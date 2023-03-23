Nothing Ear 2 tanıtıldı: AirPods Pro 2 alternatifi

Nothing, 11.6mm sürücüleri grafen ve poliüretan malzemeden yapılmış yeni bir diyafram birimini güncellemiş. Bununla birlikte, gürültülü ortamlarda sesin daha iyi izole olmasını sağlayan ses alma özelliği de iyileştirilmiş. Ear 2, çift eşleştirme özelliğine de sahip; Android telefonlarda Google Fast Pair’ı destekliyor.
Pil ömrü açısından, Nothing Ear 2, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar dayanıyor. IP55 ve IP54 sertifikalarına sahip olan kutu, USB-C kablosuyla veya kablosuz olarak (2.5w hızda) şarj olabiliyor.
Nothing Ear 2 fiyatı
Nothing Ear (2), 150 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 28 Mart’tan itibaren Nothing’in resmi sitesi ve belli perakende mağazalarıdan satın alınabilecek.
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)