Nokia tasarımcıları sorularınızı yanıtlıyor

Nokia'nın baş tasarımcıları Twitter üzerinden yapılacak özel bir etkinlikle sorularınızı yanıtlayacaklar. Şirketin akıllı telefonlardan sorumlu kıdemli tasarım yöneticisi Niiola Alfthan, C7 modelinin baş tasarımcısı Tomas Ivaškeviius ve yine akıllı telefonlardan sorumlu kıdemli endüstriyel tasarım yöneticisi Iain Pottie, #NokiaDesign profilinde sizlerle birlikte olacak ve sorduğunuz sorulara canlı bir şekilde cevap verecekler. Nokia C7 ve C6-01'in tasarımları ekseninde gerçekleştirilecek etkinlikte, geleceğin telefonları hakkında sorular sorabilecek, Finlandiyalı şirketin tasarımlarıyla ilgili her türlü görüş ve önerinizi, şirketin önde gelen tasarımcılarına ilk elden ulaştırabileceksiniz.

Türkiye saati ile yarın sabah 11'de başlayacak etkinlik için takip edebileceğiniz Twitter profilleri şu şekilde;

- Nokia Design: #NokiaDesign

- Niilo Alfthan: @NiiloatNokia

- Tomas Ivaškevi?ius: @TomasatNokia

- Iaim Pottie: @IainatNokia



