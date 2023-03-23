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    Nothing Ear 2 tanıtıldı: AirPods Pro 2 alternatifi

    Nothing Tech, yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. AirPods Pro 2 alternatifleri arasında gösterilen Nothing Ear 2, özellikleri ve fiyatı, tüm ayrıntılarıyla haberimizde.
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    nothing ear 2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nothing Tech, Ear 2 kablosuz kulaklığını tanıttı. Haziran 2021’de tanıtılan Nothing Ear 1’e kıyasla tasarım açısından pek bir değişiklik yok ancak teknik özellikler kısmında eklemeler mevcut. Gelişmiş ANC, LHDC desteği, kişiselleştirilen ses profilleri gibi özelliklerle gelen Nothing Ear 2, Apple AirPods Pro 2'ye göre daha uygun fiyatla satışa çıkacak.

    Nothing Ear 2 özellikleri

    nothing ear (2) kablosuz kulaklık Tam Boyutta Gör
    Nothing Ear 2, Hi-Res ses akışına izin veren LHDC 5.0 ses codec bileşenini destekliyor. Kulaklıklar ayrıca Nothing X uygulaması üzerinden hızlı bir testle kalibre edilebilen yeni kişiselleştirilmiş ses profiline sahip. Uygulama ile ekolayzır ayarları da yapılabiliyor. Ear 2, belirli kulak profiline ve çevreye göre istenmeyen sesleri kesen aktif gürültü önleme özelliğine de sahip.

    Nothing, 11.6mm sürücüleri grafen ve poliüretan malzemeden yapılmış yeni bir diyafram birimini güncellemiş. Bununla birlikte, gürültülü ortamlarda sesin daha iyi izole olmasını sağlayan ses alma özelliği de iyileştirilmiş. Ear 2, çift eşleştirme özelliğine de sahip; Android telefonlarda Google Fast Pair’ı destekliyor.

    Pil ömrü açısından, Nothing Ear 2, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar dayanıyor. IP55 ve IP54 sertifikalarına sahip olan kutu, USB-C kablosuyla veya kablosuz olarak (2.5w hızda) şarj olabiliyor.

    Nothing Ear 2 fiyatı

    Nothing Ear (2), 150 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 28 Mart’tan itibaren Nothing’in resmi sitesi ve belli perakende mağazalarıdan satın alınabilecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 4 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    yazılım için mac mi windows mu elektrikli süpürge sesi azaltma kunduz eğitmen ücreti muallak tutar ne demek bahis sitesi paramı vermiyor ne yapmalıyım

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