesiz uygulamalar MeeGo da çalışmamalı.
Özetle Nokia kesinlikle MeeGo ile sıfırdan başlamalı. Tertemiz bir sayfa açmalı. GecekBekcisi her ne kadar hoşlanmasa da MeeGo marketine alınacak uygulamalar sıkı denetimlerden geçmeli. Yani GeceBekcisi'nin kendi deyimi ile özgürlüğü benim deyimimle narsistliği elinden alınmalı. O bir power user veya Geek diye herkesin böyle olduğu sanılmamalı. Ya da herkes Geek olmaya zorlanmamalı...
Saygılar...
Linux vakfının ev sahipliğini yaptığı ve herşeyi tamamen açık kaynaklı olan bir işletim sisteminde maalesef bu tip zorlamalar getiremezsiniz ve zaten donanım üreticilerini WP7 ve Android 3.0 gibi platformlardan iterken MeeGo'ya çeken şey de bu, kendi markaları ile fark yaratabilme imkanı.
Android'de karşılaşılan güncelleyememe sorunu ise zaten batmaya yakın oldukları için Android'e sarılan zor durumdaki cihaz üreticilerinin yeni yazılımları yeni cihazlarla satıp sürekli devam eden bir satış döngüsü elde etme ve zor durumlarından bu şekilde kurtulma şeklindeki gizli stratejilerinin bir sonucu, "herkesin kendi arayüzü olması" sadece kullanıcılara söylenen bir yalan. Apple'ın yaptığı ise sadece Apple gibi donanımı da yazılımı da tek firmadan çıkan ve başka firmaların ne yazılımı ne de donanımı kullanamadığı tamemen kapalı ortamlarda mümkün bir şey, bu hayalden vazgeçin.
Peki MeeGo da güncellemeler nasıl olacak? Symbian'da da, MeeGo'da da şu an Windows'taki gibi güncellemeler teker teker ufak paketler halinde yüklenecek. Yani en azından Nokia böyle yapacak, diğer üreticiler de buna imkan sağlar mı bilmiyorum...
Uygulama mağazasında getirilecek performans ve stabilite konusundaki kısıtlamaların gerekliliğine katılıyorum ve teknik olarak Nokia da Intel de kendi uygulama mağazasında bunu yapabilecek olsa da yapmayabilir, çünkü bunları düşünürken işin unuttuğumuz bir boyutu var: Operatörler.
Symbian'da kalan pil gücünün yüzdeyle değil de çizgilerle gösterilmesinin temel sebebinin kullanıcıların pilin azaldığını gördüğü zaman görüşme yapmama eğilimine sahip olduğu için bunu engellemek isteyen operatörler olduğunu söylesem sanırım nasıl bizim aleyhimizde bir mantıklarının ve müdahale güçlerinin olduğunu anlar ve hak verirsiniz. Herşey maalesef yazılım ve donanımla bitmiyor, kullanıcının yanı sıra şebekeyi de mutlu etmek gerekiyor ve kurduğu saadet zinciri sayesinde sadece Apple operatörlere tamamen kendi isteklerini kabul ettirebiliyor.
Yani bir diğer deyişle; Apple değilseniz ya da Apple olmazsanız, Apple'ın yaptıklarını yapamazsınız.
Applicationların kalitesi falan demişsinizde ne kalitesi o app
ler çok basit grafik olarak da yapılması oldukça kolay şeyler.10 sene öncesinin game boy oyunlarını koyuyorlar sizde 1.5 milyar verip oynuyorsunuz.
İphone asla türkiyedeki satış fiyatına değmeyecek bir telefon biz 3. Dünya ülkesi olduğumuz için 3 katı fiyattan satıyorlar
Boşuna ovi ile iphone u kıyaslamayın çünkü nerdeyse aynı appler ikisindede var.telif hakkı olmasa aynı uygulama 2 telefon içinde yapılır sadece ufak farklar olur
Yani biraz kafanızı çalıştırın pazarlama tuzaklarına düşmeyin
Zamaninda symbianli telefonlari gorunca hayran kaliyordum.ptogram cesitliligi kendine hayran birakiyordu.forum forum gezip uygulama ariyordum.ama maalesef bu programlarin kalitesi bir yerde takilip kaldi.nokianin stratejileri bir cok yeniligi ilk kendilerinde cikmasini saglasada hic bir zmn bunlari genellestiremedi.
