Altera, Intel'den bağımsızlığını ilan etti: Hedef FPGA

Firma FPGA teknolojileri daha fazla ağırlık verecek
Altera’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün, bağımsız bir FPGA şirketi olarak Altera bayrağını resmi olarak kaldırdığımız için gurur verici bir kilometre taşına işaret ediyor. FPGA teknolojisinin bir sonraki çağını şekillendirerek çeviklik ve odaklanma ile inovasyonun geleceğini yönlendirmekten heyecan duyuyoruz.” denildi. Bağımsızlığı ilan eden Altera, CEO Sandra Rivera ve COO Shannon Poulin tarafından yönetilecek.
Yapay zeka alanında FPGA’ların rolü oldukça önemli. Daha düşük maliyetlerle yeni talimatlar ve veri formatları eklenebilmesi sayesinde bu teknolojiler, hem özel AI uygulamaları geliştirme hem de yeni AI işlemcilerinin simülasyonunu gerçekleştirme gibi geniş bir kullanım alanı sunuyor. Altera’nın FPGA AI Suite isimli yazılım paketi, TensorFlow ve PyTorch gibi popüler yapay zeka framework’leriyle entegre çalışarak, geliştiricilere optimize edilmiş, sektör standartlarına uygun çözümler geliştirme imkânı sağlıyor.
Intel ile devam eden iş birliği
Bağımsız bir şirket olmasına rağmen Altera, Intel Foundry ile yakın ilişkisini sürdürecek. Intel’in rekabetçi üretim teknolojileriyle üretilecek olan çipler, Altera için güvenilir bir tedarik zinciri oluşturacak. Aynı zamanda Altera, diğer dökümhanelerle de çalışma özgürlüğüne sahip olacak. Bu strateji, şirketin esnekliğini ve rekabet gücünü artıracak.
Altera bu stratejide başarılı olursa ilerleyen zamanlarda bir halka arza gidebilir. Intel’in 2015 yılında Altera’yı 16,7 milyar dolara satın almasıyla başlayan bu yolculuk, Intel’in veri merkezi pazarındaki gücünü artırma ve gelir çeşitliliğini sağlama hedeflerini taşıyordu. Şimdi ise Altera'nın bağımsız bir şirket olarak başarılı olması, Intel için de yeni bir finansal fırsat yaratabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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