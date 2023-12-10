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    Avrupa’da üretilen Nokia televizyonları duyuruldu

    Nokia lisansı altında televizyon ve Android TV kutuları üreten Streamview, yeni televizyonlarını duyurdu. 24-43 inç arasında gelen televizyonlar, giriş seviyesi televizyon arayanlara yönelik üretilmiş
    Nokia yeni televizyonlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Nokia lisansı altında akıllı televizyon ve Android TV kutuları satmaya başlayan StreamView, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan televizyonları resmen tanıtıldı.

    Nokia’nın yeni televizyonları Android 12 ile geliyor

    StreamView’ın yeni Nokia televizyonları, 24-43 inç arasında boyut seçenekleri sunuyor. 24 ve 39 inçlik modeller HD çözünürlüğe sahipken 43 inç model FHD çözünürlük ile geliyor. 32 inçlik model ise hem HD hem de FHD çözünürlük seçeneği sunuyor. 12 volt güç kaynağı ile gelen televizyonlar bu sayede mobil evler için dikkat çekici bir seçenek oluyor.

    Nokia yeni televizyonlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    StreamView’ın yeni ürünleri Android TV işletim sisteminden ve Google TV arayüzünden güç alıyor. Cihazlarda 1.5 GB belleğe ve 8GB depolama alanına yer verilmiş. Cihazların ses sistemini ise Dolby Digital 2.0 + 5.1 destekli çift 8W hoparlör oluşturuyor. Televizyonların kumandasında ise Netflix, Disney+, YouTube ve Prime Video için özel tuşlar bulunuyor. Cihazların fiyatı henüz açıklanmadı ancak cihazların Avrupa’da üretilmesi, bu ürünleri AB pazarında dikkat çekici bir seçenek haline getirebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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