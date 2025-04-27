Nothing Phone (3a) serisi için yeni bir güncelleme yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen uygun fiyatlı Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro akıllı telefon modelleri için rötuşlar devam ediyor. Firma bu kez video özelliklerine odaklanan yeni bir güncelleme yayınladı.

Nothing OS v3.1-250417 güncellemesi

Yeni güncelleme ile birlikte telefon serisinin kamera tarafında iyileştirmeler aldığı görülüyor. Telefoto ve periskop sensörler artık 4K çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda filtreler kullanılabilirken sokak lambaları altında performans biraz daha iyileştiriliyor.

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Yine telefoto ve periskop sensörlerde titremenin azaltılması, özçekimlerde yüz detaylarının iyileştirilmesi, performans ve güvenliğe yönelik iyileştirmeler güncellemenin diğer detayları. Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modellerinin yakın dönemde ülkemizde de satışa sunması bekleniyor.

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Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro kamerası gelişiyor