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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın Symbian^3 tabanlı yeni telefonu X7-00 görüntülendi

8 yıl
18,6b
1
30
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın Symbian^3 tabanlı yeni telefonu X7-00 görüntülendi
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İlk defa N8 modeliyle kullanmaya başladığı Symbian^3 işletim sistemini ürün gamında yaygınlaştırmayı hedefleyen Nokia'nın yeni telefonu X7-00 görüntülendi. Youtube üzerindeki bir videodan elde edilen görüntülere bakılırsa, X7-00, agresif hatlara sahip köşeli tasarımıyla ses getirecek gibi görünüyor. 4-inç büyüklüğünde ekrana ve her köşede bir tane olmak üzere dört adet hoparlöre sahip olan telefonun arka yüzünde metal kullanıldığı belirtiliyor. LED flash destekli 8MP kameraya, 400MB dahili depolama kapasitesine ve 3.5mm kulaklık girişine sahip olan X7-00, PC bağlantısını microUSB portu üzerinden gerçekleştiriyor.

Kullandığı işlemci hakkında şu an için net bir bilgi bulunmayan X7-00'ın ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz açıklanmadı.

Nokia'nın Symbian^3 tabanlı yeni telefonu X7-00 görüntülendi
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Nokia'nın Symbian^3 tabanlı yeni telefonu X7-00 görüntülendi
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DH Misafiri 8 yıl
ngage'nin yerini bu telefon alacak galiba...iyide bu telefon için oyun üretmeleride gerekmez mi??yoksa eski ngage oyunlarınımı oynayacaz?..bu arada n8'e çirkin diyenin aklına şaşarım ben..bende n8 var ve dış görünüşü mükemmel bence..n8 beyenmeyenlerin nokia ya karşı önyargıları olan kişiler olduğunu düşünüyorum..
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chakra 8 yıl
Çok kişi beğenmiş ama bana göre kasa tasarımı berbat. Boşuna dememişler "zevkler & renkler tartışılmaz"
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Mr. Jingles 8 yıl
Bu cihazda da ClearBlack teknolojisi olma ihtimali yüksek.
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umutarslan.com 8 yıl
cihaz yanıyp walla 4 hoparlör tasarımda güzelmiş.
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Mr. Jingles 8 yıl
Cihazın işlemcisi ARM 11 680 MHz olur. Değişmesi imkansız. Tahminim bunda Carl Zeiss optiği olacağı yönünde. HDMI portu ve USB OTG'nin de bulunacağını düşünüyorum. Tasarımı gayet çekici.

Reis senin N9 başlığında verdiğin fotoğrafta tüm cihazlar çıktı. Bir tek N9 kaldı.
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Windows10 8 yıl

sugar_klavyeci

Cihazın işlemcisi ARM 11 680 MHz olur. Değişmesi imkansız. Tahminim bunda Carl Zeiss optiği olacağı yönünde. HDMI portu ve USB OTG'nin de bulunacağını düşünüyorum. Tasarımı gayet çekici.

Reis senin N9 başlığında verdiğin fotoğrafta tüm cihazlar çıktı. Bir tek N9 kaldı.

nokia maliyet olarak mantıklıca davranıyor, bir işlemciyi rami her telefonda kullanıyorlar.

şimdi anlaşıldı neden n8de hoparlörün neden arkaya konulduğu. Ulan nokia az çakal değilsin.
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Reis-i Eagles 8 yıl
sugar_klavyeci

Reis senin N9 başlığında verdiğin fotoğrafta tüm cihazlar çıktı. Bir tek N9 kaldı.

yani
adamların resmen yol haritasıydı


N9'da 2011'de gelir zira bu sene içinde meego cihazı tanıtılmayacak.
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Ingwe 8 yıl

sugar_klavyeci
Reis senin N9 başlığında verdiğin fotoğrafta tüm cihazlar çıktı. Bir tek N9 kaldı.

E6yı unutmayalım
x6 çıkalı baya oldu belki x6-01ide duyururlar yakında bakalım o nasıl olucak.
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peters 8 yıl
güzel cihaz :)
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MK* 8 yıl
valla beğendim hele 4 hoparlör...


sınırsız ovi müzik ve fiyatıda uygun olursa aileden birine aldırcam telefonu
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CaNeRR 8 yıl
Hayılısı
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mbjk 8 yıl
nokialinoda gösteriyodu.

N8 den farkı olmaz muhtemelen zaten biliyosunuzz nokia cıkardıgı teli 50 defa görünüm ve 1 özellik ekleyip piyasaya sürer

3310 3315 3330 3410

6600 6630 6670 6680 n70 n72

n73 5700 3250 n73ME

5800 5530 5230

N8 E7 C6-01

bizim millette hemen alır :)
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