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    nPerf, Türkiye'deki mobil operatörlerin hızını ölçtü

    İnternet hız testi ölçüm sitesi nPerf, 2019 yılında yapılan testlere göre mobil operatörlerin hızlarını karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre Turkcell 1. sıraya yerleşti.
    6 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İnternet hız testi platfomu nPerf, mobil operatörlerin internet hızını karşılaştırdı. Kullanıcıların nPerf.com’dan yaptığı hız testinden edinilen bilgilere göre Türkiye’de 2019’da en hızlı interneti sunan mobil operatör firması Turkcell oldu.

    nPerf tarafından hazırlanan rapor, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye’den 43 bin 123 farklı bağlantıdan elde edilen hız testi verilerine göre ölçüm yapıldı. Bağlantıların yüzde 39,1’ini Turkcell, yüzde 30.9’unu Vodafone ve yüzde 30’unu Türk Telekom oluşturuyor.

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    nPerf, Türkiye'deki mobil operatörlerin hızını ölçtü
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    Download hız testinde kullanıcılarına ortalama 35.04 Mb/s hız sunan Turkcell en hızlı operatör oldu. Türk Telekom kullanıcıları ortalama 21.32 Mb/s, Vodafone kullanıcıları ortalama 14.44 Mb/s hız elde etti.

    Upload hızına baktığımızda da sıralamanın aynı olduğunu görüyoruz: Turkcell 12.88 Mb/s, Türk Telekom 10.72 Mb/s, Vodafone 7.78 Mb/s.

    Ayrıca Bkz. "İndirme hızında en hızlı interneti Turknet, yüklemede Turkcell sundu"

    Gecikme testinde ise tam tersi bir sıralama söz konusu. Bu veri özellikle de PUBG Mobile gibi rekabetçi online oyun oynayan ve Geforce Now gibi bulut oyunculuk servisini kullanan kişiler için büyük önem taşıyor. Düşük rakam, daha iyi deneyim sunuyor. Vodafone kullanıcıları Turkcell’e göre ortalama 10 ms daha düşük gecikme ile oyun oynayabiliyor.

    nPerf skoru, indirme hızının 2/3’ünü yükleme hızının 1/3’ünü ve ping süresini hesaplıyor. nPerf, bu formülün genel tüketici kullanımının bağlantı kalitesini yansıttığı ifade ediyor. nPerf skoru sıralamasına göre Turkcell 1. sırada, Türk Telekom 2. sırada, Vodafone 3. sırada yer alıyor.



    https://media.nperf.com/files/publications/TR/2020-03-23_mobile-connections-survey-nPerf-2019.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    santhora (Murat Akpınar) 5 sa. en beğenilen
    Bu Vodafone'a noldu gerçekten anlamak zor. son zamanlarda şehrin göbeğinde evimde bile çekme sorunları oluşmuştu ki etrafımda ki çoğu kişi de de böyle. Adamalara yüzlerce şikayet gidiyo. Hiç mi dikkate almazlar. internet keza o derece kötü. Neyseki şirketim Turkcell'e geçti de rahat ettik.
    Bu Vodafone'a noldu gerçekten anlamak zor. son zamanlarda şehrin göbeğinde evimde bile çekme sorunları oluşmuştu ki etrafımda ki çoğu kişi de de böyle. Adamalar...
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    3 Yanıt Yanıtla +24
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    programmer_onur (Onur ) 5 sa. santhora
    Bugünden itibaren Vodafone'da komple sinyal gitti kapalı alanlarda.
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    IceRulez (Osman R.F) 2 sa. santhora
    Silivrinin göbeğinde vodafone çekmiyordu. Red 15 tarifem vardı internete giremiyordum arkadaşıma hotspot açtırıyordum gittiğimiz yerde şaka gibi. Türk telekoma geçtim 8gb 1000dk vs 28 TL ödüyorum iş görüyor. Turkcellde çok kazık
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    AYIBOGAN 30 dk. santhora
    Haklısınız hem mobilde hem evde Vodafone kullanıyorum son zamanlarda ciddi sorunları var. Bağlantı kalitesi ve hızı sorunlu bir türlü çözemediler.
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    Dfchol 5 sa.
    Türkcel pahalı gardaş biz alamak.
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    bykrm (Kerim ---) 5 sa.
    Vodafone kullanıyorum önceden Tt kullanıyodum. Vodafone gerçekten 4g kullandığını düşünmüyorum. 3g de bile diğer opratörler daha yüksek hız veriyor.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Devin Weston (Devin Weston) 5 sa. yeni yorumcu bykrm
    Kesinlikle haklısın hocam, aşırı yavaş kalıyor.
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    Mr. Jingles 5 sa. bykrm
    Onun sebebi Vodafone’nun 4G için en kötü bantları satın almasından kaynaklı. Dolayısıyla nüfusun yoğun olduğu yerlerde hız ciddi ölçüde düşüyor. Vodafone 4G işinde Turkcell ve TT’nin gerisinde. Hele ki virüs yüzünden millet evlere kapanıp telefondan internete yüklenince hız farkı kendini iyice hissettirmeye başladı.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    perfect0061 (mahmut talay) 3 dk.
    Vodafone kurumsal kullaniyorum , is yerimde hic çekmiyor, 24 ay taahhut verdigim icin cakilip kaldim . Berbat bi operatör , 11 ay da taahhutum bitecek ttelekoma gececegim . . .
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 sa.
    ne kadar ekmek o kadar köfte muhabbeti
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    ufo 1 sa.
    geryerde cekse tt de yavas degil de sehirden biraz cik sebeke yok diyor. ne anladim bilmem kac megabitten ben?
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    5erafett1n (Şera Fettin) 1 sa.
    Bizim insanimiz ne zaman kiyas yapmaktan vazgececek bilmiyorum.

