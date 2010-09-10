Intel'den düşük güç tüketimli iki yeni işlemci: Core i3-380UM ve Core i5-470UM

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarlar için düşük güç tüketimli iki yeni işlemci hazırlıyor. Arrandale jenerasyonu altında 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i3-380UM ve Core i5-470UM model isimli yeni işlemciler, ortak çok sayıda özelliğe sahipler. Entegre bellek kontrolcüsü ile çift kanal DDR3 desteği sunan yeni işlemcilerin her ikisi de HD video oynatabilen Intel HD Graphics IGP'si ile geliyorlar. Çoklu izlek desteği sunan uygulamalar için HyperThreading teknolojisine sahip olan Core i3-380UM ve Core i5-470UM'de Seviye 3 bellek kapasitesi ise 3MB olarak belirlenmiş. Standart olarak 1.33GHz'de çalışan 18 Watt TDP'li yeni işlemcilerden Core i5-470UM, Turbo Boost teknolojisi sayesinde, ihtiyaç duyulan kullanım koşullarında çekirdek çalışma frekansını 1.86GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor.

Her ikisi de microBGA formunda hazırlanan ve Sanallaştırma teknolijisine destek sunan işlemcilerin, önümüzdeki günlerde üreticilere sağlanması bekleniyor.