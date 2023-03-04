Nothing yeni ürünü hakkında paylaşımlara başladı

Nothing haftaya ne tanıtacak?
Nothing markasının yaptığı paylaşımda bir kara öküz böceğine odaklanılıyor. Videoda böcek kısa bir süre kadraja girerken resimde ise böceğin kıskaçlarına üst profilden bir bakış atılmış. Girişim önümüzdeki günlerde yeni ipuçları paylaşacak.
Daha önce Nothing Ear (1) kulaklığı için bir kelebek, önce Nothing Phone (1) akıllı telefonu için de papağan simgelenmişti. Kara öküz böceği gücü ve dayanıklılığı temsil ediyor. Bazı kaynaklar kıskaç şekline göre bir tripod tanıtılabileceğini düşünüyor. Bazı kaynaklar ise dörtgen şeklinde bir kablosuz hoparlörün sızıntılarını paylaşıyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez