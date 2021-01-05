sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası...

İkinci el araç pazarına yönelik en büyük ilan platformlarından biri olan sahibinden.com'un aralık ayı araç ilanları raporuna göre, 2020 yılı boyunca her ay önceki aya göre artış gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, geçen ay ilk defa yaklaşık yüzde 1 geriledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artan izole seyahat etme ihtiyacı ve kamu bankalarının sunduğu düşük faizli krediler ile birlikte otomobile talep artmış, buna rağmen araç üretimlerinin yavaşlamasıyla arz azalmıştı. Aralık ayında ise piyasadaki değişimin araç fiyatlarını arttırması trendi yerini ilk defa düşüşe bıraktı.
Rapora göre, aralık ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, minivan-panelvan, arazi/ SUV-pick-up, ticari araçlar ve motosiklet ilanları takip etti.İlginizi Çekebilir İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi
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Otomobil ilanlarında, marka-model sıralamasında son 5 ayın liderleri değişmedi ve Volkswagen Passat’ı, Renault Clio, Opel Astra, Renault Megane ile Ford Focus takip etti. En çok ilanı verilen arazi/ SUV- pick-up markası ise yine Nissan oldu.
Verilere göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37’si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 24,8’i 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Bu, toplam ilanlar içinde en yüksek pay olarak belirlendi.
En çok milyonluk otomobiller görüntülendi
sahibinden.com’da ilan bakanlar aralık ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi. Araçlar en çok saat 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 2 saniye oldu.
50 milyon TL'lik Bugatti Chiron, 14,5 milyon TL’lik Lamborghini Aventador Roadster ve 29,5 milyon TL’lik Mercedes Maybach aralık ayında en çok görüntülenen ilk 3 otomobil ilanı oldu.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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ingiltere, almanya ve türkiye'de çoğu zaman en çok tercih edilenler arasında. ac milan'ın göğsünde olduğu zamanlar kadar popüler olmasa da hala albenisi var. avrupa'da kullanıcısı var. ister gm'nin ister psa'nın elinde olsun.
opel astra h herhalde bir 15 yıldır yollarda. fakat nasıl bir tasarımı varsa hala güncel duruyor.
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Mesajıma "Imı bizdi dimıkrısi girilidiği için yıtırımdın vızgiçtiler" yazacak eziklere baştan cevap, adamlar Çin'e koca koca fabrikalar kurdu ezik cahiller, saçma sapan cevap yazıp sinirimi bozmayın.
Dalga mı geçiyor bunlar?
Yeryüzünde var olmayan bir model olan Transit Kornet'leri de unutmayalım.
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