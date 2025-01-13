Intel'den yeni rekor: Intel Core i9-14900KS, 9,1GHz'e hız aşırtıldı

Intel Core i9-14900KS, 9,1GHz'e hız aşırtıldı
Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh serinin amiral gemisi modeli Intel Core i9-14900KS, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek, 150W TDP ve Thermal Velocity Boost ile 6,2GHz kadar saat hızı sunuyor. Dolayısıyla selefine kıyasla 200MHz'lik bir artış söz konusu.
Yeni deneme bu kez ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX anakart ve sıvı azot (LN2) soğutma sistemiyle gerçekleştirildi. Ayrıca hız aşırtma denemeleri için bir kez daha Windows 7'nin kullanıldığını görüyoruz. Geçmişteki birçok rekorun da benzer bir konfigürasyonda kırıldığını hatırlatalım. Ayrıca bir önceki rekorun sahibi Elmor, hız aşırtma sıralamasındaki ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıradaki yerini hâlâ koruyor.Kaynakça https://www.techpowerup.com/331039/intel-core-i9-14900kf-sets-new-overclocking-world-record-at-9121-61-mhz https://valid.x86.fr/1b4trw Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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