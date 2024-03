20 bin TL’ye oldukça iddalı! Kulaklık hediyeli Nothing Phone (2a) hakkında tüm detaylar

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortakları tarafından kurulan Nothing markası, sıra dışı tasarımlı cihazlarıyla dikkat çekiyor. Nothing’in orta seviyeye yönelik yeni telefonu Nothing Phone (2a), Türkiye’de satışa sunuluyor.

Nothing Phone (2a) fiyatı ve lansman kampanyası

Nothing Phone 2a’nın 8GB+128 GB versiyonu 19.999 TL’ye, 12 GB+256 GB versiyonu ise 21.999 TL’ye satılacak. Telefon, Evofone.com’da ve yetkili teknoloji marketlerde 12 Mart Salı günü satışa çıkacak. Lansmana özel kampanya kapsamında müşterilere 2.700 TL değerinde Nothing Ear Stick TWS Bluetooth Kulaklık hediye edilecek.

8 GB RAM, 128 GB depolama: 19.999 TL

12 GB RAM, 256 GB depolama: 21.999 TL

Şeffaf ve ışıklı tasarım

Nothing’in önceki telefonlarından alışık olduğumuz şeffaf arka kapak ve LED ışıklı tasarımı bu telefonda da görüyoruz. Milk beyazı ve siyah olarak iki renk seçeneği sunuluyor. Yüzde 91,65 ekran/gövde oranıyla, serinin en ince çerçeveli modeli olma özelliği taşıyor.

Telefonun arka yüzünde üçlü Glpyh ışıklandırmasına yer veriliyor. Bu ışıklandırma 26 bağımsız ve kontrol edilebilir bölgeye sahip. Kullanıcılar Glyph Arayüzü ile farklı bildirim ve uygulamalar için özel ışık deseni ayarlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun arka kameraları, NFC bobinin üzerine yerleştirilmiş. Nothing, telefonun kenarlarını 90 derece açıyla saran yekpare kapak kullanıldığını ve bu sayede düşme testi sonuçlarında önemli gelişme gösterdiğini ifade ediyor.

İşlemci

Nothing Phone (2a), 4 nm süreciyle üretilen Mediatek'in Dimensity 7200 Pro yonga setinden güç alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci 2.8 Ghz hıza kadar çıkabilen iki adet Cortex-A715 çekirdeği ile geliyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği sunuluyor. RAM Booster teknolojisi sayesinde sanal RAM takviyesi yapılarak RAM miktarı 20 GB'a kadar artabiliyor. Bulunduğu fiyat segmentine göre oldukça hızlı bir işlemciye yer veriliyor.

Yüksek termal performans

Telefonda oyun oynayanlar için ısı performansında çeşitli geliştirmeler yapılmış. Ekstra büyük 3.200 mm2 buhar odası, ısıyı cihazın arkasına aktararak daha hızlı ısı dağılımı sağlıyor. Ayrıca soğutma sürecini daha da hızlandırmak için cihazda 12.000 mm2 grafitten yapılmış kriyojenik bir çerçeve kullanılmış. Üstün termal iletkenliği nedeniyle seçilen bu malzeme, cihazın ısıyı daha hızlı dağıtmayı sağlıyor.

Pil sağlığını koruyor

Nothing Phone (2a) modelinde 5.000 mAh kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Batarya sağlığını korumaya yönelik geliştirmeler yapılmış. 1.000 şarj döngüsünden sonra kapasitenin yüzde 90’ından fazlasını koruduğu ifade ediliyor. Bu da her gün şarj edildiğinde, 3 yıldan fazla sürede şarjda yüzde 90’ın üzerinde pil sağlığı sunacağı anlamına geliyor.

120 Hz AMOLED ekran

Telefonda 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Geleneksel OLED ekranlardan farklı olarak AM (Aktif Matris) katmanı ile her pikselde hassas kontrol sağlayan Phone (2a), daha düşük güç tüketimiyle de öne çıkıyor. 1.300 nit'e kadar ulaşan maksimum parlaklık sayesinde Phone (2a), güneşli ortamlarda bile kusursuz bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. 1.07 milyar renk sunuyor. Ekran yenileme hızı 120 Hz’e kadar çıkabilirken pil ömrünü korumak için 30 Hz’e kadar düşebiliyor.

Üç yıl Android güncelleme garantisi

Telefonda Android 14 işletim sistemi ve Nothing OS 2.5 arayüzü bulunuyor. Nothing yazılım ekibinin en büyük güncellemesi olarak vurgulanan Nothing OS 2.5 arayüzü ile hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. İşlevsellik özellikleriyle dikkat çekiyor. Nothing bu telefon için üç yıl yazılım güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriyor.

Çift 50 MP arka kamera

Telefonu narka yüzünde TrueLens Engine ile güçlendirilmiş çift 50 MP arka yer alıyor. Ana kamera f/1.88 diyafram açıklığına, 1/1.56" sensör boyutuna ve optik görüntü sabitleyiciye (OIS) sahip. Geniş açılı kamera ise 114 derecelik görüş açısı ile geniş çekim yapma imkanı sağlıyor. EIS görüntü sabitleme, Gelişmiş HDR, Gece Modu, Hareketli Fotoğraf, Merceksi (filtre) ve AI Sahne Algılama özellikleri de Phone (2a)’nın Geniş Açı kamerasında bulunan çekim modları arasında yer alıyor.

Arka kamera ile 4K 30 ve 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. Video kaydında canlı HDR özelliği sunuyor. Ağır çekimde 480 FPS kayıt, Eylem Modu, Zaman Atlama (4K) gibi modlar sunuluyor.

32 MP ön kamera

Nothing Phone (2a)’nın önünde 1080p 30 FPS video kaydı yapabilen 32 MP çözünrülüğe ve f/2,2 diyafram açıklığına sahip ön kamera bulunuyor. Ön kamera, Phone (1)'in ön kamerasına göre yüzde 27 daha fazla ışık hassasiyetine sahip.

Çevreci bileşenler

Nothing bu modelde çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek pek çok bileşende geri dönüştürülmüş bileşenler kullanıyor. Çok düşük karbon ayak izine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Phone (2a)’nın;

Orta çerçevesinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum,

7 devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay,

Ana devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş bakır folyo ve

22 çelik sac parçasında geri dönüştürülmüş çelik bulunuyor.

Bunlara ek plastik parçaların da yüzde 50'den fazlası sürdürülebilir kaynaklardan elde edildi.

