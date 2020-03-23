nPerf, Türkiye'deki mobil operatörlerin hızını ölçtü

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İnternet hız testi platfomu nPerf, mobil operatörlerin internet hızını karşılaştırdı. Kullanıcıların nPerf.com’dan yaptığı hız testinden edinilen bilgilere göre Türkiye’de 2019’da en hızlı interneti sunan mobil operatör firması Turkcell oldu.

nPerf tarafından hazırlanan rapor, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye’den 43 bin 123 farklı bağlantıdan elde edilen hız testi verilerine göre ölçüm yapıldı. Bağlantıların yüzde 39,1’ini Turkcell, yüzde 30.9’unu Vodafone ve yüzde 30’unu Türk Telekom oluşturuyor.

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Download hız testinde kullanıcılarına ortalama 35.04 Mb/s hız sunan Turkcell en hızlı operatör oldu. Türk Telekom kullanıcıları ortalama 21.32 Mb/s, Vodafone kullanıcıları ortalama 14.44 Mb/s hız elde etti.

Upload hızına baktığımızda da sıralamanın aynı olduğunu görüyoruz: Turkcell 12.88 Mb/s, Türk Telekom 10.72 Mb/s, Vodafone 7.78 Mb/s.

Ayrıca Bkz. "İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu"

Gecikme testinde ise tam tersi bir sıralama söz konusu. Bu veri özellikle de PUBG Mobile gibi rekabetçi online oyun oynayan ve Geforce Now gibi bulut oyunculuk servisini kullanan kişiler için büyük önem taşıyor. Düşük rakam, daha iyi deneyim sunuyor. Vodafone kullanıcıları Turkcell’e göre ortalama 10 ms daha düşük gecikme ile oyun oynayabiliyor.

nPerf skoru, indirme hızının 2/3’ünü yükleme hızının 1/3’ünü ve ping süresini hesaplıyor. nPerf, bu formülün genel tüketici kullanımının bağlantı kalitesini yansıttığı ifade ediyor. nPerf skoru sıralamasına göre Turkcell 1. sırada, Türk Telekom 2. sırada, Vodafone 3. sırada yer alıyor.

https://media.nperf.com/files/publications/TR/2020-03-23_mobile-connections-survey-nPerf-2019.pdf

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