Nothing, Android 15 beta programını başlattı: İşte Nothing OS 3.0 ile gelecek yenilikler

Android 15 güncellemesiyle Nothing telefonlara gelecek yeni özellikler
- Yeni kilit ekranı özelleştirme sayfası (Kilit ekranına uzun basarak erişme)
- Geliştirilmiş saat yüzleri
- Kilit ekranına daha fazla widget yerleştirilmesine olanak tanıyan genişletilmiş widget alanı
- Uygulamaları otomatik olarak klasörlere ayıran yapay zeka destekli uygulama çekmecesi
- Favori uygulamaları uygulama çekmecesine sabitleme
- Yeniden tasarlanan Hızlı Ayarlar menüsü
- Daha hızlı kamera başlatma
- Portre efektleri optimize edildi
- Düşük ışıklı ortamlarda kamera performansı artırıldı
- Açılır ekran görünümü iyileştirildi
- Cihazdaki uygulamaları ve verileri silmeden otomatik boş alan açma
- Daha güvenli ekran kaydı için ekranın bir bölümünü paylaşma
Android 15 tabanlı Nothing OS 3 beta sürümden geri dönmek için öncelikle buradan Nothing OS 2.6 sürümünü indirmek gerekiyor. Ardından Ayarlar - Sistem - Beta Sürüme Güncelle menüsü altında indirilen dosya içe aktarıldığında betadan normal sürüme geri dönüş işlemi başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.