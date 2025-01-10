Altera, Intel'den bağımsızlığını ilan etti: Hedef FPGA

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Tam Boyutta Gör Programlanabilir mantık devrelerinin önde gelen üreticilerinden birisi olan Altera, 2015 yılında 16,7 milyar dolara Intel tarafından satın alınmıştı. Şimdi ise Altera bu hafta Intel'den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldiğini resmen duyurdu. Ancak bu bağımsızlık, Altera'nın hâlâ Intel'e ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şirket, FPGA portföyünü genişletmeye odaklanırken Intel ile stratejik ortaklığını sürdürecek.

Firma FPGA teknolojileri daha fazla ağırlık verecek

Altera’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün, bağımsız bir FPGA şirketi olarak Altera bayrağını resmi olarak kaldırdığımız için gurur verici bir kilometre taşına işaret ediyor. FPGA teknolojisinin bir sonraki çağını şekillendirerek çeviklik ve odaklanma ile inovasyonun geleceğini yönlendirmekten heyecan duyuyoruz.” denildi. Bağımsızlığı ilan eden Altera, CEO Sandra Rivera ve COO Shannon Poulin tarafından yönetilecek.

Tam Boyutta Gör FPGA’lar, Altera’nın uzmanlık alanı olarak, hızla değişen teknolojik ihtiyaçlara adapte olabilen yapıları sayesinde dikkat çekiyor. Yüksek maliyetli ASIC geliştirmelerine kıyasla daha esnek çözümler sunan FPGA’lar, otomotiv, iletişim ve havacılık gibi yerleşik sektörlerdeki gücünü korumayı hedeflerken, yapay zeka (AI), bulut bilişim, uç teknolojiler ve 6G gibi yükselen alanlarda da etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

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Yapay zeka alanında FPGA’ların rolü oldukça önemli. Daha düşük maliyetlerle yeni talimatlar ve veri formatları eklenebilmesi sayesinde bu teknolojiler, hem özel AI uygulamaları geliştirme hem de yeni AI işlemcilerinin simülasyonunu gerçekleştirme gibi geniş bir kullanım alanı sunuyor. Altera’nın FPGA AI Suite isimli yazılım paketi, TensorFlow ve PyTorch gibi popüler yapay zeka framework’leriyle entegre çalışarak, geliştiricilere optimize edilmiş, sektör standartlarına uygun çözümler geliştirme imkânı sağlıyor.

Intel ile devam eden iş birliği

Bağımsız bir şirket olmasına rağmen Altera, Intel Foundry ile yakın ilişkisini sürdürecek. Intel’in rekabetçi üretim teknolojileriyle üretilecek olan çipler, Altera için güvenilir bir tedarik zinciri oluşturacak. Aynı zamanda Altera, diğer dökümhanelerle de çalışma özgürlüğüne sahip olacak. Bu strateji, şirketin esnekliğini ve rekabet gücünü artıracak.

Altera bu stratejide başarılı olursa ilerleyen zamanlarda bir halka arza gidebilir. Intel’in 2015 yılında Altera’yı 16,7 milyar dolara satın almasıyla başlayan bu yolculuk, Intel’in veri merkezi pazarındaki gücünü artırma ve gelir çeşitliliğini sağlama hedeflerini taşıyordu. Şimdi ise Altera'nın bağımsız bir şirket olarak başarılı olması, Intel için de yeni bir finansal fırsat yaratabilir.

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