Intel'den dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemci: Core i7-640M

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, dizüstü bilgisayarlar için yeni mobil işlemciler hazırlıyor. Üreticilerden aldığımız bazı yeni bilgilere göre Intel, çift çekirdekli Core i7-640M işlemcisini son çeyrekte pazara sunmayı planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Socket 988 (PGA988) tabanlı işlemci standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve Turbo Teknolojisi sayesinde çalışma frekansını 3.46GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her çekirdekte çift izlek desteği sunan mobil işlemcide, 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek bulunuyor. Intel'in HD Graphics isimli entegre grafik birimine (500MHz) sahip olan işlemci, çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyor.

İşlemci zarı 382 milyon, entegre grafik ve entegre bellek kontrolcüsü ise 177 milyon transistör içeren Core i7-640M'in ısıl güç tasarımı ise 35 Watt. Sanallaştırma, AES ve SSE 4.2 gibi teknoloji ve komut setlerine destek sunan Core i7-640M işlemcisinin, son çeyrekte, 332 dolarlık adetli alım (1000 adet) fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.