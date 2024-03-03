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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisinden ilk bilgiler paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir

    2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S25 serisinden ilk bilgiler paylaşılmaya başladı. Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra, Exynos'a geri dönecek.
    Galaxy S25 serisinden ilk detaylar sızdı: Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 ve S24 Ultra modelleri, bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden Galaxy S25 modellerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Bunlardan en merak edileni ise cihazlara güç verecek platform diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise, 2025 yılında lanse edilecek Galaxy telefonlar hakkında önemli bir sızıntı paylaşılıdı. Galaxy S25 serisi, yalnızca Exynos 2500'den güç alabilir.

    Galaxy S25 ve S25 Plus ve S25 Ultra Exynos'a dönüyor

    Bildiğiniz gibi Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Şirketin mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus ise, satıldığı bölgeye göre Snapdragon ve Exynos kurulumundan güç alıyor. Öte yandan Galaxy S24 Ultra, Snapdragon işlemci ile gelen tek model konumunda.

    Bunun nedeni ise, Samsung ve Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerinin kullanımı konusunda çok yıllı bir ortaklığa sahip olması. Dolayısıyla Samsung'un önümüzdeki yıllarda Snapdragon işlemcileri koruması muhtemel. Ancak bu karar, yalnızca Galaxy Z serisi ile sınırlı olabilir. Yeni bir rapora göre Galaxy S25 serisi, Snapdragon ve Exynos kombinasyonu yerine yalnızca Exynos 2500 platformundan güç alacak.

    • Galaxy Z telefonlar - Yalnızca Snapdragon
    • Galaxy S telefonlar - Yalnızca Exynos
    • Galaxy A telefonlar - Mediatek ve Exynos

    Öte yandan Galaxy A serisi cihazların ise, 2025 yılında MediaTek ve Exynos işlemcilerden destek alacağı belirtiliyor. Elbette bunun doğrulanması için henüz çok erken. Ancak Exynos 2400'ün Snapdragon 8 Gen 3'e yaklaştığını düşünürsek, kararın şaşırtıcı olmayacağını belirtelim. Ayrıca Samsung Foundy'nin 2. nesil 3nm SF3 Exynos çiplerinin üretimi için denemelere başladığı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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