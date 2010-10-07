Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın yeni konsept çalışması: Telefonlar artık cebimizde bile şarj olabilecek

8 yıl
15b
1
34
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İletişim dünyasının en büyük oyuncularından Nokia, yaptığı son konsept çalışmasıyla telefonların en önemli sorunlarının başında gelen enerji yani batarya sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.

Finlandiyalı'nın hazırladığı son konsept çalışmasına göre; ismi "Çevre (Environment) ve Bakır (Copper)"a ithafen E-Cu olan cep telefonu, ısı transfer yasalarına göre vücut sıcaklığını bakır arka yüzeyindeki ısı alıcıları yardımıyla transferi ediyor ve bu enerjiyi termojeneratör yardımıyla kimyasal enerjiye dönüştürerek bataryanın şarj edilmesini sağlıyor.

Enerji ihtiyacını çevre sıcaklığından kazandığı için herhangi bir şarj aparatı bulunmayan E-Cu'nun arka yüzeyi, ayrıca, çöl olma riski taşıyan yer kürenin topraklarını da andırması da çok manidar olmuş. Patrick Hyland'e ait olan konsept çalışmanın, son kullanıcıyla buluş buluşmayacağı hakkındaysa şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

Nokia'nın yeni konsept çalışması: Telefonlar artık cebimizde bile şarj olabilecek
Tam Boyutta Gör
Nokia'nın yeni konsept çalışması: Telefonlar artık cebimizde bile şarj olabilecek
Tam Boyutta Gör
Nokia'nın yeni konsept çalışması: Telefonlar artık cebimizde bile şarj olabilecek
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DarkPlayer00 8 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__Nikolaus__ 6 yıl
3 yil önce ki konuyu yeni sanip yorum atanlari izlemeyi çok seviyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutivanbuuren 6 yıl
Kışın napcaz nokia? popomuza ki sokucaz isitmak icin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanerdem 6 yıl
nokia nın pyasada kalma çalışmaları emekleri boşa gitmeyecek gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmckr 6 yıl
Ne kadar gercekci bilmiyorum ancak cok muthis dusunce. 2.000 ve daha ustu fiyatlara aldigimiz cep telefonu bir gun bile dayanmazken her ay guncelleme yapmak yerine nokia aslinda dusunulmesi gereken isler ile ugrasiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile75 6 yıl
Çok itici bir rasarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dbmaster 6 yıl
nokia bitti benim kendi fikrimce
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknoforum-bs 6 yıl
Telefonun tasarımını yapan arkadas sanırım alkolü biraz fazla kacırmıs :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaZooM 6 yıl
Mantıklı ama biraz daha geliştirilmesi lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bu ne yha bu teknolojı cagında bu telımı kullanıcas sarz olsa neolur seslı ıslem dahı gorse bu tıple 5 kurus etmes 3310 daha karısmatık :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swordmaster 8 yıl
arka tarafta kabartmalı sararıp solmuş bir yaprak modeli ön yüzündeyse cisileyen yağmurda ıslanmış yine kabartmalı toprak dokusu işlenseymiş çevreciler tarafından baya ilgi görürdü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 8 yıl
tasarımı tekrar düşünmeliler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 8 yıl
daha uzun zaman alır bu bitmeyen piller... (bence)


+

rengi daha koyu olsa daha güzel olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
hiç bitmeyen pil üretiyorlarmış:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 8 yıl
pekiii zeki müren'de bizi görecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15008 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, batarya ve
4 etiket daha cep telefonu nokia şarj konsept
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim