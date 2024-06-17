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    Anlık Bildirim

    Nothing OS 3.0 ile gelecek yeni özellikler belli oldu

    Nothing CEO'su, Eylül 2024'te duyurulacak Nothing OS 3.0 güncellemesiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Güncelleme, kullanıcı arayüzüne dikkat çekici yenilikler getirecek.
    nothing os 3.0 yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Nothing OS 3.0, bir sonraki büyük kullanıcı arayüzü güncellemesi olacak. Carl Pei, işletim sistemi güncellemesinin nasıl görüneceğine dair tanıtım görselleri paylaştı.

    Yeni kilit ekranı özelleştirmesi

    Nothing OS 3, yeni Kilit Ekranı özelleştirme özelliğiyle öne çıkacak gibi görünüyor. Tanıtım görselinden daha fazla işlevsellik ve özellikle kilit ekranı arayüzünün yenilendiği belli oluyor. Kullanıcılara kilit ekranı stilini kişiselleştirmek için farklı seçenekler sunacak. Standart saat, tarih ve gün stilini gösteren Varsayılan görünüm, hava durumu araç takımı, kişi araç takımı ve hızlı eylemler için kısayollar sunan ve saati noktalı gösteren Saat+Widget görünümü ve saat ve tarihi büyük kutucuklarda gösteren bir görünüm gösterildi. Kilit ekranı stilleri bunlarla mı sınırlı olacak henüz belli değil.

    Yeni etkileşimli nokta animasyonları

    Nothing OS 3.0 güncellemesi, kilit ekranı özelleştirmesi dışında Hızlı Ayarlar panelinde kullanılması muhtemel interaktif nokta animasyonları getiriyor. Yeni nokta animasyonu, üç katmandan (girdi görüntüsü, canlı etkileşim ve nihai çıktı) oluşuyor. Bu, animasyonların daha etkileşimli ve ilgi çekici olacağı anlamına geliyor.

    Hızlı Ayarlar paneli yenileniyor

    Bunlar dışında Nothing OS 3.0, yeniden tasarlanmış hızlı ayarlar paneliyle gelecek. Ayrıca yapay zeka özellikleri sunması bekleniyor. Çok istenen galeri uygulamasının da bu güncellemeyle gelmesi bekleniyor. Nothing OS 3.0'ın Android 14 mü yoksa Android 15 tabanlı mı olacağı belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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