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    Anlık Bildirim

    Tesla Cybertruck'ta tasarım hatası keşfedildi: Kendi lastiklerine zarar veriyor

    Tesla'nın geçtiğimiz aylarda müşterilere teslim edilen elektrikli pick-up'ında ciddi bir tasarım hatası tespit edildi. Öyle ki bu kusur aracın kendi lastiklerine zarar vermesine neden oluyor.
    Cybertruck'ta tasarım hatası: Kendi lastiklerine zarar veriyor Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın elektrikli pick-up'ında tehlikeli bir tasarım hatası keşfedildi. Cybertruck'ın aero jant kapakları sürüş sırasında lastikleri aşındırıyor. T Sportline adlı YouTube kanalında yayınlanan bir videoya göre bu durum kazalara yol açabilir.

    Tesla Cybertruck'ın tekerleklerinde yer alan jant kapakları hava türbülansını azaltmak üzere özel olarak tasarlandı. Amerikalı şirket böylelikle aerodinamik sürtünmeyi azaltmayı ve tek şarjla daha uzun bir menzil elde edilmesini hedeflemiş.

    Cybertruck'ta tasarım hatası: Kendi lastiklerine zarar veriyor Tam Boyutta Gör

    Ancak jant kapaklarının lastiğin kenarına çok yakın bir şekilde konumlandırıldığı görülüyor. Uç kısımları lastiğin kenarından sadece birkaç milimetre uzaklıkta. Her ne kadar kauçuktan yapılmış olsalar da yine de sert bir yapıda olduklarını belirtelim.

    Yeniden tasarlanacak

    Sürüş esnasında lastikler, yolun darbelerini absorbe ederek deforme olduğunda lastiğin yanak kısmı jant kapağına sürtünüyor. Bu da lastiğin aşınmasına ve yıpranmasına neden oluyor. Bu izleri henüz 3.000 kilometre yol yapmış bir araçta açıkça görmek mümkün.

    Tesla Cybertruck'ın jant kapaklarının lastik yanağına temas etmesi daha uzun süreli kullanımlarda yarıklara neden olarak kazalara sebebiyet verebilir. YouTube videosunda Cybertruck sahiplerine aerodinamik jant kapaklarını çıkarmaları tavsiye ediliyor.

    Cybertruck'ta tasarım hatası: Kendi lastiklerine zarar veriyor Tam Boyutta Gör
    Söz konusu tasarım hatasının üretim öncesi testler sırasında neden ortaya çıkmadığı merak konusu. Tesla cephesinden de henüz bu can sıkıcı durum hakkında herhangi bir açıklama gelmiş değil. Şirketin jant kapaklarını yeniden tasarlayacağı belirtiliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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