Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm, Nothing Phone 2’de kullanılacak işlemciyi ağzından kaçırdı

    Dünyanın en büyük mobil çip üreticilerinden olan Qualcomm, Nothing’in sürprizini bozdu. LinkedIn platformunda yayınlanan gönderi, Phone 2’nin işlemcisini doğrulamış oldu.
    Oy Ver
    Nothing Phone 2'de kullanılacak işlemci belli oldu Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei’nin yeni markası Nothing, büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ear (1), Ear (Stick) ve Phone (1) ürünleri ile dikkatleri üzerine çeken firma, yakında yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Phone (2) ismiyle gelecek olan cihazdan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

    Nothing Phone (2), Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine sahip olacak

    Geçtiğimiz günlerde Phone (2)’nin Snapdragon 8 serisi bir çipe sahip olacağı açıklanmıştı ancak cihazda kullanılacak spesifik model hala bir soru işaretiydi ancak bir Qualcomm yöneticisi, Nothing’in sürprizini istemeden bozdu. Qualcomm’da kıdemli bir yönetici olan Alex Katouzian, LinkedIn platformunda üzerinde Nothing Phone (2)’nin Snapdragon 8+ Gen 1 yongasına sahip olacağını duyurdu. Katouzian, daha sonra gönderiyi düzenlese de firmanın sürprizi artık ortaya çıkmış oldu.

    Nothing Phone 2'de kullanılacak işlemci belli oldu
    Phone (1) cihazında Snapdragon 778G+ işlemcisine yer veren Nothing, yeni nesil akıllı telefonu ile çok daha rekabetçi olacağa benziyor. 8+ Gen 1, Qualcomm’un en güçlü çip seti olmasa da yonga seti, muhteşem bir performans sunuyor. Umarız Nothing, daha üst seviye yonga setlerine geçmesi ile ürünlerinde ciddi bir fiyat artışına gitmez.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tommy life tommy hilfiger aynı mı bacak damar tıkanıklığı belirtileri forum ballantines mi red label mi setup only when vehicle is stationary ne demek biber gazı nerede satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız