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Intel düşük maliyetli Celeron 925 işlemcisini kullanıma sunuyor

8 yıl
7,4b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için Celeron 925 işlemcisini kullanıma sunuyor. Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde giriş seviyesindeki mobil işlemci ailesini güncellemeye karar veren firma, Celeron 925 ile bu yönde bir adım atıyor. Hali hazırda piyasada kullanılmakta olan Celeron 900 modelinin yüksek frekanslı üst versiyonu olan işlemci, 2.3GHz'de görev yapıyor. 800MHz FSB hızını destekleyen ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen tek çekirdekli işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 35 Watt.

35mm x 35mm paket boyutuna ve 107mm2 zar alanına sahip işlemci, 410 million milyon transistörden oluşuyor ve PGA478 soket formunu destekliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde entegre grafik birimi bulunmayan Celeron 925, ilk olarak Dell ve Acer'ın giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlarında görünmeye başladı.


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theyapici 8 yıl
düşük işelmcilerde amd daha iyi gibi
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hachiko 8 yıl
Bu işlemcide speed step yok..
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Batuist 8 yıl
Bu kadar düşük profilli bir işlemcinin daha az güç tüketmesini beklerdim.. gerçi ne kadar düşük profilli olsada bunların kullanılacağı sistemler için performans olarak hayli hayli yetecektir..
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Firaristt 8 yıl
intel ürün gamını genişletiyor..Ne kadar gerek vardı tartışılır... Önümüzdeki günlerde zaten Sandy Bridge ve Fusionlar çıkıcak...En alt seviye için düşünülebilir...
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CrySystem 8 yıl
Atom N455 ile bunun benchleri beni derinden etkileyecek
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doctorfizik 8 yıl

CrySystem

Atom N455 ile bunun benchleri beni derinden etkileyecek


celeron 925 her türlü iyidir atom işlemcilerden, burrada detaylı passmark sonuçları mevcut, nerede ise 3 katı bir fark var iki işlemci arasında:

cpubenchmark.net/...
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