Nokia: Ovi Store'dan günde 2.3 milyon uygulama indiriliyor

Mobil iletişim devi Nokia, yaptığı resmi açıklamayla uygulama mağazası Ovi Store da yeni bir kilometretaşı'nın daha aşıldığını duyurdu. Finlandiya merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre Ovi Store üzerinden indirilen uygulama sayısı, birkaç hafta öncesine kadar günde 2 milyon iken gelinen son noktada günde 2.3 milyonu geçmeyi başardı.

Her gün 200 bin yeni kullanıcının oturum açtığı uygulama mağazası Ovi Store'daki yeni ivlemede, değişen tasarımın katkısı büyük. Sevkiyatı birkaç gün önce başlayan N8 ve yakında satışa sunulması beklenen E7 gibi Symbian^3 tabanlı cihazlar için tasarımı gözden geçirilen mağazada uygulama erişiminin artık çok daha kolay olduğu belirtiliyor.

Sahip olduğu %37 civarındaki pazar payı ile dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia, Ovi Store ile yükselişte olsa da bugün Apple'ın ciddi şekilde arkasında yer alıyor. Cuppertino merkezli firmanın AppStore için açıkladığı son rakamlara göre iPhone kullanıcılar saniyede 200, günde 17.8 milyon uygulama indiriyorlar.