    Sidik yaristirmaktan keyif aliyor insanlar hayret etmemek elde degil.

    Bulundugun konuma, yogunluga, elindeki cihaza gore degisiyor zaten hız denen şey. Benim oturdugum yer ogrenci mahallesiyse burada Turkcell bile tatmin etmiyor. Turk telekomda video bile acamiyorum. Köye gidiyorum, cevre koylerin toplam nüfusu 200-250 ee orada turk telekom bile muthis bir hız veriyor. Bakarsın senin bulundugun yerde hangi operatör iyiyse gecersin ona. Senin cevrendeki 5-10 kisiden duydugun bilgiyle nasil yargilama yapabiliyorsun ? Bu yetkiyi kim veriyor size ya yeminle gozumde gram degeri kalmiyor artik insanlarin. Buraya yorumu yazanlar sokakta, orada burada karşılaştığımız insanlar.

    Aklı başında, işkembeden sallamayan insanları tenzih ediyorum.
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    The Dark NiGhT İs sOuL (Enes G) 2 sa.
    şu rakamlara bak arkadaş turkcell daha pahalı diye vodafone'e geçtim ama gerçekten çok yavaş kalıyor eski hatta göre en ilginci ise tt nin vodefone dan önde olması :D
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    LawLove 2 sa.
    Vodafone tamamen facia bu konuda , vf'nin 8 mbps zor aldığı yerde Turkcell ile 50-60 mbps alıyorum
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    FlightClub (Duran Uysal) 2 sa.
    Bu sonuçlara katılıyorum. Daha önce 7-8 yıl Vodafone kullandım evimde çok iyi çekmiyordu ve hız olarakta yavaştı. Ama Volte desteği var Vodafone nun.

    Şimdi 2 yıldır TT deyim. Çekim kalitesi aynı ama interneti daha hızlı. Fakat TT da Volte yok.



    Kullandığım cihazlar iphone 8, redmi note 7 ve galaxy a51
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 sa.
    5-6 GB kotalı paketlerle gbit verseler ne olur? Bu kotalarla yüksek hız aksine tehlikeli. Kim daha çok hız veriyor konusunu tartışabilmek için mobil internetin gerçekten kullanılabilir olması gerekiyor. Dolayısıyla bu rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçek rakamlar kullanıcıların kota endişesi olmadan şebekeye yüklendiği zaman ancak ortaya çıkar. Öyle bir şey olursa emin olun ilk patlayan Turkcell olacaktır.
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    CoreXXX (fatih tat) 3 sa.
    vodafoneye bak sen. türkiyeden çekiliyormu ne berbat ötesi oldu operatör
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    aLLyC (321 Neo) 3 sa.
    Yanlış! sonuca göre Vodafone berbat değil. Daha akillica... Özellikle oyun oynayanlar icin..



    Mobilden kullandığınız veri miktarı ne kadar ? Torrent bağlanıp indirme yapmiyorsaniz, upload bağlanıp veri gondermiyorsaniz Vodafone yaptığı oldukca makul.



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    5496 kez okundu.
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