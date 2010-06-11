Intel: Dünya, Itanium işlemcilerine ihtiyaç duyuyor, biz de yapıyoruz

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi olarak endüstriye yön veren Intel, Itanium işlemci ailesine olan ihtiyacın orta ve uzun vadede varlığını koruyacağını düşünüyor. Yeni nesil mikroişlemci mimarileri ve gelişen üretim teknolojileri sayesinde Xeon ve Itanium işlemci aileleri arasında özellik ve performans farkları kapanmaya devam ederken, IA64 tabanlı Itanium işlemci ailesinin yüksek hassasiyetli, kritik uygulamalar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Intel, mevcut müşteriler Itanium kullanımının bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Knight Corner kod adını taşıyan ve spesifik olarak HPC yani yüksek performanslı bilgi-işlem pazarı için hazırlanan yeni yonga tasarımlarını detaylandıran Intel, Nehalem tabanlı yeni nesil Xeon işlemcileriyle gelişmiş RAS yetenekleri sunarak, Itanium işlemci ailesinin kullanıldığı kritik öneme sahip özel uygulamalara göz kırpmıştı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Intel, takip ettiği iş geliştirme stratejisine güveniyor ve Itanium jenerasyonunun pazardaki yerini koruyacağını düşünüyor.

Intel'den Patrick Ward açıklamasında, Itanium mimarisinin örneğin HP için multmilyar dolarlık bir pazara temel teşkil ettiğini söyledi.Intel'e göre Itanium işlemci ailesi kullanılarak hazırlanacak çok özel sunucu sistemleri, üreticisine milyarlarca dolar kazandırabilecek güçlü bir potansiyele sahip. Itanium odaklı tüm bu yatırımlara rağmen Intel aynı zamanda MIC adını verdiği yeni bir mikroişlemci geliştirme programı çerçevesinde çok çekirdekli tasarımlara yoğunlaşarak, geleceğin HPC çözümleri üzerine yoğun mesai harcıyor.