Tesla Cybertruck'ta tasarım hatası keşfedildi: Kendi lastiklerine zarar veriyor

Tesla Cybertruck'ın tekerleklerinde yer alan jant kapakları hava türbülansını azaltmak üzere özel olarak tasarlandı. Amerikalı şirket böylelikle aerodinamik sürtünmeyi azaltmayı ve tek şarjla daha uzun bir menzil elde edilmesini hedeflemiş.
Ancak jant kapaklarının lastiğin kenarına çok yakın bir şekilde konumlandırıldığı görülüyor. Uç kısımları lastiğin kenarından sadece birkaç milimetre uzaklıkta. Her ne kadar kauçuktan yapılmış olsalar da yine de sert bir yapıda olduklarını belirtelim.
Yeniden tasarlanacak
Sürüş esnasında lastikler, yolun darbelerini absorbe ederek deforme olduğunda lastiğin yanak kısmı jant kapağına sürtünüyor. Bu da lastiğin aşınmasına ve yıpranmasına neden oluyor. Bu izleri henüz 3.000 kilometre yol yapmış bir araçta açıkça görmek mümkün.
Tesla Cybertruck'ın jant kapaklarının lastik yanağına temas etmesi daha uzun süreli kullanımlarda yarıklara neden olarak kazalara sebebiyet verebilir. YouTube videosunda Cybertruck sahiplerine aerodinamik jant kapaklarını çıkarmaları tavsiye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.