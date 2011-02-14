Intel çift çekirdekli dört yeni masaüstü Sandy Bridge işlemcisini pazara sunacak

Intel, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesine çift çekirdekli yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. Yeni işlemci ailesinin giriş seviyesine konumlandırılacak modellerden Core i3-2100T ve Core i5-2590T modelleri 35 Watt olarak belirlenen ısıl tasarım güçleriyle dikkat çekerken, grubun en hızlı üyesi olan Core i5-2590T'nin aynı zamanda Turbo Boost 2.0 teknolojisine destek sunan tek model olduğunu ve 2.7GHz olan standart çalışma frekansını 3.73GHz'e kadar yükseltebiliyor.

Hyper Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemciler, 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile geliyorlar. LGA1155 formunda olanve 6 serisi çipsete sahip anakartlarda çalışmak üzere tasarlanan yeni işlemciler, çift kanal entegre bellek kontrolcüsü ve DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimiyle birlikte geliyorlar. Intel'in yeni işlemcilerinin, 117$ ile 195$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulması beklenirken, firma aynı lansmanda detaylarını daha önce verdiğimiz Core i7-990X'i de kullanıma sunabilir.