Intel Atom işlemcili iPad klonu: TESO LPad-10

Gün geçmiyor ki yeni bir iPad klonu daha dünyaya gelmesin. İşte onlardan biri olan TESO firmasına ait LPad-10 isimli yeni tablet, tasarım anlamında iPad ile neredeyse birebir örtüşürken, donanım tarafında ise kendi yolunu çiziyor. 275×170×14mm boyutlarında ve 729 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 10.1-inç (1024x768 piksel) büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Intel Atom N455 işlemcisinden güç alan ve 2GB DDR3 bellek ile gelen tablet, 32GB'a kadar farklı SSD seçenekleriyle alınabiliyor.

Standart olarak Windows 7 işletim sistemiyle gelen ancak Nokia-Intel birlikteliğinin bir ürünü olan MeeGo platformuyla da kullanılabileceği belirtilen tabletin fiyatı ise henüz açıklanmadı.