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Nokia tasarımcıları sorularınızı yanıtlıyor

8 yıl
14,1b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın baş tasarımcıları Twitter üzerinden yapılacak özel bir etkinlikle sorularınızı yanıtlayacaklar. Şirketin akıllı telefonlardan sorumlu kıdemli tasarım yöneticisi Niiola Alfthan, C7 modelinin baş tasarımcısı Tomas Ivaškeviius ve yine akıllı telefonlardan sorumlu kıdemli endüstriyel tasarım yöneticisi Iain Pottie, #NokiaDesign profilinde sizlerle birlikte olacak ve sorduğunuz sorulara canlı bir şekilde cevap verecekler. Nokia C7 ve C6-01'in tasarımları ekseninde gerçekleştirilecek etkinlikte, geleceğin telefonları hakkında sorular sorabilecek, Finlandiyalı şirketin tasarımlarıyla ilgili her türlü görüş ve önerinizi, şirketin önde gelen tasarımcılarına ilk elden ulaştırabileceksiniz.

Türkiye saati ile yarın sabah 11'de başlayacak etkinlik için takip edebileceğiniz Twitter profilleri şu şekilde;

- Nokia Design: #NokiaDesign
- Niilo Alfthan: @NiiloatNokia
- Tomas Ivaškevi?ius: @TomasatNokia
- Iaim Pottie: @IainatNokia




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DH Misafiri 6 yıl
NOKIA C6-01 İÇİN WİNDOWS PHONE SÜRÜMÜ WARMI YANİ WINDOWS PHONE YAZILIMINI YÜKLEYEBİLİYORMUYUZ
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Mamiy 8 yıl
SYMBIAN çılgınlığına dur neden demiyosunuz ... ?
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DH Misafiri 8 yıl
NEDEN HALEN SYMBIAN'DA ISRAR EDIYORSUNUZ ? - AKILLANMADINIZ MI
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acbold 8 yıl
neyi cevaplıcaklar acaba.herkesin söyleyeceği soru belli
"NEDEN HALEN SYMBIAN'DA ISRAR EDIYORSUNUZ ? - AKILLANMADINIZ MI ? "
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soneday 8 yıl
"v60 nerde kaldı"


Ben sorsam "Bundan sonraki modellerinize Qt eklemeyi düşünmüyormusunuz?" olurdu...
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Rock_Rage 8 yıl
Neyse artık forumda okadar laf atan arkadaslar girip sorarlar neden bole yapıyonuz diye ilk elden cevap alırlar bizde kurtuluruz.:)
SAYGILARLA
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AlicanNalbat 8 yıl
neden ardarda cihaz çıkartıyorsunuz ve hepsi birbirinden saçma oluyor ??? :)
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