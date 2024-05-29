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    Sınırlı sayıda üretilen Nothing Phone (2a) Special Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

    Nothing, yeni akıllı telefonunu duyurdu. Renkli, benzersiz tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone (2a) Special Edition, sınırlı sayıda üretildi ve serinin en güçlü modeli.
    Nothing Phone (2a) Special Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (2a) Special Edition, markanın alışıldık şeffaf tasarımını ana renklerle güncelleyen oldukça farklı görünümde geliyor. Tasarımı dışında şirketin sınırlı sayıda üretip satışa sunduğu ilk model olmasıyla seriden ayrılıyor.

    Renkli tasarım

    Phone (2a) Special Edition tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Phone (2a) Special Edition, tasarımında üç ana rengin (sarı, mavi ve kırmızı) tamamını içeren ilk Nothing telefon olarak geliyor. Nothing Tasarım Direktörü Adam Bates, Phone (2a) Special Edition'ın akıllı telefonlar için yeni bir estetik yaratırken ikonik tasarım figürlerinden ilham aldığına dikkat çekerek, “Phone (2a) Special Edition'ı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kırmızı, mavi ve sarı, ana renklerden oluşan paletimizi keşfedeceğiz ilk ürün. Genel estetiği geçmişteki bazı tasarım kahramanlarımıza gönderme yaparken, bir yandan da akıllı telefon için yeni bir ifade yaratıyor. İşlevsel bir cihazı çarpıcı bir sanat eserine dönüştürüyor.” diyor.

    Nothing: En güçlü telefonumuz

    Phone (2a) Special Edition, güçlü MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemciyle geliyor. 5.000 mAh batarya ile güçlendirilen telefon, 6.7 ​​inç, 1080x2412 çözünürlük, 120Hz AMOLED ekrana sahip. Arkada çift 50 MP kamera (biri ultra geniş açılı), önde 32MP kamera mevcut. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan telefon, Glyph Arayüzü de dahil olmak üzere Nothing'in ayırt edici tasarım öğelerini koruyor. ChatGPT entegrasyonu da devam ediyor.

    Nothing, telefonun üç yıl büyük Android güncellemesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor. Bu noktada Nothing, Android 15 geliştirici önizleme sürümünü sunan üreticiler arasında yer aldığını belirtelim.

    Nothing Phone (2a) Special Edition fiyatı

    Nothing Phone (2a) Special Edition, 379 euro fiyat etiketiyle bugün satışa çıkıyor.

    Nothing Phone (2a) Special Edition özellikleri

    Nothing Phone (2a) Special Edition teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 1084x2412, 1300 nit, 120Hz, Flexible AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Pro
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 45w şarj
    • İşletim sistemi: Nothing OS 2.5, Android 14
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 161.74 x 76.32 x 8.55 mm, 190 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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