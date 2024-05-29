Sınırlı sayıda üretilen Nothing Phone (2a) Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Nothing Phone (2a) Special Edition, markanın alışıldık şeffaf tasarımını ana renklerle güncelleyen oldukça farklı görünümde geliyor. Tasarımı dışında şirketin sınırlı sayıda üretip satışa sunduğu ilk model olmasıyla seriden ayrılıyor.

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Renkli tasarım

Tam Boyutta Gör Phone (2a) Special Edition, tasarımında üç ana rengin (sarı, mavi ve kırmızı) tamamını içeren ilk Nothing telefon olarak geliyor. Nothing Tasarım Direktörü Adam Bates, Phone (2a) Special Edition'ın akıllı telefonlar için yeni bir estetik yaratırken ikonik tasarım figürlerinden ilham aldığına dikkat çekerek, “Phone (2a) Special Edition'ı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kırmızı, mavi ve sarı, ana renklerden oluşan paletimizi keşfedeceğiz ilk ürün. Genel estetiği geçmişteki bazı tasarım kahramanlarımıza gönderme yaparken, bir yandan da akıllı telefon için yeni bir ifade yaratıyor. İşlevsel bir cihazı çarpıcı bir sanat eserine dönüştürüyor.” diyor.

Nothing: En güçlü telefonumuz

Phone (2a) Special Edition, güçlü MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemciyle geliyor. 5.000 mAh batarya ile güçlendirilen telefon, 6.7 ​​inç, 1080x2412 çözünürlük, 120Hz AMOLED ekrana sahip. Arkada çift 50 MP kamera (biri ultra geniş açılı), önde 32MP kamera mevcut. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan telefon, Glyph Arayüzü de dahil olmak üzere Nothing'in ayırt edici tasarım öğelerini koruyor. ChatGPT entegrasyonu da devam ediyor.

Nothing, telefonun üç yıl büyük Android güncellemesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor. Bu noktada Nothing, Android 15 geliştirici önizleme sürümünü sunan üreticiler arasında yer aldığını belirtelim.

Nothing Phone (2a) Special Edition fiyatı

Nothing Phone (2a) Special Edition, 379 euro fiyat etiketiyle bugün satışa çıkıyor.

Nothing Phone (2a) Special Edition özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.7 inç, 1084x2412, 1300 nit, 120Hz, Flexible AMOLED

: 6.7 inç, 1084x2412, 1300 nit, 120Hz, Flexible AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 7200 Pro

: MediaTek Dimensity 7200 Pro Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP f/2.2

: 32MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 45w şarj

: 5000 mAh, 45w şarj İşletim sistemi : Nothing OS 2.5, Android 14

: Nothing OS 2.5, Android 14 Bağlantı : WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC

: WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC Boyut ve ağırlık: 161.74 x 76.32 x 8.55 mm, 190 g

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Nothing Phone (2a) Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri