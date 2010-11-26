Nokia'nın Symbian^3 tabanlı yeni telefonu X7-00 görüntülendi

İlk defa N8 modeliyle kullanmaya başladığı Symbian^3 işletim sistemini ürün gamında yaygınlaştırmayı hedefleyen Nokia'nın yeni telefonu X7-00 görüntülendi. Youtube üzerindeki bir videodan elde edilen görüntülere bakılırsa, X7-00, agresif hatlara sahip köşeli tasarımıyla ses getirecek gibi görünüyor. 4-inç büyüklüğünde ekrana ve her köşede bir tane olmak üzere dört adet hoparlöre sahip olan telefonun arka yüzünde metal kullanıldığı belirtiliyor. LED flash destekli 8MP kameraya, 400MB dahili depolama kapasitesine ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan X7-00, PC bağlantısını microUSB portu üzerinden gerçekleştiriyor.

Kullandığı işlemci hakkında şu an için net bir bilgi bulunmayan X7-00'ın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.