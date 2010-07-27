Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci: Core i7-640M

8 yıl
24,8b
1
21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, dizüstü bilgisayarlar için yeni mobil işlemciler hazırlıyor. Üreticilerden aldığımız bazı yeni bilgilere göre Intel, çift çekirdekli Core i7-640M işlemcisini son çeyrekte pazara sunmayı planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Socket 988 (PGA988) tabanlı işlemci standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve Turbo Teknolojisi sayesinde çalışma frekansını 3.46GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdekte çift izlek desteği sunan mobil işlemcide, 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek bulunuyor. Intel'in HD Graphics isimli entegre grafik birimine (500MHz) sahip olan işlemci, çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyor.

İşlemci zarı 382 milyon, entegre grafik ve entegre bellek kontrolcüsü ise 177 milyon transistör içeren Core i7-640M'in ısıl güç tasarımı ise 35 Watt. Sanallaştırma, AES ve SSE 4.2 gibi teknoloji ve komut setlerine destek sunan Core i7-640M işlemcisinin, son çeyrekte, 332 dolarlık adetli alım (1000 adet) fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 8 yıl
amd sen de yap bişeyler bak intel çalşıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 8 yıl
Yine cahilce yapılmış bir çok yorum var.
notebookcheck.net/... sitesinde bu işlemcinin alt versiyonu olan i7 620QM 4 çekirdekli i7 720QM ve 740QM'yi nasıl geçtiğini göreceksiniz. Ayrıca 500 mhz lik ekran kartı'nın neden olduğunu söyleyeyim: Bu ekran kartı oyun dışında tüm multimedya ( HD dahil ) işlemlerini rahatlıkla yerine getirmektedir. Bir çok kullanıcı Notebook'ta oyun oynamayı istemediği için neden daha fazla maliyet'e katlanılsın ki?.
Diğer taraftan bir çok üretici yüksek seviyedeki notebookları bu işlemcilerle birlikte yüksek seviyede Nvidia veya Ati ekran kartıyla donatmaktadır. 3d gerektirmeyen işlemlerde intelin ekran kartı 3d gerektiren işlemlerde Nvidia veya Ati kartları devreye girmektedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinan593 8 yıl
Turbo Teknolojisi sayesinde çalışma frekansını 3.46GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor on numara olmuş ıntel uçak yapmayı biliyor :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 8 yıl
intel son çırpınışlarını yapsın bakalım artık milletin dizlerini yakma pahasına olsa bile:)
goodbye intel welcome amd

Arkadaşlar iyimisiniz 35 watt tüketimle hangi diziniz yanıyor merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 8 yıl

Reddemon35

intel son çırpınışlarını yapsın bakalım artık milletin dizlerini yakma pahasına olsa bile:)
goodbye intel welcome amd


Arkadaşlar iyimisiniz 35 watt tüketimle hangi diziniz yanıyor merak ettim.


ısınma sorunu genelde üreticinin soğutma tasarımıyla alakalı. intelde de olabilir amdde de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan_koyun 8 yıl
Bir uygulama geliştirici olarak tam ban göre. Yüksek işlem gücüne sahip makinelerin tamamımda hiç işime yaramayacak ekran kartları var ve sırf o yüzden bir gereksiz bir ton para veriyorum. İşlemci yüksek olsun, bellekler ve disk hızlı olsun ekran kartı isterse onboard olsun. Windows 7 yi bile tüm efek ve görsellikleri kapalı kullanıyorum. Dediğim tam bana ve benim gibilere göre bir işlemci.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 8 yıl
asus i5 işlemcili aldım yanıyor arkadaş cıhaz buda onungibi ise sallla gitsin bi işe yaramaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boraedmit 8 yıl
intel son çırpınışlarını yapsın bakalım artık milletin dizlerini yakma pahasına olsa bile:)
goodbye intel welcome amd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arsoy 8 yıl
ofis ve internet için bu işlemci fazla.peki diğerleri için?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arsoy 8 yıl
ekran kartı süprüntü ise tamamı süprüntüdür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl

arsoy

ekran kartı süprüntü ise tamamı süprüntüdür.

ekran kartı yok grafik işlemci var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 8 yıl
çift çekirdek i7 mi olur? napsın millet onun dandik grafikişlemcisini üstelik küfür gibi fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeistSuat 8 yıl
@JohnC
32nm
35tpt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24750 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, cpu ve
5 etiket daha intel İşlemci teknik özellik mobil işlemci fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sparkle GTX 460 ile referans tasarım üzerinde hız aşırtma! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim