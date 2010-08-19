Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, McAfee'yi 7.68 milyar dolara satın alıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
1
17
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, güvenlik yazılımları konusunda sektörün köklü firmalarından birisi olan McAfee'yi yaklaşık 7.68 milyar dolarlık yatırımla satın alıyor. Son dönemin en büyük satın alma operasyonlarından biri olan bu adımla Intel, her bir McAfee hissesi için 48 dolar ödemeyi kabul etti. Pentagon da dahil olmak üzere ileri güvenlik uygulamalarında çok sayıda firma ve kurum ile çalışan McAfee ile birlikte Intel hem donanım hem de yazılım anlamında paket güvenlik çözümleri sunabilecek.

Bu ayın sonuna kadar 5 milyardan fazla internete bağlı cihazın kullanımda olacağı tahmin edilirken Intel, artan internet kullanımına bağlı olarak daha fazla güvenlik önlemine ihtiyaç duyulacağına inanıyor. McAfee'yi satın alarak stratejik bir hamle gerçekleştiren Intel, gelecekte yüksek güvenlik önlemlerine sahip, daha performanslı ve enerji verimli bilgi-işlem cihazları sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 8 milyar dolarlık satın alma operasyonu için onay sürecinin hızlı işeyeceği ve sürecin kısa sürede tamamanacağı bildiriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Oracle Sun'i aldi islemci ve isletim sistemi sahibi oldu.
Microsoft ARM lisansi satin aldi islemci yapma yetenegine sahip oldu.
Intel son yillarda Linux'un uzerine titredi kendi dagitimini yapti, bir de uzerine kurumsal olarak en yaygin guvenlik cozumlerinden birisini satil aldi.
Sirada kim var dersiniz, IBM?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
tekelciliye devamm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 9 yıl
vay harika haber

kaspersky a rakip gelebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celalcaner2 9 yıl
ne işi var intelin

acaba yazılım yükleyip amd sistemlerde yavaş çalışmasına mı sebep olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yelkowan 9 yıl
CeFurkan

vay harika haber

kaspersky a rakip gelebilir


Kaspersky, McAfee'ye rakip olabilecek bir konumda kesinlikle değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeXoRiA 9 yıl

CeFurkan

vay harika haber

kaspersky a rakip gelebilir


McAfee'ye ne zamandır rakip Kaspersky?..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13112 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, satın alma ve intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -1- 9 yıl Mach Xtreme MX-FX 64GB USB 3.0 Flash Bellek video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim