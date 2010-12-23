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Intel'den yeni mobil işlemciler: Pentium P6300 ve Core i3-390M

8 yıl
2,4b
1
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil işlemcileri Pentium P6300 ve Core i3-390M detaylandı. Düşük maliyetli sistemler için hazırlanan çift çekirdekli Pentium P6300, 2.26GHz'de çalışıyor ve 3MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Genel olarak Eylül ayında lanse edilen Pentium P6200'ün hızı arttırılmış versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz işlemci 64-bit ve SSE4 desteği sunarken, sanallaştırma teknolojisini ise desteklemiyor.

Intel'in daha performanslı olan Core i3-390M işlemcisi ise 2.66GHz'de çalışıyor. Benzer şekilde 3MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelen çift çekirdekli işlemci, Hyper-Threading teknolojisiyle aynı anda 4 izlek desteği sunuyor. Pentium P6300'den farklı olarak sanallaştırma desteği de sunan işlemci, doğal olarak Pentium P6300'e kıyasla biraz daha yüksek fiyat seviyesinden sunulacak. Bu arada her iki işlemci için de açıklanan ısıl tasarım gücünün 35 Watt olduğunu da hatırlatalım.


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