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    Nothing Phone (3a) Pro’nun kamera özellikleri resmen açıklandı

    Nothing Phone (3a) serisi için artık geri sayıma geçmiş durumdayız. Ancak tanıtımına kısa bir süre kalan Pro modeli için resmi açıklamalar gelmeye başladı bile.

    Nothing Phone (3a) Pro’nun kamera özellikleri resmen açıklandı Tam Boyutta Gör

    Nothing, yeni Phone (3a) serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 4 Mart’ta gerçekleşecek etkinlikte, serinin iki modeli olan Phone (3a) ve Phone (3a) Pro’nun tüm detayları ortaya çıkacak. Şirketin bugüne kadar telefoto lens kullanmadığı düşünüldüğünde, bu serinin markaya yeni bir soluk getireceği konuşuluyor.

    Son paylaşılan bilgilere göre, özellikle Pro modelde bir periskop telefoto lens yer alacak. Büyük bir sensörle desteklenen bu lens, cihazın optik zoom yeteneklerini ciddi şekilde artıracak. Bu da Nothing’in kamera tarafında iddialı bir adım attığını gösteriyor.

    Yeni serinin kamera kurulumu dikkat çekici özelliklere sahip. 50 MP ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisiyle daha net ve dengeli kareler sunarken, 50 MP çözünürlüğündeki periskop telefoto lens, 3x optik, 6x sensör içi ve tam 60x dijital zoom yapabiliyor. Ultra geniş açılı çekimler için 8 MP çözünürlüğünde Sony imzalı bir lens kullanılmışken, ön tarafta ise yüksek çözünürlüklü 50 MP selfie kamerası yer alıyor.

    Ana kamera, önceki nesil olan Phone (2a) modeline kıyasla önemli iyileştirmelerle geliyor. Yeni sensör, her pikselde %64 daha fazla ışık yakalayarak düşük ışık koşullarında daha başarılı performans sergiliyor. Ayrıca dinamik aralıkta da %300’lük bir artış sağlanmış durumda. Şirket, bu gelişmeleri göstermek adına Phone (3a) Pro’nun Apple iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırıldığı bir video da yayınladı.

    Nothing, yazılım tarafında da büyük yenilikler sunuyor. Yeni nesil Phone (3a) serisi, TrueLens Engine 3.0 teknolojisiyle donatılmış durumda. Geliştirilmiş donanım, yapay zeka destekli ton haritalama ve sahne algılama sistemleriyle birleştirilerek kullanıcıların çok daha gerçekçi ve etkileyici fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Ayrıca, tüm kameralar Ultra HDR desteği sunarken, ana ve ön kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Video çekimlerinde geliştirilmiş stabilizasyon ve gece modu gibi özelliklerin de bulunacağı belirtiliyor.

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