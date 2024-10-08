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    Nothing, Android 15 beta programını başlattı: İşte Nothing OS 3.0 ile gelecek yenilikler

    Nothing, Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0'ı sundu. Nothing Phone (2a) betanın yüklenebileceği ilk model olurken, Android 15 güncellemesiyle Nothing telefonlara gelecek yeni özelikler de belli oldu.
    nothing phone android 15 beta Tam Boyutta Gör
    Nothing, Android 15 beta programını Nothing Phone (2a) modeliyle başlattı. Nothing OS 3.0 beta sürümü, Kasım ayında Nothing Phone (2) modeli, ardından Aralık’ta Nothing Phone (1), Nothing Phone (2a) Plus ve CMF Phone 1 modelleri için yayınlanacak.

    Android 15 güncellemesiyle Nothing telefonlara gelecek yeni özellikler

    Nothing OS 3.0 beta yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone kullanıcılarının Android 15 beta güncellemesini indirebilmeleri için NOS 2.6 sürümünün yüklü olması ve APK dosyasını indirip yüklemeleri gerekiyor. Ardından Ayarlar - Sistem - Beta Sürüme Güncelle menüsü altında yeni beta sürüm görünüyor. Peki, güncelleme neler getiriyor?
    • Yeni kilit ekranı özelleştirme sayfası (Kilit ekranına uzun basarak erişme)
    • Geliştirilmiş saat yüzleri
    • Kilit ekranına daha fazla widget yerleştirilmesine olanak tanıyan genişletilmiş widget alanı
    • Uygulamaları otomatik olarak klasörlere ayıran yapay zeka destekli uygulama çekmecesi
    • Favori uygulamaları uygulama çekmecesine sabitleme
    • Yeniden tasarlanan Hızlı Ayarlar menüsü
    • Daha hızlı kamera başlatma
    • Portre efektleri optimize edildi
    • Düşük ışıklı ortamlarda kamera performansı artırıldı
    • Açılır ekran görünümü iyileştirildi
    • Cihazdaki uygulamaları ve verileri silmeden otomatik boş alan açma
    • Daha güvenli ekran kaydı için ekranın bir bölümünü paylaşma

    Android 15 tabanlı Nothing OS 3 beta sürümden geri dönmek için öncelikle buradan Nothing OS 2.6 sürümünü indirmek gerekiyor. Ardından Ayarlar - Sistem - Beta Sürüme Güncelle menüsü altında indirilen dosya içe aktarıldığında betadan normal sürüme geri dönüş işlemi başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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