Bu arada kimse bana nokia=symbian degildir demesin.su an symbianin hakim ortagi onlardir.beraber yola ciktigi ortaklarinin hisselerini toplayip hakim ortak olmustur.bunun iyi seyler getirmesi gerekirken hep geriden geldiler.
Bende isterdim bu msji iphonedan degilde bi nokia telefonundan yazmak.ama olmaditabi
Hayır, ben ikinci grupta değilim. Ama ikinci gruptakileri "de" düşünen* bir mantığın tarafındayım. Sen ise ikinci gruptakileri gözden çıkarmış,"Her koyun kendi bacağından asılır." şeklinde yeryüzünde kullanılmış en narsist atasözlerinden birini kendine prensip olarak almış bir mantığın yanındasın. O kadar saçmalamışsın ki; Normalde sen zararlı olan uygulamaları yüklemediğinde iOS kullanan benle aranda hiç bir fark kalmadığı gibi Apple'in ürünlerini kullanan, sana göre "normalde Symbian veya Windows'da olsa salak sambalak uygulama yükleyenleri" dışlıyorsun. Ve bunu sana tanınan bir özgürlük olarak görüyorsun. Yani senin özgürlük dediğin şey aslında narsistliğin dibi.
Ehh, buna çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Zira yazılarından bir kaçını okuyan herkes, narsistliğin sende tavana vurduğunu kolayca görür.
* Gerçi Apple'ın onları düşündüğünü düşünmek de doğru değil. Apple aslında kendini düşünüyor. Kullanıcı deneyimi üzerinde ün salan bir firma olduğundan dolayı bu prensiple hareket ediyor. Kullancıyı düşündüğünden değil de para kazanmayı sevdiğinden dolayı böyle hareket ediyor. Bu da dolaylı olarak kullanıcının işine yarıyor.
Yaşım senden büyük. Şöyle söyleyim, sen ortaokul sıralarında agu bugu derken, biz üniversite sıralarındaydık. Sen o dönem babanın elinde görürken cep telefonunu biz kullanmaktaydık. Böyle saçma yaklaşıma böyle saçma cevap.
Edelim:
İnternet'e bağımlı olmayan bir smartphone mu istiyorsunuz? Başka bir network mü var acaba bilmediğimiz? Mobil internete bağımlı olmak ne demek? Problem mobil kısmında mı, internet kısmında mı? Anlayan beri gelsin.
Gayet anlamsız. Symbian'a uygulama yazmak için kullandığınız herhangi bir donanım/yazılım (Windows olsun, yok Ubuntu kullanıyorum dersen, monitorün olsun, yok evdeki LCD ekranı kullanıyorum dersen harddiskin olsun, herhangi bir donanım/yazılım olsun) bedava mı herşeyiyle? O zaman Symbian da herhangi bir PC komponenti daha çok satsın diye var, mı denecek. Bu salak yaklaşımdan her tür salak sonuç çıkar. PS3 oyunu develop etmek için Sony'ye muhtaçsınız demek kadar saçma.
Çok fazla CIA içerikli film izlediğini gösteren komplo teorili ilk paragrafınız geçelim. Şarkı dediğin şey telif hakları yasasıyla korunan birşey, bunu satmasında ne zarar var anlamadım. İçerik sağlayıcılar, bir çok uygulamayı ücretisiz de sağlıyor, bunun için geek olmaya da gerek yok. Şu an telefonumdaki işimi gören bir çok uygulama, ki tamamı da abuk subuk uygulamalar değil, gayet hayatı kolaylaştıran şeyler, Yapı Kredi,Turkcell, Sinemakurdu, Bilyoner, yemek sepeti, hepsi bedava. Kim para kazanıyor bilemem, benim cebimden para çıkmıyor.
