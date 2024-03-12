20 bin TL’ye oldukça iddalı! Kulaklık hediyeli Nothing Phone (2a) hakkında tüm detaylar

- Nothing Phone (2a) fiyatı ve lansman kampanyası
- Şeffaf ve ışıklı tasarım
- İşlemci
- Yüksek termal performans
- Pil sağlığını koruyor
- 120 Hz AMOLED ekran
- Üç yıl Android güncelleme garantisi
- Çift 50 MP arka kamera
- 32 MP ön kamera
- Çevreci bileşenler
- Yorumlar
Nothing Phone (2a) fiyatı ve lansman kampanyası
Nothing Phone 2a’nın 8GB+128 GB versiyonu 19.999 TL’ye, 12 GB+256 GB versiyonu ise 21.999 TL’ye satılacak. Telefon, Evofone.com’da ve yetkili teknoloji marketlerde 12 Mart Salı günü satışa çıkacak. Lansmana özel kampanya kapsamında müşterilere 2.700 TL değerinde Nothing Ear Stick TWS Bluetooth Kulaklık hediye edilecek.
- 8 GB RAM, 128 GB depolama: 19.999 TL
- 12 GB RAM, 256 GB depolama: 21.999 TL
Şeffaf ve ışıklı tasarım
Nothing’in önceki telefonlarından alışık olduğumuz şeffaf arka kapak ve LED ışıklı tasarımı bu telefonda da görüyoruz. Milk beyazı ve siyah olarak iki renk seçeneği sunuluyor. Yüzde 91,65 ekran/gövde oranıyla, serinin en ince çerçeveli modeli olma özelliği taşıyor.
Telefonun arka yüzünde üçlü Glpyh ışıklandırmasına yer veriliyor. Bu ışıklandırma 26 bağımsız ve kontrol edilebilir bölgeye sahip. Kullanıcılar Glyph Arayüzü ile farklı bildirim ve uygulamalar için özel ışık deseni ayarlayabiliyor.
İşlemci
Nothing Phone (2a), 4 nm süreciyle üretilen Mediatek'in Dimensity 7200 Pro yonga setinden güç alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci 2.8 Ghz hıza kadar çıkabilen iki adet Cortex-A715 çekirdeği ile geliyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği sunuluyor. RAM Booster teknolojisi sayesinde sanal RAM takviyesi yapılarak RAM miktarı 20 GB'a kadar artabiliyor. Bulunduğu fiyat segmentine göre oldukça hızlı bir işlemciye yer veriliyor.
Yüksek termal performans
Telefonda oyun oynayanlar için ısı performansında çeşitli geliştirmeler yapılmış. Ekstra büyük 3.200 mm2 buhar odası, ısıyı cihazın arkasına aktararak daha hızlı ısı dağılımı sağlıyor. Ayrıca soğutma sürecini daha da hızlandırmak için cihazda 12.000 mm2 grafitten yapılmış kriyojenik bir çerçeve kullanılmış. Üstün termal iletkenliği nedeniyle seçilen bu malzeme, cihazın ısıyı daha hızlı dağıtmayı sağlıyor.
Pil sağlığını koruyor
Nothing Phone (2a) modelinde 5.000 mAh kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Batarya sağlığını korumaya yönelik geliştirmeler yapılmış. 1.000 şarj döngüsünden sonra kapasitenin yüzde 90’ından fazlasını koruduğu ifade ediliyor. Bu da her gün şarj edildiğinde, 3 yıldan fazla sürede şarjda yüzde 90’ın üzerinde pil sağlığı sunacağı anlamına geliyor.
120 Hz AMOLED ekran
Telefonda 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Geleneksel OLED ekranlardan farklı olarak AM (Aktif Matris) katmanı ile her pikselde hassas kontrol sağlayan Phone (2a), daha düşük güç tüketimiyle de öne çıkıyor. 1.300 nit'e kadar ulaşan maksimum parlaklık sayesinde Phone (2a), güneşli ortamlarda bile kusursuz bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. 1.07 milyar renk sunuyor. Ekran yenileme hızı 120 Hz’e kadar çıkabilirken pil ömrünü korumak için 30 Hz’e kadar düşebiliyor.
Üç yıl Android güncelleme garantisi
Telefonda Android 14 işletim sistemi ve Nothing OS 2.5 arayüzü bulunuyor. Nothing yazılım ekibinin en büyük güncellemesi olarak vurgulanan Nothing OS 2.5 arayüzü ile hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. İşlevsellik özellikleriyle dikkat çekiyor. Nothing bu telefon için üç yıl yazılım güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriyor.
Çift 50 MP arka kamera
Telefonu narka yüzünde TrueLens Engine ile güçlendirilmiş çift 50 MP arka yer alıyor. Ana kamera f/1.88 diyafram açıklığına, 1/1.56" sensör boyutuna ve optik görüntü sabitleyiciye (OIS) sahip. Geniş açılı kamera ise 114 derecelik görüş açısı ile geniş çekim yapma imkanı sağlıyor. EIS görüntü sabitleme, Gelişmiş HDR, Gece Modu, Hareketli Fotoğraf, Merceksi (filtre) ve AI Sahne Algılama özellikleri de Phone (2a)’nın Geniş Açı kamerasında bulunan çekim modları arasında yer alıyor.
Arka kamera ile 4K 30 ve 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. Video kaydında canlı HDR özelliği sunuyor. Ağır çekimde 480 FPS kayıt, Eylem Modu, Zaman Atlama (4K) gibi modlar sunuluyor.
32 MP ön kamera
Nothing Phone (2a)’nın önünde 1080p 30 FPS video kaydı yapabilen 32 MP çözünrülüğe ve f/2,2 diyafram açıklığına sahip ön kamera bulunuyor. Ön kamera, Phone (1)'in ön kamerasına göre yüzde 27 daha fazla ışık hassasiyetine sahip.
Çevreci bileşenler
Nothing bu modelde çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek pek çok bileşende geri dönüştürülmüş bileşenler kullanıyor. Çok düşük karbon ayak izine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Phone (2a)’nın;
- Orta çerçevesinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum,
- 7 devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay,
- Ana devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş bakır folyo ve
- 22 çelik sac parçasında geri dönüştürülmüş çelik bulunuyor.
Bunlara ek plastik parçaların da yüzde 50'den fazlası sürdürülebilir kaynaklardan elde edildi.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.