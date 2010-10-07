Nokia'nın yeni konsept çalışması: Telefonlar artık cebimizde bile şarj olabilecek

İletişim dünyasının en büyük oyuncularından Nokia, yaptığı son konsept çalışmasıyla telefonların en önemli sorunlarının başında gelen enerji yani batarya sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor.

Finlandiyalı'nın hazırladığı son konsept çalışmasına göre; ismi "Çevre (Environment) ve Bakır (Copper)"a ithafen E-Cu olan cep telefonu, ısı transfer yasalarına göre vücut sıcaklığını bakır arka yüzeyindeki ısı alıcıları yardımıyla transferi ediyor ve bu enerjiyi termojeneratör yardımıyla kimyasal enerjiye dönüştürerek bataryanın şarj edilmesini sağlıyor.

Enerji ihtiyacını çevre sıcaklığından kazandığı için herhangi bir şarj aparatı bulunmayan E-Cu'nun arka yüzeyi, ayrıca, çöl olma riski taşıyan yer kürenin topraklarını da andırması da çok manidar olmuş. Patrick Hyland'e ait olan konsept çalışmanın, son kullanıcıyla buluş buluşmayacağı hakkındaysa şimdilik bir bilgi bulunmuyor.