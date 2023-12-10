Avrupa’da üretilen Nokia televizyonları duyuruldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Nokia lisansı altında akıllı televizyon ve Android TV kutuları satmaya başlayan StreamView, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan televizyonları resmen tanıtıldı.

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Nokia’nın yeni televizyonları Android 12 ile geliyor

StreamView’ın yeni Nokia televizyonları, 24-43 inç arasında boyut seçenekleri sunuyor. 24 ve 39 inçlik modeller HD çözünürlüğe sahipken 43 inç model FHD çözünürlük ile geliyor. 32 inçlik model ise hem HD hem de FHD çözünürlük seçeneği sunuyor. 12 volt güç kaynağı ile gelen televizyonlar bu sayede mobil evler için dikkat çekici bir seçenek oluyor.

Tam Boyutta Gör StreamView’ın yeni ürünleri Android TV işletim sisteminden ve Google TV arayüzünden güç alıyor. Cihazlarda 1.5 GB belleğe ve 8GB depolama alanına yer verilmiş. Cihazların ses sistemini ise Dolby Digital 2.0 + 5.1 destekli çift 8W hoparlör oluşturuyor. Televizyonların kumandasında ise Netflix, Disney+, YouTube ve Prime Video için özel tuşlar bulunuyor. Cihazların fiyatı henüz açıklanmadı ancak cihazların Avrupa’da üretilmesi, bu ürünleri AB pazarında dikkat çekici bir seçenek haline getirebilir.

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