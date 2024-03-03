Galaxy S25 serisinden ilk bilgiler paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 ve S24 Ultra modelleri, bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden Galaxy S25 modellerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Bunlardan en merak edileni ise cihazlara güç verecek platform diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise, 2025 yılında lanse edilecek Galaxy telefonlar hakkında önemli bir sızıntı paylaşılıdı. Galaxy S25 serisi, yalnızca Exynos 2500'den güç alabilir.

Galaxy S25 ve S25 Plus ve S25 Ultra Exynos'a dönüyor

Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.

Bunun nedeni ise, Samsung ve Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerinin kullanımı konusunda çok yıllı bir ortaklığa sahip olması. Dolayısıyla Samsung'un önümüzdeki yıllarda Snapdragon işlemcileri koruması muhtemel. Ancak bu karar, yalnızca Galaxy Z serisi ile sınırlı olabilir. Yeni bir rapora göre Galaxy S25 serisi, Snapdragon ve Exynos kombinasyonu yerine yalnızca Exynos 2500 platformundan güç alacak.

Galaxy Z telefonlar - Yalnızca Snapdragon

Galaxy S telefonlar - Yalnızca Exynos

Galaxy A telefonlar - Mediatek ve Exynos

Öte yandan Galaxy A serisi cihazların ise, 2025 yılında MediaTek ve Exynos işlemcilerden destek alacağı belirtiliyor. Elbette bunun doğrulanması için henüz çok erken. Ancak Exynos 2400'ün Snapdragon 8 Gen 3'e yaklaştığını düşünürsek, kararın şaşırtıcı olmayacağını belirtelim. Ayrıca Samsung Foundy'nin 2. nesil 3nm SF3 Exynos çiplerinin üretimi için denemelere başladığı söyleniyor.

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