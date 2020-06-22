Normalleşme nedeniyle İstanbul'da hava kirliliği yüzde 38 arttı

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Koronavirüs nedeniyle insanların evde kalması ve trafikteki araç sayısının azalması nedeniyle çevre kirliliği ciddi oranda azalmıştı. 1 Haziran itibariyle başlayan kontrollü sosyal hayat doğrultusunda hareketliliğin yeniden artmasıyla hava kirliliği de artmaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, mart, nisan, mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 arttı.

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Hava kalitesini iyileştirmek için neler yapılmalı?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, normalleşme sürecinde artan hava kirliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Toros’a göre hava kalitesini iyileştirmek için kaynaklar verimli kullanılmalı, israfa son vermeli, hava kirliliği farkındalığı çalışmalarını desteklemeli, sanayide temiz teknolojiler kullanılmalı, ağaç sayısı artmalı, toplu ulaşım tercih edilmeli, bisiklet alanları artırılmalı, yenilenebilir enerji kullanımını arttırmalı ve atıkları geri dönüştürerek yeniden işlenmesini sağlamalıyız.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-normallesme-sureciyle-beraber-hava-kirliligi-yuzde-38-artti-/1885460

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