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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını pandemi yüzünden süresiz olarak durdurdu

    Norveç merkezli havayolu şirketi Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını süresiz olarak durdurduğunu duyurdu. Şirket, artık sadece kısa mesafe uçuşlara odaklanacak.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını pandemi yüzünden süresiz olarak durdurdu
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    Kovid-19 pandemisinin en sert vurduğu işkollarının başında gelen havacılık sektörü, salgının etkisini bir türlü kaybetmemesi nedeniyle oldukça sancılı günler geçiriyor.

    Dünya çapında kriz seslerinin yükseldiği sektörden bir kötü haber de Norveç merkezli Norwegian Air’dan geldi. Şirket, artık uzun mesafe uçuşlarını sonlandırdığı ve pandemi sona erse bile bir daha söz konusu kapsamda sefer düzenlemeyeceğini duyurdu. Hali hazırda birçok çalışanı ücretsiz izinde olan şirketin, İngiltere, İspanya, Fransa ve ABD’deki personeli ise işlerini tamamen kaybedecek. Bu kapsamda filosunda da küçülmeye gidecek şirket, sadece 50 uçakla sefer icra edecek ve uzun mesafe uçuşları için satın aldığı 787 Dreamliner uçaklarını da elinden çıkaracak.

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    Norwegian Air etkilileri bu zorlu kararı Norveçli çalışanların işlerini korumak için aldıklarını dile getirirken birinci önceliklerinin yeniden sağlam ve kârlı bir şirket haline gelmek olduğunu ifade etti. Şirketin devlet desteği alarak yoluna devam etmesi hususu da yeni iş planı dahilinde değerlendirilecek.

    Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını pandemi yüzünden süresiz olarak durdurdu
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    Şirket CEO’su Jacob Schram konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kısa mesafe uçuşlar, Norwegian Air’ın her daim belkemiğini oluşturmuştur. Biz de gelecek planlarımızı en güçlü olduğumuz alanda şekillendireceğiz. Bu konuya odaklanarak yeni yatırımcılara ulaşmak, daha geniş altyapı desteği sunmak ve Norveç ile K. Avrupa ve Avrupa’daki seyahat endüstrisini desteklemek planlarımız arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

    Umarız, ülkemiz havayolu şirketlerini de ciddi olarak etkileyen pandemi süreci bir an önce sonlanır.



    https://www.lonelyplanet.com/articles/norwegian-long-haul-flights Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    9 saat önce
    trustrank

    wqe

    23 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
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