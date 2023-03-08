Qualcomm, Nothing Phone 2’de kullanılacak işlemciyi ağzından kaçırdı

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei’nin yeni markası Nothing, büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ear (1), Ear (Stick) ve Phone (1) ürünleri ile dikkatleri üzerine çeken firma, yakında yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Phone (2) ismiyle gelecek olan cihazdan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Nothing Ear (2) geliyor 1 gün önce eklendi

Nothing Phone (2), Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine sahip olacak

Geçtiğimiz günlerde Phone (2)’nin Snapdragon 8 serisi bir çipe sahip olacağı açıklanmıştı ancak cihazda kullanılacak spesifik model hala bir soru işaretiydi ancak bir Qualcomm yöneticisi, Nothing’in sürprizini istemeden bozdu. Qualcomm’da kıdemli bir yönetici olan Alex Katouzian, LinkedIn platformunda üzerinde Nothing Phone (2)’nin Snapdragon 8+ Gen 1 yongasına sahip olacağını duyurdu. Katouzian, daha sonra gönderiyi düzenlese de firmanın sürprizi artık ortaya çıkmış oldu.

Phone (1) cihazında Snapdragon 778G+ işlemcisine yer veren Nothing, yeni nesil akıllı telefonu ile çok daha rekabetçi olacağa benziyor. 8+ Gen 1, Qualcomm’un en güçlü çip seti olmasa da yonga seti, muhteşem bir performans sunuyor. Umarız Nothing, daha üst seviye yonga setlerine geçmesi ile ürünlerinde ciddi bir fiyat artışına gitmez.

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