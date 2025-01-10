Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Altera, Intel'den bağımsızlığını ilan etti: Hedef FPGA

    Intel tarafında 2015 yılında satın alınan programlanabilir mantık devrelerinin önde gelen üreticilerinden birisi olan Altera, yaptığı açıklamada Intel’den bağımsız bir şirket haline geldiğini duyurdu.
    Altera, Intel'den bağımsızlığını ilan etti: Hedef FPGA Tam Boyutta Gör
    Programlanabilir mantık devrelerinin önde gelen üreticilerinden birisi olan Altera, 2015 yılında 16,7 milyar dolara Intel tarafından satın alınmıştı. Şimdi ise Altera bu hafta Intel'den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldiğini resmen duyurdu. Ancak bu bağımsızlık, Altera'nın hâlâ Intel'e ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şirket, FPGA portföyünü genişletmeye odaklanırken Intel ile stratejik ortaklığını sürdürecek.

    Firma FPGA teknolojileri daha fazla ağırlık verecek

    Altera’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün, bağımsız bir FPGA şirketi olarak Altera bayrağını resmi olarak kaldırdığımız için gurur verici bir kilometre taşına işaret ediyor. FPGA teknolojisinin bir sonraki çağını şekillendirerek çeviklik ve odaklanma ile inovasyonun geleceğini yönlendirmekten heyecan duyuyoruz.” denildi. Bağımsızlığı ilan eden Altera, CEO Sandra Rivera ve COO Shannon Poulin tarafından yönetilecek.

    Altera, Intel'den bağımsızlığını ilan etti: Hedef FPGA Tam Boyutta Gör
    FPGA’lar, Altera’nın uzmanlık alanı olarak, hızla değişen teknolojik ihtiyaçlara adapte olabilen yapıları sayesinde dikkat çekiyor. Yüksek maliyetli ASIC geliştirmelerine kıyasla daha esnek çözümler sunan FPGA’lar, otomotiv, iletişim ve havacılık gibi yerleşik sektörlerdeki gücünü korumayı hedeflerken, yapay zeka (AI), bulut bilişim, uç teknolojiler ve 6G gibi yükselen alanlarda da etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

    Yapay zeka alanında FPGA’ların rolü oldukça önemli. Daha düşük maliyetlerle yeni talimatlar ve veri formatları eklenebilmesi sayesinde bu teknolojiler, hem özel AI uygulamaları geliştirme hem de yeni AI işlemcilerinin simülasyonunu gerçekleştirme gibi geniş bir kullanım alanı sunuyor. Altera’nın FPGA AI Suite isimli yazılım paketi, TensorFlow ve PyTorch gibi popüler yapay zeka framework’leriyle entegre çalışarak, geliştiricilere optimize edilmiş, sektör standartlarına uygun çözümler geliştirme imkânı sağlıyor.

    Intel ile devam eden iş birliği

    Bağımsız bir şirket olmasına rağmen Altera, Intel Foundry ile yakın ilişkisini sürdürecek. Intel’in rekabetçi üretim teknolojileriyle üretilecek olan çipler, Altera için güvenilir bir tedarik zinciri oluşturacak. Aynı zamanda Altera, diğer dökümhanelerle de çalışma özgürlüğüne sahip olacak. Bu strateji, şirketin esnekliğini ve rekabet gücünü artıracak.

    Altera bu stratejide başarılı olursa ilerleyen zamanlarda bir halka arza gidebilir. Intel’in 2015 yılında Altera’yı 16,7 milyar dolara satın almasıyla başlayan bu yolculuk, Intel’in veri merkezi pazarındaki gücünü artırma ve gelir çeşitliliğini sağlama hedeflerini taşıyordu. Şimdi ise Altera'nın bağımsız bir şirket olarak başarılı olması, Intel için de yeni bir finansal fırsat yaratabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    youtube shorts kapatma memur zammı forum en az yakan ticari araçlar palworld türkçe yama babamı sevmiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız