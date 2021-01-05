Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası...

    sahibinden.com'un ikinci el araç pazarına yönelik aralık ayı verilerine göre fiyatlar 2020'nin son ayında ilk kez düştü. En çok ilana verilen modeller ve daha fazlası haberimizde:
    4 gün
    14,4b
    3
    45
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    16

    sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası...
    Tam Boyutta Gör

    İkinci el araç pazarına yönelik en büyük ilan platformlarından biri olan sahibinden.com'un aralık ayı araç ilanları raporuna göre, 2020 yılı boyunca her ay önceki aya göre artış gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, geçen ay ilk defa yaklaşık yüzde 1 geriledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artan izole seyahat etme ihtiyacı ve kamu bankalarının sunduğu düşük faizli krediler ile birlikte otomobile talep artmış, buna rağmen araç üretimlerinin yavaşlamasıyla arz azalmıştı. Aralık ayında ise piyasadaki değişimin araç fiyatlarını arttırması trendi yerini ilk defa düşüşe bıraktı.

    Rapora göre, aralık ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan-panelvan, arazi/ SUV-pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.

    İlginizi Çekebilir Avatar İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi

    Ayrıca Bkz. "Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı"

    Otomobil ilanlarında, marka-model sıralamasında son 5 ayın liderleri değişmedi ve Volkswagen Passat’ı, Renault Clio, Opel Astra, Renault Megane ile Ford Focus takip etti. En çok ilanı verilen arazi/ SUV- pick-up markası ise yine Nissan oldu.

    sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası...
    Tam Boyutta Gör

    Verilere göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37’si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 24,8’i 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Bu, toplam ilanlar içinde en yüksek pay olarak belirlendi.

    En çok milyonluk otomobiller görüntülendi

    sahibinden.com’da ilan bakanlar aralık ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok saat 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 2 saniye oldu.

    50 milyon TL'lik Bugatti Chiron, 14,5 milyon TL’lik Lamborghini Aventador Roadster ve 29,5 milyon TL’lik Mercedes Maybach aralık ayında en çok görüntülenen ilk 3 otomobil ilanı oldu.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar
    20 sa.
    İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    voldemort1923 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Niye Honda Toyota yok diyenlere peşin cevap: Japon oto evladiyeliktir.
    4 Yanıt Yanıtla +86
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gulivers1 (Uğur Arslan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Volkswagen yatırım yapmadı uya Türkiyeye...gözlerimizin içine baka baka duygularımızla oynadı.....Asla almam o arabadan
    3 Yanıt Yanıtla +58
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Gulivers1
    Alma.
    Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    vozy (Vatan Yiğit) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kanka sözcü resmi güncellemiş, link aşağıda asdafagsd

    https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/03/tablo2-1.jpg

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    september28th (turquie37 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    astra, vectra, corsa...

    ingiltere, almanya ve türkiye'de çoğu zaman en çok tercih edilenler arasında. ac milan'ın göğsünde olduğu zamanlar kadar popüler olmasa da hala albenisi var. avrupa'da kullanıcısı var. ister gm'nin ister psa'nın elinde olsun.

    opel astra h herhalde bir 15 yıldır yollarda. fakat nasıl bir tasarımı varsa hala güncel duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aslanoto (Aslan 7LS) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Üretimden vazgeçme sebebi ilk önce virüsden dolayı paralı yetişkinler ölerek tükendi tükeniyor araba satılacak müşteri azaldı, telefon satışlarıda azalmış, milli gurur meselesi biz üretmeliyiz az veya çok satsın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aslanoto (Aslan 7LS) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yerli araba üretmeye odaklanmışken yabancıların yatırımdan vazgeçmeleri bizi üzmesin üretelim satalım kendi arabalarımızı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aslanoto (Aslan 7LS) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    aşırı lüks arabanın neyine bakıyorsun yürütemeyeceğin masrafına sigortasına yakıtına yetişemeyeceğini bilmiyor, 50 km ile gideceğin imkanı varken 300 km arabaya gerek yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    War Rock 3 gün ( Mesaj Silindi )
    listede cruze yok

    dislike
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    PKK'ya yaptığımız operasyon sebebiyle TR'ye fabrika yatırımı yapmaktan vazgeçen ve bunu da açık açık söyleyen VW'nin satışta birinci olması REZALET. Orada birkaç PKK'lı sendika grubu şirketi ikna edebiliyor da biz 80 milyon insan adam akıllı boykotla bunları yola getiremiyoruz. VW'nin en iyi pazarlarından biriyiz, adam akıllı bir tepkimiz olsaydı vatandaş olarak o karardan eşşek gibi dönerlerdi.

    Mesajıma "Imı bizdi dimıkrısi girilidiği için yıtırımdın vızgiçtiler" yazacak eziklere baştan cevap, adamlar Çin'e koca koca fabrikalar kurdu ezik cahiller, saçma sapan cevap yazıp sinirimi bozmayın.
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sabuncu (yasin sabuncu) 3 gün ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    Hocam gerçek mi bu dedikleriniz?Varsa haber lütfen paylaşın.Ben şundan eminim bu sabancı suikasti olmasa biz şu anda burda Japon arabası üretiyor olacaktık.Reno'da şaşırmamak lazım zamanında kimsenin yüzüne bakmadığı hurda yığınını sanırım Marshall yardım paketi ile biz almışız.Yani Avrupa bize çöpünü satmış
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aydinsukru (Aydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    ne alaka ? türkiye şuanda tüm derecelendirme kuruluşlarının nezlinde yatırım yapılamaz statüsünde vw group yönetimi böyle bir yatırımı onaylayacağını mı sanıyordunuz siyasi falan değil gayet iktisadi bir karar
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkedeki insanların reno sevdasını anlayamadım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    djoz (djoz djoz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiat, Ford ve Hyundai yok.

    Dalga mı geçiyor bunlar?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zultaran 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bırodvay...30 bine aldım bırodvay
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Emre D (Emre ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) zultaran
    Brot bey



    Yeryüzünde var olmayan bir model olan Transit Kornet'leri de unutmayalım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    14418 kez okundu.
    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sahibinden.com, ikinci el araç ve
    2 etiket daha ilan Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı 4 gün PlayStation 5 ve Xbox Series X, IKEA'da "boy göstermeye" başladı 4 gün Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor 4 gün Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart 4 gün PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor 4 gün 10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı 4 gün 1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı 4 gün 12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı 4 gün Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu 4 gün Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı 4 gün AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor 4 gün AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti 4 gün Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayıları eriyor: %80 düştü 4 gün Vivo X60 Pro Plus, 55W hızlı şarj ve Snapdragon 888 ile gelecek 4 gün Robert Downey Jr'ın yapımcı olduğu, çizgi romandan uyarlanan yeni Netflix dizisi bu yıl yayınlanacak 4 gün Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları 4 gün 2020'de Vodafone TV'de çok izlenen içerikler açıklandı 4 gün Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası 4 gün AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti 4 gün AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta 4 gün GÖRÜNTÜLENEN sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası... Sonraki Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu 4 gün Işıklı mışıklı oyuncu klavyesi incelemesi (CORSAIR K60 RGB PRO) 4 gün Asus yeni yıla zamlarla girdi 4 gün Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı 4 gün Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 4 gün HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor 4 gün Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı 4 gün Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak 4 gün Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor 4 gün PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu 4 gün Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu 4 gün FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru: Yönetim katından Stellantis'e onay çıktı 4 gün Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı 5 gün God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir 5 gün Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik] 5 gün Bütçe dostu 5G telefonları mümkün kılacak Snapdragon 480 tanıtıldı! 5 gün Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı 5 gün Xbox oyunlarında "Son Şans İndirimi": %70'e varan fırsatlar 5 gün 158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız