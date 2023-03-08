Qualcomm, Nothing Phone 2’de kullanılacak işlemciyi ağzından kaçırdı

Nothing Phone (2), Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine sahip olacak
Geçtiğimiz günlerde Phone (2)’nin Snapdragon 8 serisi bir çipe sahip olacağı açıklanmıştı ancak cihazda kullanılacak spesifik model hala bir soru işaretiydi ancak bir Qualcomm yöneticisi, Nothing’in sürprizini istemeden bozdu. Qualcomm’da kıdemli bir yönetici olan Alex Katouzian, LinkedIn platformunda üzerinde Nothing Phone (2)’nin Snapdragon 8+ Gen 1 yongasına sahip olacağını duyurdu. Katouzian, daha sonra gönderiyi düzenlese de firmanın sürprizi artık ortaya çıkmış oldu.
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez