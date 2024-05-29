Sınırlı sayıda üretilen Nothing Phone (2a) Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

- Renkli tasarım
- Nothing: En güçlü telefonumuz
- Nothing Phone (2a) Special Edition fiyatı
- Nothing Phone (2a) Special Edition özellikleri
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Renkli tasarım
Nothing: En güçlü telefonumuz
Phone (2a) Special Edition, güçlü MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemciyle geliyor. 5.000 mAh batarya ile güçlendirilen telefon, 6.7 inç, 1080x2412 çözünürlük, 120Hz AMOLED ekrana sahip. Arkada çift 50 MP kamera (biri ultra geniş açılı), önde 32MP kamera mevcut. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan telefon, Glyph Arayüzü de dahil olmak üzere Nothing'in ayırt edici tasarım öğelerini koruyor. ChatGPT entegrasyonu da devam ediyor.
Nothing, telefonun üç yıl büyük Android güncellemesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor. Bu noktada Nothing, Android 15 geliştirici önizleme sürümünü sunan üreticiler arasında yer aldığını belirtelim.
Nothing Phone (2a) Special Edition fiyatı
Nothing Phone (2a) Special Edition, 379 euro fiyat etiketiyle bugün satışa çıkıyor.
Nothing Phone (2a) Special Edition özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 1300 nit, 120Hz, Flexible AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Pro
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 45w şarj
- İşletim sistemi: Nothing OS 2.5, Android 14
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC
- Boyut ve ağırlık: 161.74 x 76.32 x 8.55 mm, 190 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.