Intel, McAfee'yi 7.68 milyar dolara satın alıyor

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, güvenlik yazılımları konusunda sektörün köklü firmalarından birisi olan McAfee'yi yaklaşık 7.68 milyar dolarlık yatırımla satın alıyor. Son dönemin en büyük satın alma operasyonlarından biri olan bu adımla Intel, her bir McAfee hissesi için 48 dolar ödemeyi kabul etti. Pentagon da dahil olmak üzere ileri güvenlik uygulamalarında çok sayıda firma ve kurum ile çalışan McAfee ile birlikte Intel hem donanım hem de yazılım anlamında paket güvenlik çözümleri sunabilecek.

Bu ayın sonuna kadar 5 milyardan fazla internete bağlı cihazın kullanımda olacağı tahmin edilirken Intel, artan internet kullanımına bağlı olarak daha fazla güvenlik önlemine ihtiyaç duyulacağına inanıyor. McAfee'yi satın alarak stratejik bir hamle gerçekleştiren Intel, gelecekte yüksek güvenlik önlemlerine sahip, daha performanslı ve enerji verimli bilgi-işlem cihazları sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 8 milyar dolarlık satın alma operasyonu için onay sürecinin hızlı işeyeceği ve sürecin kısa sürede tamamanacağı bildiriliyor.