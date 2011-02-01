Intel, ARM'a rakip olarak geliştirdiği Medfield platformunu kullanan ilk telefonu gösterdi

AMD'nin yeni CEO adaylarından birisi olarak gösterilen Intel başkan yardımcısı ve Ultra Mobilite Gubu genel müdürü Anand Chandrasekher, endüstrinin merakla beklediği Medfield platformuyla hazırlanan akıllı telefonu gösterdi. Intel'in geçtiğimiz hafta düzenlediği kanal konferansı'nda tanıtılan telefon, ARM tabanlı çözümlere karşı Intel'in gerçek cevabı olarak nitelendirilen ultra-düşük güç tüketimli Medfield yongada sistem platformunu (SoC) esas alıyor ancak diğer detayları hakkında açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan x86 tabanlı yeni bir Atom işlemci çekirdeğinin güç verdiği platform ile Intel, ARM tabanlı çözümler sunan Nvidia, Qualcomm, Samsung ve Texas Instruments gibi firmalara da rakip olacak. Geliştirdiği yeni nesil mikroişlemci tasarımlarıyla işlemci üretmek yerine, yarıiletken endüstrisinde faaliyet gösteren diğer üreticilere lisanslayan ARM'dan farklı olarak Intel hem geliştirici hem de üretici olduğu için ARM ile birlikte firmanın iş ortağı olan üreticileri de karşısına almış olacak.

Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, Nokia'nın MeeGo tabanlı yeni modeli N9'un 1.2GHz'de çalışan Medfield işlemcisinden güç alacağı öne sürülüyor. 14 Şubat'ta İspanya'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde hakkında daha fazla detayın açıklanması beklenen Medfield platformu ile Intel'in, ARM'a karşı güç tüketimi ve performans açısından nasıl bir tablo çizeceğini görmek için mevcut planlara göre yılın ikinci yarısına kadar beklememiz gerekecek zira hacimli üretim için yeni donanımlarla birlikte MeeGo işletim sisteminin 1.2 sürüm numaralı yeni versiyonu da bekleniyor.