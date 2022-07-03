Meta kripto para macerasına son noktayı koyuyor

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Facebook olarak faaliyet gösterdiği dönemlerde kripto para dünyasının yükselişine ayak uydurarak stabil bir para birimi için kolları sıvayan Meta, gelen büyük tepkiler sonrasında projeden çekilmişti. Novi adını verdiği bir kripto ödeme platformu ile yola devam etme kararı alan Meta şimdi bunu da kapatıyor.

Novi kripto para cüzdanı kapanıyor

Novi cüzdanı firmanın kripto para çalışmalarına esas teşkil etmesi amacıyla hayata geçirilmişti. Proje rafa kalkınca bir mobil ödeme cüzdanı haline geldi ve USDP stabil parasına destek vermeye başladı.

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Geçtiğimiz aylarda WhatsApp üzerinde ödeme yapabilmek için Novi cüzdanı entegre edilmişti. Meta yıl içerisinde Novi destekli bu mobil ödeme sistemini daha fazla ülkeye yaymayı planlıyordu ancak ne yazık ki bu olmadı.

Meta yeni dönemde metaverse dünyasına ağırlık vermek istediği için Novi projesini bitirme kararı aldı. Böylece firmanın kripto para çalışmalarına son nokta konulmuş oldu. Haliyle WhatsApp ödeme sistemine Novi cüzdan entegrasyonu da yarım kaldı.

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Novi kripto para cüzdanı yolun sonuna geldi