Nokia'nın Symbian^3 tabanlı yeni telefonu X7-00 görüntülendi

İlk defa N8 modeliyle kullanmaya başladığı Symbian^3 işletim sistemini ürün gamında yaygınlaştırmayı hedefleyen Nokia'nın yeni telefonu X7-00 görüntülendi. Youtube üzerindeki bir videodan elde edilen görüntülere bakılırsa, X7-00, agresif hatlara sahip köşeli tasarımıyla ses getirecek gibi görünüyor. 4-inç büyüklüğünde ekrana ve her köşede bir tane olmak üzere dört adet hoparlöre sahip olan telefonun arka yüzünde metal kullanıldığı belirtiliyor. LED flash destekli 8MP kameraya, 400MB dahili depolama kapasitesine ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan X7-00, PC bağlantısını microUSB portu üzerinden gerçekleştiriyor.
Kullandığı işlemci hakkında şu an için net bir bilgi bulunmayan X7-00'ın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.
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Reis senin N9 başlığında verdiğin fotoğrafta tüm cihazlar çıktı. Bir tek N9 kaldı.
nokia maliyet olarak mantıklıca davranıyor, bir işlemciyi rami her telefonda kullanıyorlar.
şimdi anlaşıldı neden n8de hoparlörün neden arkaya konulduğu. Ulan nokia az çakal değilsin.
yani adamların resmen yol haritasıydı
N9'da 2011'de gelir zira bu sene içinde meego cihazı tanıtılmayacak.
E6yı unutmayalım x6 çıkalı baya oldu belki x6-01ide duyururlar yakında bakalım o nasıl olucak.
sınırsız ovi müzik ve fiyatıda uygun olursa aileden birine aldırcam telefonu
N8 den farkı olmaz muhtemelen zaten biliyosunuzz nokia cıkardıgı teli 50 defa görünüm ve 1 özellik ekleyip piyasaya sürer
3310 3315 3330 3410
6600 6630 6670 6680 n70 n72
n73 5700 3250 n73ME
5800 5530 5230
N8 E7 C6-01
bizim millette hemen alır :)