Galaxy S25 serisinden ilk bilgiler paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir

Galaxy S25 ve S25 Plus ve S25 Ultra Exynos'a dönüyor
Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.
Bunun nedeni ise, Samsung ve Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerinin kullanımı konusunda çok yıllı bir ortaklığa sahip olması. Dolayısıyla Samsung'un önümüzdeki yıllarda Snapdragon işlemcileri koruması muhtemel. Ancak bu karar, yalnızca Galaxy Z serisi ile sınırlı olabilir. Yeni bir rapora göre Galaxy S25 serisi, Snapdragon ve Exynos kombinasyonu yerine yalnızca Exynos 2500 platformundan güç alacak.
- Galaxy Z telefonlar - Yalnızca Snapdragon
- Galaxy S telefonlar - Yalnızca Exynos
- Galaxy A telefonlar - Mediatek ve Exynos
Öte yandan Galaxy A serisi cihazların ise, 2025 yılında MediaTek ve Exynos işlemcilerden destek alacağı belirtiliyor. Elbette bunun doğrulanması için henüz çok erken. Ancak Exynos 2400'ün Snapdragon 8 Gen 3'e yaklaştığını düşünürsek, kararın şaşırtıcı olmayacağını belirtelim. Ayrıca Samsung Foundy'nin 2. nesil 3nm SF3 Exynos çiplerinin üretimi için denemelere başladığı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.