Nothing OS 3.0 ile gelecek yeni özellikler belli oldu

- Yeni kilit ekranı özelleştirmesi
- Yeni etkileşimli nokta animasyonları
- Hızlı Ayarlar paneli yenileniyor
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Yeni kilit ekranı özelleştirmesi
Nothing OS 3, yeni Kilit Ekranı özelleştirme özelliğiyle öne çıkacak gibi görünüyor. Tanıtım görselinden daha fazla işlevsellik ve özellikle kilit ekranı arayüzünün yenilendiği belli oluyor. Kullanıcılara kilit ekranı stilini kişiselleştirmek için farklı seçenekler sunacak. Standart saat, tarih ve gün stilini gösteren Varsayılan görünüm, hava durumu araç takımı, kişi araç takımı ve hızlı eylemler için kısayollar sunan ve saati noktalı gösteren Saat+Widget görünümü ve saat ve tarihi büyük kutucuklarda gösteren bir görünüm gösterildi. Kilit ekranı stilleri bunlarla mı sınırlı olacak henüz belli değil.
Yeni etkileşimli nokta animasyonları
Nothing OS 3.0 güncellemesi, kilit ekranı özelleştirmesi dışında Hızlı Ayarlar panelinde kullanılması muhtemel interaktif nokta animasyonları getiriyor. Yeni nokta animasyonu, üç katmandan (girdi görüntüsü, canlı etkileşim ve nihai çıktı) oluşuyor. Bu, animasyonların daha etkileşimli ve ilgi çekici olacağı anlamına geliyor.
Hızlı Ayarlar paneli yenileniyor
Bunlar dışında Nothing OS 3.0, yeniden tasarlanmış hızlı ayarlar paneliyle gelecek. Ayrıca yapay zeka özellikleri sunması bekleniyor. Çok istenen galeri uygulamasının da bu güncellemeyle gelmesi bekleniyor. Nothing OS 3.0'ın Android 14 mü yoksa Android 15 tabanlı mı olacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.