Öyle olduğunda, böyle olduğunda.. Etrafta "İnce uçlu Nokia şarjı olan var mı?" diye bağıran adamlar var, ama kalkılmış ikide bir telefon kasası değiştiren, kasayı değiştirirken şarj girişlerini de değiştirip eski şarjınızı çöp haline getiren Nokia'ya değil, tüm Apple ürünlerinde ve tüm jenerasyonlarda aynı şarj girişini kullanan Apple'a çamur atılmış. Bunun adı çekememezliktir, başka birşey değil. Diğer markaların sanki şarj aletleri şu an birbirine uyumlu da iPhone'a sallanmış. Ha çıkıp kardeşimiz diyecek ki "eöö ama hepsi standart olacak şarjların, tüm üreticiler bunu yapacak".. Eee? Ne zaman? O standart şarj bugünkü telefonlara uyacak mı? Al sana başka bir masraf kapısı.
Linkini verdiğin kısa ve içi boş yazıdan bunlar çıkıyor. 26 yaşında hayatın anlamını çözdüğünü sanan birisi için bile vasat bir yazı olmuş.
Gelelim diğer konulara:
Çarpıtma en sevdiğim günah olsun hadi. Herkesin bilebileceği gibi iPhone'da da isterseniz telefonunuzdan bilgisayarınıza fotoğraf da atabilirsiniz, çekmiş olduğunuz video'yu da. Ama burada bahsedilenin bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hiç bir zaman USB flash disk muamelesi yapmadım telefona. Bir bilgisayardan telefonun (sadece iPhone değil, tüm önceki telefonlarım da dahil) içine herhangi bir dosya atıp başka bir bilgisayara transfer etmedim. iPhone'a tabii ki müzik attım, video seyrettim, fotoğraflar çekip bunları her bilgisayara indirdim (bunun için iTunes'a gerek yok). Telefonumun içinde gereksiz döküman saklamayı hiç bir zaman da mantıklı bulmadım. Çok çok ihtiyacım olduğunda, mail atarım, istediğim zaman girer açarım. Bu kadar basit.
Kendi bilgisayarım harici bir bilgisayardan, telefonuma şimdiye kadar en ufak bir data indirmedim; indirmeyi de düşünmem. Hayatım boyunca yapmadığım bir uygulamanın telefonumda olmaması kadar da mantıklı bir durum yok. Çok isteyen 3rd party yazılımla bunu yapabilir. Şu durumda kim saçmalamış oldu?
Ohooo.. "dün öyleydi amaee".. 26 yaş gerçekten olgun olunması gereken bir yaştır. Dünden bahsetmeyelim istersen, Nokia'nın kullanıcılarını aşağılarcasına alt teknoloji ürünler üretip, hayvani fiyatlarla sattığı, kullanıcısına hiç bir fayda ve kullanışlık getirmeyen, sürekli kasa değiştirip ambalajlayıp ambalajlayıp kakaladığı. Düne kadar şöyledi.. Yani? Dünden mi bahsedeceğiz? Düne kadar dokunmatik ekran teknolojisi yerlerde de sürünüyordu. Application market denen zımbırtanın adı mı duyuluyordu? Nokia "lan pazar lideriyim, umrumda mı dünya"vari hareketlerle teknolojisi olduğu halde hep eksik pompalamadı mı? Düne kadar şu çok övdüğün Ovi'nin hali neydi ki? Bırakınız, geçiniz.
Bugünden bahsedelim istersen biraz? Kişiselleştirme elbetteki uygulamaları da kapsar. Telefonu bütünüyle kişiselleştirirsin, dış kapağı da, duvarkağıdı da, zili de, ve uygulamaları da, herşeyi bu kişiselleştirmenin içindedir. Kişiselleştirme, bir eşyanın kullanıcısının beğenisine ve ihtiyaçlarına özel olarak cevap verecek hale getirilmesidir.
Tekrar ediyorum; iPhone'un güzel tarafı da bu. Kullanışlı bir arayüz, istediğin uygulamayı şak diye istediğin zaman indirebilmen. Developer'lar için kullanımı zor olabilir, son kullanıcı için kesinlikle değil.
[O nasıl, bu nasıl diye sorduğun uygulamaların tamamı ve daha fazlası JB ile yapılabiliyor, biliyorsun. Eğer ki, geek bir kişiysen zaten JB yapmamak mantıksız. Ha, ama dersen ki "işte JB falan yapmak gerekiyor, kim uğraşacak" senin yukarda bahsettiğin onca Symbian zımbırtısı ile JB yapmak arasında hiçbir fark yok benim için.]