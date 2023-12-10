Avrupa’da üretilen Nokia televizyonları duyuruldu

Nokia’nın yeni televizyonları Android 12 ile geliyor
StreamView’ın yeni Nokia televizyonları, 24-43 inç arasında boyut seçenekleri sunuyor. 24 ve 39 inçlik modeller HD çözünürlüğe sahipken 43 inç model FHD çözünürlük ile geliyor. 32 inçlik model ise hem HD hem de FHD çözünürlük seçeneği sunuyor. 12 volt güç kaynağı ile gelen televizyonlar bu sayede mobil evler için dikkat çekici bir seçenek oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.