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Intel: Dünya, Itanium işlemcilerine ihtiyaç duyuyor, biz de yapıyoruz

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi olarak endüstriye yön veren Intel, Itanium işlemci ailesine olan ihtiyacın orta ve uzun vadede varlığını koruyacağını düşünüyor. Yeni nesil mikroişlemci mimarileri ve gelişen üretim teknolojileri sayesinde Xeon ve Itanium işlemci aileleri arasında özellik ve performans farkları kapanmaya devam ederken, IA64 tabanlı Itanium işlemci ailesinin yüksek hassasiyetli, kritik uygulamalar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Intel, mevcut müşteriler Itanium kullanımının bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Knight Corner kod adını taşıyan ve spesifik olarak HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem pazarı için hazırlanan yeni yonga tasarımlarını detaylandıran Intel, Nehalem tabanlı yeni nesil Xeon işlemcileriyle gelişmiş RAS yetenekleri sunarak, Itanium işlemci ailesinin kullanıldığı kritik öneme sahip özel uygulamalara göz kırpmıştı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Intel, takip ettiği iş geliştirme stratejisine güveniyor ve Itanium jenerasyonunun pazardaki yerini koruyacağını düşünüyor.

Intel'den Patrick Ward açıklamasında, Itanium mimarisinin örneğin HP için multmilyar dolarlık bir pazara temel teşkil ettiğini söyledi.Intel'e göre Itanium işlemci ailesi kullanılarak hazırlanacak çok özel sunucu sistemleri, üreticisine milyarlarca dolar kazandırabilecek güçlü bir potansiyele sahip. Itanium odaklı tüm bu yatırımlara rağmen Intel aynı zamanda MIC adını verdiği yeni bir mikroişlemci geliştirme programı çerçevesinde çok çekirdekli tasarımlara yoğunlaşarak, geleceğin HPC çözümleri üzerine yoğun mesai harcıyor.


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Batuist 9 yıl
yalnız haberin daha ilginç bir kısmı var.. daha doğrusu içerik ile ilgili... eğer yanılmıyorsam ki %99.9 yanılmıyorumi intelin itanium işlemcilerini artık üretmeyeceği ve artık bu işlemcilerin sonlandırıacağı haberini vermişti DH.. sanki bu haber biraz düzeltme gibi olmuş.. yoksa zaten üretilen bir ürünün biz hala üretiyoruz ve üretmeye devam ediyoruz gibi bir makalenin haber değeri sıfırdır... önce itanium işlemci ailesinin üretiminin neden durdurulduğu ile ilgili haberin verildiği belirtilsin sonra düzeltilerek intelin bu işlemcileri artık üretmeye devam edeceğini yazsın..
aksi halde buyrun intelin ürün gamındaki bütün ürünlerin üretileceğini yazın.. bütün ürünleri ayrı ayrı başlıklar halinde haber yapın... nehalem serisi işlemcile üretilemey devam edecek, xenon serisi işlemciler üretilmeye devam edecek vs. vs. itaniumun farkı ne?? önce üretim durdurulacak de sonra bu haber...
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Evren 9 yıl
xeon + tesla yı itanyuma tercih ederim :)
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vidoko 9 yıl
tabiki bizi düşünmezse yaşayamaz:))
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Saygı ile eğiliyoruz.
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sadtneverdie 9 yıl
intel haklı beyler :D
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FullDH 9 yıl

sadtneverdie

intel haklı beyler :D


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