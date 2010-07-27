Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci: Core i7-640M

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, dizüstü bilgisayarlar için yeni mobil işlemciler hazırlıyor. Üreticilerden aldığımız bazı yeni bilgilere göre Intel, çift çekirdekli Core i7-640M işlemcisini son çeyrekte pazara sunmayı planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Socket 988 (PGA988) tabanlı işlemci standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve Turbo Teknolojisi sayesinde çalışma frekansını 3.46GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdekte çift izlek desteği sunan mobil işlemcide, 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek bulunuyor. Intel'in HD Graphics isimli entegre grafik birimine (500MHz) sahip olan işlemci, çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyor.
İşlemci zarı 382 milyon, entegre grafik ve entegre bellek kontrolcüsü ise 177 milyon transistör içeren Core i7-640M'in ısıl güç tasarımı ise 35 Watt. Sanallaştırma, AES ve SSE 4.2 gibi teknoloji ve komut setlerine destek sunan Core i7-640M işlemcisinin, son çeyrekte, 332 dolarlık adetli alım (1000 adet) fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.
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notebookcheck.net/... sitesinde bu işlemcinin alt versiyonu olan i7 620QM 4 çekirdekli i7 720QM ve 740QM'yi nasıl geçtiğini göreceksiniz. Ayrıca 500 mhz lik ekran kartı'nın neden olduğunu söyleyeyim: Bu ekran kartı oyun dışında tüm multimedya ( HD dahil ) işlemlerini rahatlıkla yerine getirmektedir. Bir çok kullanıcı Notebook'ta oyun oynamayı istemediği için neden daha fazla maliyet'e katlanılsın ki?.
Diğer taraftan bir çok üretici yüksek seviyedeki notebookları bu işlemcilerle birlikte yüksek seviyede Nvidia veya Ati ekran kartıyla donatmaktadır. 3d gerektirmeyen işlemlerde intelin ekran kartı 3d gerektiren işlemlerde Nvidia veya Ati kartları devreye girmektedir.
Arkadaşlar iyimisiniz 35 watt tüketimle hangi diziniz yanıyor merak ettim.
ısınma sorunu genelde üreticinin soğutma tasarımıyla alakalı. intelde de olabilir amdde de.
goodbye intel welcome amd
ekran kartı yok grafik işlemci var
32nm
35tpt