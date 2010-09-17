Nokia, Tak ve Dokun (Plug and Touch) ile bütün ekranları dokunmatik hale getiriyor

Nokia, Nokia World kapsamında hem E7, C7 v eC6 gibi yeni cep telefonlarını sergiledi hem de Nokia cep telefonları ve Symbian 3 ile neler yapılabileceğini gösteren şovlar gerçekleştirdi.

Şov kapsamında ziyaretçilere tanıtılan Nokia Plug and Touch, HDMI üzerinden herhangi bir televizyona bağlanan Nokia N8 cep telefonunun, 12MP çözünürlükteki kamerasıyla kullanıcının hareketlerini izleyerek ekran üzerindeki dokunuşlara tepki vermesini sağlıyor.

Sistem sayesinde HDMI girişi bulunan LCD televizyonlardan projeksiyonlara bütün görüntüleme cihazlarını dokunmatik hale getirebiliyorsunuz. Tabi henüz geliştirme aşamasında olduğu için evde deneme şansımız yok. Nokia, sistemin tepki süresinin geliştirilmesi için yazılım üzerinde çalışmaya devam ediyor.

http://www.slashgear.com/nokia-plug-and-touch-turns-any-display-into-a-touchscreen-video-17103033/