Volvo da tamamen elektrikli araçlara geçiş planından geri adım attı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volvo, diğer birçok otomobil üreticisi gibi sadece elektrikli araç üretme planlarını ertelediğini duyurdu. Şirket, daha önce 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi hedefliyordu.

Şarj edilebilir hibrit araçlar plana dahil edildi

Volvo'nun yeni planı, 2030'a kadar araçlarının %90 ila %100'ünün elektrikli hale getirilmesini içeriyor. Bu %90'lık oran, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları kapsıyor.

Volvo, bu değişikliğinin piyasa koşulları gereğince yapıldığını ve tamamen elektrikli bir geleceğe hala bağlı olduklarını belirtti. Şirket, ikinci çeyrekteki satışların %26'sının elektrikli araçlardan, %48'inin ise elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan geldiğini ekledi.

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İsveçli üretici, tamamen elektrikli bir geleceğe bir köprü görevi gören dengeli bir portföy sağlamak için fişli hibrit ve hafif hibrit araçlar geliştirmeye devam edecek. Şirket bunu istemese de, şarj altyapısının beklenenden yavaş bir şekilde gelişmesi, bazı pazarlarda hükümet teşviklerinin geri çekilmesi ve elektrikli araçlara uygulanan son gümrük vergilerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle değişimin gerekli hale geldiğini söyledi.

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Volvo da elektrikli araçlara geçiş planından geri adım attı