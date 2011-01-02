Intel düşük maliyetli Celeron 925 işlemcisini kullanıma sunuyor

Intel düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için Celeron 925 işlemcisini kullanıma sunuyor. Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde giriş seviyesindeki mobil işlemci ailesini güncellemeye karar veren firma, Celeron 925 ile bu yönde bir adım atıyor. Hali hazırda piyasada kullanılmakta olan Celeron 900 modelinin yüksek frekanslı üst versiyonu olan işlemci, 2.3GHz'de görev yapıyor. 800MHz FSB hızını destekleyen ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen tek çekirdekli işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 35 Watt.

35mm x 35mm paket boyutuna ve 107mm2 zar alanına sahip işlemci, 410 million milyon transistörden oluşuyor ve PGA478 soket formunu destekliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde entegre grafik birimi bulunmayan Celeron 925, ilk olarak Dell ve Acer'ın giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlarında görünmeye başladı.