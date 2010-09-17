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Nokia, Tak ve Dokun (Plug and Touch) ile bütün ekranları dokunmatik hale getiriyor

8 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nokia, Nokia World kapsamında hem E7, C7 v eC6 gibi yeni cep telefonlarını sergiledi hem de Nokia cep telefonları ve Symbian 3 ile neler yapılabileceğini gösteren şovlar gerçekleştirdi.

Şov kapsamında ziyaretçilere tanıtılan Nokia Plug and Touch, HDMI üzerinden herhangi bir televizyona bağlanan Nokia N8 cep telefonunun, 12MP çözünürlükteki kamerasıyla kullanıcının hareketlerini izleyerek ekran üzerindeki dokunuşlara tepki vermesini sağlıyor.

Sistem sayesinde HDMI girişi bulunan LCD televizyonlardan projeksiyonlara bütün görüntüleme cihazlarını dokunmatik hale getirebiliyorsunuz. Tabi henüz geliştirme aşamasında olduğu için evde deneme şansımız yok. Nokia, sistemin tepki süresinin geliştirilmesi için yazılım üzerinde çalışmaya devam ediyor.


http://www.slashgear.com/nokia-plug-and-touch-turns-any-display-into-a-touchscreen-video-17103033/ Yorum Yaz
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sotoxs 8 yıl
şimdi tel bile yok
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sertacfilm 8 yıl
lord__of_darkness sen gerçekten bu düşüncende ciddimisin :s
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sertacfilm 8 yıl
bu yeniliği beğenmiyen arkadaşlar zaten bu teknoloji size cok fazla gelir.adamlar sunum yada ev eğlencesi için muhteşem bir özellik geliştirmiş.
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clopin 8 yıl
fikir güzel ama tutmaz.
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Fashionality 8 yıl

visivo

fikir güzel ama tutmaz.


ya tutarsa
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ylpc 8 yıl
@m4y
Katılıyorum
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Fashionality 8 yıl
vay be güzel bi şey olmuş
işte nokia dan beklediğimiz bu tür yenilikçi teknolojiler
inşallah n8 nokia nın dokunmatik cihazlar açısından kötü dönemini bitirir
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Mr. Jingles 8 yıl
Mükemmel bir teknoloji olmuş. Geliştirme aşamasında olduğu için bu tarz takılmaların olması doğal. Geliştirildiğinde çok kullanışlı olacağına eminim. Nokia bu aralar harika işler yapıyor. Mesela S^3 cihazlarda bulunan USB On-The-Go özelliği sayesinde cihazları ücretsiz mobil televizyona dönüştürdü. Tabi bu yayın teknolojisi henüz ülkemizde yok.
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Batuist 8 yıl
harika bir teknoloji biraz daha geliştirilebilirse bütün ekranları dokunmatik hale getirebilirler.. tabi çok hassas olmasada...
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bilgehankalkan 8 yıl
youtube.com/...

Vidyouyu yukarıdan izleyebilirsiniz çok güzel bir teknoloji bana iyi geldi ileride daha da geliştiğinde bu sorunlar olmayacaktır gibi geldi. Her kameralı telefonda kullanabilsek çok güzel olur.
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lastingend 8 yıl
güzel bir teknoloji. akıllı tahtaların yerine kullanabilecek bir şey eğer yazılım daha hızlı çalışırsa. akıllı tahta sistemler çok pahalı. bu şekilde daha ucuz olur.umarım hızlı bir gelişim gösterir.
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Harley-Davidson 8 yıl
Iyiymiş
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spankman 8 yıl
Güzel bir şey.
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Jason Becker 8 yıl
Mantıken güzel bişey fakat pratik değil. Zaten biraz algılama sorunu var. Fakat geliştirilebileceğini düşünüyorum.
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fuckulteli 8 yıl
Kamera hareketleri algılayarak kontrol imkanı tanıyor ama ne kadar gelişir ne kadar kullanışlı olur muamma.

Dokunmaya bile gerek duymuyor zaten.
Algılama konusunda ise çok başarılı denemez.
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eP_362 8 yıl
Cidden güzel teknoloji.
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