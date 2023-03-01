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    Nothing Phone (2) amiral gemisi işlemci ile gelecek

    Nothing Phone (2) akıllı telefonu için hazırlıklarını sürdüren Carl Pei, bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihaz amiral gemisi bir yonga seti kullanacak. 
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    MWC 2023 fuarında Nothing Phone klonu ile birlikte paylaşım yapan Carl Pei, yıl içerisinde tüketiciye sunacakları yeni ürünlerin de kısa detaylarını paylaştı. Nothing Phone artık amiral gemi seviyesine oynayacak.

    Nothing Phone (2) neler sunacak?

    Carl Pei tarafından verilen bilgilere göre Nothing Phone (2) adını alacak olan ikinci nesil telefon Snapdragon 8 serisinden bir yonga seti kullanacak. Henüz net bilgi yok ancak Snapdragon 8 Plus Gen 1 veya Snapdragon 8 Gen 2 olması muhtemel. İlk nesilde Snapdragon 778G olduğu için önemli bir performans artışı yaşanacak.

    Bu cihazla ilgili 120Hz AMOLED ekran, 12GB RAM bellek, 256GB depolama, 5000mAh batarya daha önce sızdırılmıştı. Carl Pei sonbahar dönemine doğru yeni akıllı telefonun piyasada olacağını belirtti. Diğer taraftan ay içerisinde Nothing markası bir lansman daha yapacak ve yeni bir ürün duyurulacak.

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