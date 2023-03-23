Nothing Ear 2 tanıtıldı: AirPods Pro 2 alternatifi

Nothing Phone 2'de kullanılacak işlemci belli oldu 2 hf. önce eklendi

Nothing Ear 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör Nothing Ear 2, Hi-Res ses akışına izin veren LHDC 5.0 ses codec bileşenini destekliyor. Kulaklıklar ayrıca Nothing X uygulaması üzerinden hızlı bir testle kalibre edilebilen yeni kişiselleştirilmiş ses profiline sahip. Uygulama ile ekolayzır ayarları da yapılabiliyor. Ear 2, belirli kulak profiline ve çevreye göre istenmeyen sesleri kesen aktif gürültü önleme özelliğine de sahip.

Nothing, 11.6mm sürücüleri grafen ve poliüretan malzemeden yapılmış yeni bir diyafram birimini güncellemiş. Bununla birlikte, gürültülü ortamlarda sesin daha iyi izole olmasını sağlayan ses alma özelliği de iyileştirilmiş. Ear 2, çift eşleştirme özelliğine de sahip; Android telefonlarda Google Fast Pair’ı destekliyor.

Pil ömrü açısından, Nothing Ear 2, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar dayanıyor. IP55 ve IP54 sertifikalarına sahip olan kutu, USB-C kablosuyla veya kablosuz olarak (2.5w hızda) şarj olabiliyor.

Nothing Ear 2 fiyatı

Nothing Ear (2), 150 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 28 Mart’tan itibaren Nothing’in resmi sitesi ve belli perakende mağazalarıdan satın alınabilecek.

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