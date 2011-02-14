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Intel çift çekirdekli dört yeni masaüstü Sandy Bridge işlemcisini pazara sunacak

8 yıl
9,9b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesine çift çekirdekli yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. Yeni işlemci ailesinin giriş seviyesine konumlandırılacak modellerden Core i3-2100T ve Core i5-2590T modelleri 35 Watt olarak belirlenen ısıl tasarım güçleriyle dikkat çekerken, grubun en hızlı üyesi olan Core i5-2590T'nin aynı zamanda Turbo Boost 2.0 teknolojisine destek sunan tek model olduğunu ve 2.7GHz olan standart çalışma frekansını 3.73GHz'e kadar yükseltebiliyor.

Hyper Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan işlemciler, 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile geliyorlar. LGA1155 formunda olanve 6 serisi çipsete sahip anakartlarda çalışmak üzere tasarlanan yeni işlemciler, çift kanal entegre bellek kontrolcüsü ve DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimiyle birlikte geliyorlar. Intel'in yeni işlemcilerinin, 117$ ile 195$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulması beklenirken, firma aynı lansmanda detaylarını daha önce verdiğimiz Core i7-990X'i de kullanıma sunabilir.

Model Çekirdek İzlek Frekans Turbo Frekansı L3 bellek Soket TDP Fiyat
Core I3-2100 2 4 3.1 GHz - 3 MB Soket 1155 65 Watt 117$
Core I3-2100T 2 4 2.5 GHz - 3 MB Soket 1155 35 Watt 127$
Core I3-2120 2 4 3.3 GHz - 3 MB Soket 1155 65 Watt 138$
Core I5-2390T 2 4 2.7 GHz 3.5 GHz 3 MB Soket 1155 35 Watt 195$
Core I7-990X 6 12 3.46 GHz 3.73 GHz 12 MB Soket 1366 130 Watt 999$

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::Ashes:: 8 yıl
i32100 gerçekten Athlon x4 640'ın tahtını alacak gibi görünüyor oyunlarda x6ları bile geride bıraktığını görmüştüm :)
herkese hayırlı olsun
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İstan34bul 8 yıl

::Ashes::
i32100 gerçekten Athlon x4 640'ın tahtını alacak gibi görünüyor oyunlarda x6ları bile geride bıraktığını görmüştüm :)
herkese hayırlı olsun

Nasıl yani x6 ları oyunda geride bırakmak.Gerçektenmi inanmak guc geldi
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Mckhan 8 yıl

fx57

grubun en hızlı üyesi olan Core i5-2590T'nin aynı zamanda Turbo Boost 2.0 teknolojisine destek sunan tek model olduğunu ve 2.7GHz olan standart çalışma frekansını 3.73GHz'e kadar yükseltebiliyor.




tabloya göre bir anlam kayması var yazıda
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Python 8 yıl
i3 2100t ile i5 2390t tdp 35 watt olması güzelmiş
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