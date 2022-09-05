Nokia yeni PureBook dizüstü modellerini duyurdu

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Son dönemde akıllı telefon pazarında yeniden eski günlere dönmenin sinyallerini veren Nokia, dizüstü pazarında da hareketli. OffGlobal ile üretim ortaklığına giren Nokia yeni PureBook dizüstü modellerini IFA 2022 fuarında duyurdu.

Yeni Nokia PureBook dizüstü modelleri

Yeni Nokia PureBook dizüstü modelleri biraz daha maliyete oynayan bir çizgi izliyor. Modellerde Full HD IPS ekran, 60Hz tazeleme hızı, 250nit parlaklık, 8GB RAM, parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 özellikleri ortak olarak sunuluyor.

Nokia PureBook Pro dizüstü özellikleri neler? 6 ay önce eklendi

Nokia PureBook Pro seride tepe model ve 15.6 inçlik ekrana sahip. Intel Core i3 1220P işlemcisinden gücünü alan model 512GB depolama ile geliyor. 2MP web kamerasına sahip model 2Kg ağırlığında ve 57Wh batarya barındırıyor. Bu model 699 Avro ile hali hazırda satışta.

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Nokia PureBook Fold, 14 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip. Bu ekran arkaya doğru katlanabiliyor. Intel Pentium Silver N6000 işlemcisinden güç alan model 128GB SSD ile geliyor. 1MP web kamerası ve çift hoparlörü olan dizüstü 8 saate kadar kullanılabiliyor. Fiyatı ise 699 Avro.

Nokia PureBook Lite ise yine Intel Pentium Silver N6000 ile geliyor. 128GB depolama, 8 saate kadar kullanım, 1MP web kamera, çift hoparlör şeklinde özellikleri olan Nokia PureBook Lite için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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Nokia PureBook Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı