Volvo da tamamen elektrikli araçlara geçiş planından geri adım attı

Şarj edilebilir hibrit araçlar plana dahil edildi
Volvo'nun yeni planı, 2030'a kadar araçlarının %90 ila %100'ünün elektrikli hale getirilmesini içeriyor. Bu %90'lık oran, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları kapsıyor.
Volvo, bu değişikliğinin piyasa koşulları gereğince yapıldığını ve tamamen elektrikli bir geleceğe hala bağlı olduklarını belirtti. Şirket, ikinci çeyrekteki satışların %26'sının elektrikli araçlardan, %48'inin ise elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan geldiğini ekledi.
İsveçli üretici, tamamen elektrikli bir geleceğe bir köprü görevi gören dengeli bir portföy sağlamak için fişli hibrit ve hafif hibrit araçlar geliştirmeye devam edecek. Şirket bunu istemese de, şarj altyapısının beklenenden yavaş bir şekilde gelişmesi, bazı pazarlarda hükümet teşviklerinin geri çekilmesi ve elektrikli araçlara uygulanan son gümrük vergilerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle değişimin gerekli hale geldiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.