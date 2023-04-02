Nokia'nın yeni bütçe dostu akıllı telefonu: Nokia C12 Plus

Nokia C12 Pro, temelinde düz C12 modeliydi; daha büyük batarya dışında bir fark yoktu. C12 Plus da farklı bellek yapılandırmasıyla C12 Pro’dan ayrılıyor ancak daha düşük bellek miktarı ve depolama alanı veriyor. C12 Plus’ın 6.3 inç ekranı HD+ çözünürlüğünde ve panel LCD IPS. Bellek ve depolama tarafında, C12 Pro’da 3GB/64GB veya 2GB/64GB seçeneği bulunuyordu. C12 Plus, yalnızca 2GB/32GB depolama alanı ile geliyor; microSD kart ile 256GB'a kadar ek depolama kazanabiliyorsunuz.
Nokia C12 Plus, C12 ve C12 Pro’nun işlemcisiyle (SC9863A1) geliyor. 8MP tek arka kamera, 5MP ön kameraya sahip olan telefon, şarj ve veri aktarımı için microUSB bağlantı noktasını kullanıyor. Telefon, kutusundan Android 12 Go Edition işletim sistemiyle çıkıyor.
Nokia C12 Plus fiyatı
Nokia C12 Plus fiyatı; 100 dolar. İlginç olarak daha fazla RAM ve depolama alanı sunan C12 Pro’nun fiyatı 90 dolar. Nokia C12 Plus çıkış tarihi hakkında bilgimiz yok.
Nokia C12 Plus özellikleri
- Ekran: 6.3 inç, HD+, 720 X 1520, IPS LCD
- İşlemci: Unisoc Sekiz çekirdek, 1.6 GHz
- Bellek ve depolama: 2 GB / 32GB (microSD ile 256 GB’a kadar artırılabilir
- İşletim sistemi: Android 12 (Go edition)
- Batarya: 4000 mAh
- SIM yuvası: Çift SIM, Nano
- Arka kamera: 8MP
- Ön kamera: 5MP
- Bağlantılar: 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2, Micro USB (USB 2.0), 3.5 mm kulaklık girişi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı