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    Meta kripto para macerasına son noktayı koyuyor

    Facebook tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Novi kripto para cüzdanı, temeli olduğu Libra projesi rafa kalkınca kaçınılmaz olarak faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.
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    Meta
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    Facebook olarak faaliyet gösterdiği dönemlerde kripto para dünyasının yükselişine ayak uydurarak stabil bir para birimi için kolları sıvayan Meta, gelen büyük tepkiler sonrasında projeden çekilmişti. Novi adını verdiği bir kripto ödeme platformu ile yola devam etme kararı alan Meta şimdi bunu da kapatıyor.

    Novi kripto para cüzdanı kapanıyor

    Novi cüzdanı firmanın kripto para çalışmalarına esas teşkil etmesi amacıyla hayata geçirilmişti. Proje rafa kalkınca bir mobil ödeme cüzdanı haline geldi ve USDP stabil parasına destek vermeye başladı.

    Geçtiğimiz aylarda WhatsApp üzerinde ödeme yapabilmek için Novi cüzdanı entegre edilmişti. Meta yıl içerisinde Novi destekli bu mobil ödeme sistemini daha fazla ülkeye yaymayı planlıyordu ancak ne yazık ki bu olmadı.

    Meta yeni dönemde metaverse dünyasına ağırlık vermek istediği için Novi projesini bitirme kararı aldı. Böylece firmanın kripto para çalışmalarına son nokta konulmuş oldu. Haliyle WhatsApp ödeme sistemine Novi cüzdan entegrasyonu da yarım kaldı.

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