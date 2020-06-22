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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Normalleşme nedeniyle İstanbul'da hava kirliliği yüzde 38 arttı

    1 Haziran'da başlayan kontrollü sosyal hayat nedeniyle hava kirliliği Haziran ayında önceki aylara göre yüzde 38 oranında arttı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Normalleşme nedeniyle İstanbul'da hava kirliliği yüzde 38 arttı
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    Koronavirüs nedeniyle insanların evde kalması ve trafikteki araç sayısının azalması nedeniyle çevre kirliliği ciddi oranda azalmıştı. 1 Haziran itibariyle başlayan kontrollü sosyal hayat doğrultusunda hareketliliğin yeniden artmasıyla hava kirliliği de artmaya başladı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, mart, nisan, mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 arttı.

    Ayrıca Bkz. "OYDER: Otomotivde ÖTV indirimi beklemiyoruz"

    Hava kalitesini iyileştirmek için neler yapılmalı?

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, normalleşme sürecinde artan hava kirliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Toros’a göre hava kalitesini iyileştirmek için kaynaklar verimli kullanılmalı, israfa son vermeli, hava kirliliği farkındalığı çalışmalarını desteklemeli, sanayide temiz teknolojiler kullanılmalı, ağaç sayısı artmalı, toplu ulaşım tercih edilmeli, bisiklet alanları artırılmalı, yenilenebilir enerji kullanımını arttırmalı ve atıkları geri dönüştürerek yeniden işlenmesini sağlamalıyız.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbulda-normallesme-sureciyle-beraber-hava-kirliligi-yuzde-38-artti-/1885460 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tobepeople 2 sa. en beğenilen
    Bizim bir şey yapmamıza gerek yok; zaten Korona gibi virüsleri yaratanların amacı, nüfusu azaltmak değil mi! (Hava kirliliğini kontrol etmenin en iyi yolunun nüfusu azaltmak olduğu açıkça belli değil mi? Yazılanlar bile bunu tasdikliyor aylarca sokağa çıkamadı insanlar ve kirlilik inanılmaz düştü ama sokağa çıkar çıkmaz fazlasıyla geri geldi)
    Hem bizim nüfusu dert etmemize gerek yok: 10 milyon arttırdık mülteciler sağ olsun; bir o kadar daha alırız, zaten çevreyi kirletenlerin çoğu Mülteci olarak gelenler! Adamlar cahilin önde gideni; donla plaja gidip her yerde ateş plastik ne olursa yakıp , babasının yeriymiş gibi davranıp suç işleyip geri kaçıyorlar ülkelerine!
    Bizim bir şey yapmamıza gerek yok; zaten Korona gibi virüsleri yaratanların amacı, nüfusu azaltmak değil mi! (Hava kirliliğini kontrol etmenin en iyi yolunun nü...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. tobepeople
    Kürtler bitti şimdi de günah keçisi suriyeliler mi oldu.
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    Verminouss (Vermi Nous) 1 sa. tobepeople
    Dilovası sanayi bölgesini de mülteciler kurdu, haklısınız.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alqu 46 dk. yeni yorumcu
    Bu şehire nüfus akımını engellemeyenlerin suçudur küçücük şehir nüfusa bak yapılaşmaya bak üstüne kaçak mülteci alımı tarihin zirvesinde biz bitmişiz hava kirliliğinden daha büyük sorunlarımız var
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    tobepeople 2 sa. en beğenilen
    Bizim bir şey yapmamıza gerek yok; zaten Korona gibi virüsleri yaratanların amacı, nüfusu azaltmak değil mi! (Hava kirliliğini kontrol etmenin en iyi yolunun nüfusu azaltmak olduğu açıkça belli değil mi? Yazılanlar bile bunu tasdikliyor aylarca sokağa çıkamadı insanlar ve kirlilik inanılmaz düştü ama sokağa çıkar çıkmaz fazlasıyla geri geldi)
    Hem bizim nüfusu dert etmemize gerek yok: 10 milyon arttırdık mülteciler sağ olsun; bir o kadar daha alırız, zaten çevreyi kirletenlerin çoğu Mülteci olarak gelenler! Adamlar cahilin önde gideni; donla plaja gidip her yerde ateş plastik ne olursa yakıp , babasının yeriymiş gibi davranıp suç işleyip geri kaçıyorlar ülkelerine!
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. tobepeople
    Kürtler bitti şimdi de günah keçisi suriyeliler mi oldu.
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    Verminouss (Vermi Nous) 1 sa. tobepeople
    Dilovası sanayi bölgesini de mülteciler kurdu, haklısınız.
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