Intel'den yeni rekor: Intel Core i9-14900KS, 9,1GHz'e hız aşırtıldı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Arrow Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, rakibi AMD'ye karşı halen beklediği üstünlüğe ulaşabilmiş değil. Ancak bu olurken, mevcut ve geçmiş nesil işlemciler yeni rekorların kapısını açmaya devam ediyor. Son olarak Intel’in en güçlü işlemcilerinden Intel Core i9-14900KS, 9,1GHz'e hız aşırtıldı

Intel Core i9-14900KS, 9,1GHz'e hız aşırtıldı

Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh serinin amiral gemisi modeli Intel Core i9-14900KS, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek, 150W TDP ve Thermal Velocity Boost ile 6,2GHz kadar saat hızı sunuyor. Dolayısıyla selefine kıyasla 200MHz'lik bir artış söz konusu.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere baktığımızda, yeni gerçekleştirilen hız aşırtma denemesi Intel Core i9-14900KS'yi 10 GHz bariyerine bir adım daha yaklaştırıyor. Raptor Lake mimarisiyle gelen ve dahili grafik birimi olmayan işlemci, "Wytiwx" isimli hız aşırtma uzmanı tarafından tam 9.121.61 MHz hızına çıkarıldı. Bu rakam, önceki 9117.75 MHz'lik rekoru da geride bırakmış oldu.

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Yeni deneme bu kez ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX anakart ve sıvı azot (LN2) soğutma sistemiyle gerçekleştirildi. Ayrıca hız aşırtma denemeleri için bir kez daha Windows 7'nin kullanıldığını görüyoruz. Geçmişteki birçok rekorun da benzer bir konfigürasyonda kırıldığını hatırlatalım. Ayrıca bir önceki rekorun sahibi Elmor, hız aşırtma sıralamasındaki ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıradaki yerini hâlâ koruyor.

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Intel'den yeni rekor: Intel Core i9-14900KS, 9,1GHz'e hız aşırtıl