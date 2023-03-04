Nothing yeni ürünü hakkında paylaşımlara başladı

Tam Boyutta Gör MWC 2023 fuarına katılmasına rağmen bir tanıtım yapmayan Nothing girişimi haftaya bir lansman gerçekleştirecek. Henüz lansmanda neler tanıtılacağı bilinmiyor ancak ipuçları başladı.

Nothing haftaya ne tanıtacak?

Nothing markasının yaptığı paylaşımda bir kara öküz böceğine odaklanılıyor. Videoda böcek kısa bir süre kadraja girerken resimde ise böceğin kıskaçlarına üst profilden bir bakış atılmış. Girişim önümüzdeki günlerde yeni ipuçları paylaşacak.

Nothing Phone (2) işlemcisi ile ilgili önemli detay 2 gün önce eklendi

Daha önce Nothing Ear (1) kulaklığı için bir kelebek, önce Nothing Phone (1) akıllı telefonu için de papağan simgelenmişti. Kara öküz böceği gücü ve dayanıklılığı temsil ediyor. Bazı kaynaklar kıskaç şekline göre bir tripod tanıtılabileceğini düşünüyor. Bazı kaynaklar ise dörtgen şeklinde bir kablosuz hoparlörün sızıntılarını paylaşıyor.

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