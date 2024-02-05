Tesla Cybertruck'ta tasarım hatası keşfedildi: Kendi lastiklerine zarar veriyor

Tam Boyutta Gör Tesla'nın elektrikli pick-up'ında tehlikeli bir tasarım hatası keşfedildi. Cybertruck'ın aero jant kapakları sürüş sırasında lastikleri aşındırıyor. T Sportline adlı YouTube kanalında yayınlanan bir videoya göre bu durum kazalara yol açabilir.

Cybertruck sahipleri menzil konusunda hayal kırıklığına uğradı 1 hf. önce eklendi

Tesla Cybertruck'ın tekerleklerinde yer alan jant kapakları hava türbülansını azaltmak üzere özel olarak tasarlandı. Amerikalı şirket böylelikle aerodinamik sürtünmeyi azaltmayı ve tek şarjla daha uzun bir menzil elde edilmesini hedeflemiş.

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Ancak jant kapaklarının lastiğin kenarına çok yakın bir şekilde konumlandırıldığı görülüyor. Uç kısımları lastiğin kenarından sadece birkaç milimetre uzaklıkta. Her ne kadar kauçuktan yapılmış olsalar da yine de sert bir yapıda olduklarını belirtelim.

Yeniden tasarlanacak

Sürüş esnasında lastikler, yolun darbelerini absorbe ederek deforme olduğunda lastiğin yanak kısmı jant kapağına sürtünüyor. Bu da lastiğin aşınmasına ve yıpranmasına neden oluyor. Bu izleri henüz 3.000 kilometre yol yapmış bir araçta açıkça görmek mümkün.

Tesla Cybertruck'ın jant kapaklarının lastik yanağına temas etmesi daha uzun süreli kullanımlarda yarıklara neden olarak kazalara sebebiyet verebilir. YouTube videosunda Cybertruck sahiplerine aerodinamik jant kapaklarını çıkarmaları tavsiye ediliyor.

Tam Boyutta Gör Söz konusu tasarım hatasının üretim öncesi testler sırasında neden ortaya çıkmadığı merak konusu. Tesla cephesinden de henüz bu can sıkıcı durum hakkında herhangi bir açıklama gelmiş değil. Şirketin jant kapaklarını yeniden tasarlayacağı belirtiliyor.

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Cybertruck'ta tasarım hatası: Kendi lastiklerine zarar veriyor