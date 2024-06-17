Tam Boyutta Gör Nothing OS 3.0, bir sonraki büyük kullanıcı arayüzü güncellemesi olacak. Carl Pei, işletim sistemi güncellemesinin nasıl görüneceğine dair tanıtım görselleri paylaştı.

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Yeni kilit ekranı özelleştirmesi

Nothing OS 3, yeni Kilit Ekranı özelleştirme özelliğiyle öne çıkacak gibi görünüyor. Tanıtım görselinden daha fazla işlevsellik ve özellikle kilit ekranı arayüzünün yenilendiği belli oluyor. Kullanıcılara kilit ekranı stilini kişiselleştirmek için farklı seçenekler sunacak. Standart saat, tarih ve gün stilini gösteren Varsayılan görünüm, hava durumu araç takımı, kişi araç takımı ve hızlı eylemler için kısayollar sunan ve saati noktalı gösteren Saat+Widget görünümü ve saat ve tarihi büyük kutucuklarda gösteren bir görünüm gösterildi. Kilit ekranı stilleri bunlarla mı sınırlı olacak henüz belli değil.

Yeni etkileşimli nokta animasyonları

Nothing OS 3.0 güncellemesi, kilit ekranı özelleştirmesi dışında Hızlı Ayarlar panelinde kullanılması muhtemel interaktif nokta animasyonları getiriyor. Yeni nokta animasyonu, üç katmandan (girdi görüntüsü, canlı etkileşim ve nihai çıktı) oluşuyor. Bu, animasyonların daha etkileşimli ve ilgi çekici olacağı anlamına geliyor.

Hızlı Ayarlar paneli yenileniyor

Bunlar dışında Nothing OS 3.0, yeniden tasarlanmış hızlı ayarlar paneliyle gelecek. Ayrıca yapay zeka özellikleri sunması bekleniyor. Çok istenen galeri uygulamasının da bu güncellemeyle gelmesi bekleniyor. Nothing OS 3.0'ın Android 14 mü yoksa Android 15 tabanlı mı olacağı belli değil.

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Nothing OS 3.0 ile gelecek yeni özellikler belli oldu