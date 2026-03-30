Nothing OS 4.1 alacak telefonlar ortaya çıktı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Nothing tarafında yazılım geliştirme süreci iki koldan ilerlemeye devam ediyor. Bir yanda Android 17 tabanlı yeni sürüm hazırlıkları sürerken, diğer yanda mevcut kullanıcılar için ara güncelleme ortaya çıktı. Son olarak Nothing OS 4.1 güncellemesi alacak modeller paylaşıldı.

Nothing OS 4.1 alacak telefonlar

Kaçıranlar için şirketin yeni ara sürümü olan Nothing OS 4.1, ilk olarak Nothing Phone (4a) serisiyle birlikte tanıtıldı. Mart 2026 itibarıyla duyurulan bu güncelleme, yeni AI yetenekleri, kilit ekranı geliştirmeleri ve genel kullanım deneyimini iyileştiren çeşitli yenilikler getiriyor ve büyük sürüm geçişi öncesinde kullanıcı deneyimini artıracak.

Henüz resmi liste paylaşılmış değil ancak güncellemenin Nothing OS 4.0 alan veya bu sürümle çıkan cihazlara gelmesi bekleniyor. Buna göre Nothing OS 4.1 alması muhtemel cihazlar arasında, Nothing Phone (3) serisi, Nothing Phone (2) serisi, CMF Phone 2 Pro ve CMF Phone 1 modelleri yer alıyor.

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 1

Nothing Phone 4a Pro ve Nothing Phone 4a Türkiye’de satışa çıktı 3 gün önce eklendi

Dağıtım takvimi tarafında ise ilk güncellemenin Nisan ayı başında Nothing Phone (3) ve Phone (3a) serisine ulaşması bekleniyor. Sürecin ay sonuna doğru daha fazla modele yayılması ve Mayıs 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor. Öte yandan Nothing'in Android 17 tabanlı Nothing OS 5.0 üzerinde çalıştığı da biliniyor. Ancak bunun için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

