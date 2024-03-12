Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    20 bin TL’ye oldukça iddalı! Kulaklık hediyeli Nothing Phone (2a) hakkında tüm detaylar

    Nothing Phone 2a oldukça cazip Türkiye fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu içeriğimizde Nothing Phone 2a'nın özelliklerine detaylı şekilde yakından bakıyoruz.
    Nothing Phone 2a hakkında tüm detaylar! Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortakları tarafından kurulan Nothing markası, sıra dışı tasarımlı cihazlarıyla dikkat çekiyor. Nothing’in orta seviyeye yönelik yeni telefonu Nothing Phone (2a), Türkiye’de satışa sunuluyor.

    Nothing Phone (2a) fiyatı ve lansman kampanyası

    Nothing Phone 2a’nın 8GB+128 GB versiyonu 19.999 TL’ye, 12 GB+256 GB versiyonu ise 21.999 TL’ye satılacak. Telefon, Evofone.com’da ve yetkili teknoloji marketlerde 12 Mart Salı günü satışa çıkacak. Lansmana özel kampanya kapsamında müşterilere 2.700 TL değerinde Nothing Ear Stick TWS Bluetooth Kulaklık hediye edilecek.

    • 8 GB RAM, 128 GB depolama: 19.999 TL
    • 12 GB RAM, 256 GB depolama: 21.999 TL

    Şeffaf ve ışıklı tasarım

    Nothing’in önceki telefonlarından alışık olduğumuz şeffaf arka kapak ve LED ışıklı tasarımı bu telefonda da görüyoruz. Milk beyazı ve siyah olarak iki renk seçeneği sunuluyor. Yüzde 91,65 ekran/gövde oranıyla, serinin en ince çerçeveli modeli olma özelliği taşıyor.

    Telefonun arka yüzünde üçlü Glpyh ışıklandırmasına yer veriliyor. Bu ışıklandırma 26 bağımsız ve kontrol edilebilir bölgeye sahip. Kullanıcılar Glyph Arayüzü ile farklı bildirim ve uygulamalar için özel ışık deseni ayarlayabiliyor.

    Nothing Phone 2a hakkında tüm detaylar! Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka kameraları, NFC bobinin üzerine yerleştirilmiş. Nothing, telefonun kenarlarını 90 derece açıyla saran yekpare kapak kullanıldığını ve bu sayede düşme testi sonuçlarında önemli gelişme gösterdiğini ifade ediyor.

    İşlemci

    Nothing Phone (2a), 4 nm süreciyle üretilen Mediatek'in Dimensity 7200 Pro yonga setinden güç alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci 2.8 Ghz hıza kadar çıkabilen iki adet Cortex-A715 çekirdeği ile geliyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği sunuluyor. RAM Booster teknolojisi sayesinde sanal RAM takviyesi yapılarak RAM miktarı 20 GB'a kadar artabiliyor. Bulunduğu fiyat segmentine göre oldukça hızlı bir işlemciye yer veriliyor.

    Nothing Phone 2a hakkında tüm detaylar! Tam Boyutta Gör

    Yüksek termal performans

    Telefonda oyun oynayanlar için ısı performansında çeşitli geliştirmeler yapılmış. Ekstra büyük 3.200 mm2 buhar odası, ısıyı cihazın arkasına aktararak daha hızlı ısı dağılımı sağlıyor. Ayrıca soğutma sürecini daha da hızlandırmak için cihazda 12.000 mm2 grafitten yapılmış kriyojenik bir çerçeve kullanılmış. Üstün termal iletkenliği nedeniyle seçilen bu malzeme, cihazın ısıyı daha hızlı dağıtmayı sağlıyor.

    Pil sağlığını koruyor

    Nothing Phone (2a) modelinde 5.000 mAh kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Batarya sağlığını korumaya yönelik geliştirmeler yapılmış. 1.000 şarj döngüsünden sonra kapasitenin yüzde 90’ından fazlasını koruduğu ifade ediliyor. Bu da her gün şarj edildiğinde, 3 yıldan fazla sürede şarjda yüzde 90’ın üzerinde pil sağlığı sunacağı anlamına geliyor.

    120 Hz AMOLED ekran

    Telefonda 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Geleneksel OLED ekranlardan farklı olarak AM (Aktif Matris) katmanı ile her pikselde hassas kontrol sağlayan Phone (2a), daha düşük güç tüketimiyle de öne çıkıyor. 1.300 nit'e kadar ulaşan maksimum parlaklık sayesinde Phone (2a), güneşli ortamlarda bile kusursuz bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor. 1.07 milyar renk sunuyor. Ekran yenileme hızı 120 Hz’e kadar çıkabilirken pil ömrünü korumak için 30 Hz’e kadar düşebiliyor.

    Üç yıl Android güncelleme garantisi

    Telefonda Android 14 işletim sistemi ve Nothing OS 2.5 arayüzü bulunuyor. Nothing yazılım ekibinin en büyük güncellemesi olarak vurgulanan Nothing OS 2.5 arayüzü ile hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. İşlevsellik özellikleriyle dikkat çekiyor. Nothing bu telefon için üç yıl yazılım güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriyor.

    Nothing Phone 2a hakkında tüm detaylar! Tam Boyutta Gör

    Çift 50 MP arka kamera

    Telefonu narka yüzünde TrueLens Engine ile güçlendirilmiş çift 50 MP arka yer alıyor. Ana kamera f/1.88 diyafram açıklığına, 1/1.56" sensör boyutuna ve optik görüntü sabitleyiciye (OIS) sahip. Geniş açılı kamera ise 114 derecelik görüş açısı ile geniş çekim yapma imkanı sağlıyor. EIS görüntü sabitleme, Gelişmiş HDR, Gece Modu, Hareketli Fotoğraf, Merceksi (filtre) ve AI Sahne Algılama özellikleri de Phone (2a)’nın Geniş Açı kamerasında bulunan çekim modları arasında yer alıyor.

    Arka kamera ile 4K 30 ve 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. Video kaydında canlı HDR özelliği sunuyor. Ağır çekimde 480 FPS kayıt, Eylem Modu, Zaman Atlama (4K) gibi modlar sunuluyor.

    32 MP ön kamera

    Nothing Phone (2a)’nın önünde 1080p 30 FPS video kaydı yapabilen 32 MP çözünrülüğe ve f/2,2 diyafram açıklığına sahip ön kamera bulunuyor. Ön kamera, Phone (1)'in ön kamerasına göre yüzde 27 daha fazla ışık hassasiyetine sahip.

    Çevreci bileşenler

    Nothing bu modelde çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek pek çok bileşende geri dönüştürülmüş bileşenler kullanıyor. Çok düşük karbon ayak izine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Phone (2a)’nın;

    • Orta çerçevesinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum,
    • 7 devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay,
    • Ana devre kartında yüzde 100 geri dönüştürülmüş bakır folyo ve
    • 22 çelik sac parçasında geri dönüştürülmüş çelik bulunuyor.

    Bunlara ek plastik parçaların da yüzde 50'den fazlası sürdürülebilir kaynaklardan elde edildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jiletle kaş almak spor alışverişim orjinal mi duster otomatik şanzıman nasıl rdr2 dead eye nasıl kullanılır ruhsatta ilk tescil tarihi yazmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro
    Reeder P13 Blue Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız