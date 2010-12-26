Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri 2012 başında lanse edilebilir

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemci ailesini son yılların en önemli performansı sıçraması olarak tanımlayan Intel, tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında araştırma-geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Sandy Bridge jenerasyonunda, en güncel fabrikasyon süreci olan 32nm üretim teknolojisini yeni nesil mikroişlemci mimarisi ile buluşturan Intel, bundan sonraki aşamada, bir kez daha nanometrik küçülmeye gidecek ve 22nm fabrikasyon sürecine geçiş yaparak aynı zar alanında daha fazla transistör kullanımını mümkün kılacak.

Intel'in 22nm üretim teknolojisine geçiş çalışlmaları uzun süredir devam ediyor. IDF 2009'da 22nm SRAM tanıtımı yapan firma, bir süre önce erken mühendislik örneği işlemci prototiplerine sahip olduğunu açıklamıştı. 22nm fabrikasyon süreciyle hacimli üretim için tesislerini güncellemeye devam eden Intel, bu güncellemeler için milyarlarca dolarlık bir kaynak ayırmış durumda. Yeni üretim teknolojisini kullanması beklenen ilk işlemci ailesi olan Ivy Bridge jenerasyonu, genel olarak Sandy Bridge mimarisi üzerine inşa ediliyor.

Çeşitli güncellemeler, performans optimizasyonları ve yeni teknolojiler barındıracak Ivy Bridge işlemci ailesinin iskeletini ise Sandy Bridge mimarisi oluşturacak. Daha önce 2011 sonunda lanse edileceği konuşulan ancak son gelen bilgilere göre CES 2012'de tanıtılması kuvvetle muhtemel görünen 22nm Ivy Bridge işlemci ailesi, grafik tarafında da önemli yenilikler sunacak. DirectX 10.1 destekli entegre grafik kullanan Sandy Bridge jenerasyonundan farklı olarak Ivy Bridge işlemci ailesinde DirectX 11 destekli iGPU olacak.

Sandy Bridge ile kıyaslandığında grafik performansının en az iki kat arttırılacağı öne sürülen Ivy Bridge işlemci ailesiyle birlikte işlemci pazarında da bir takım değişiklikler olması bekleniyor. Bilindiği üzere işlemci üreticileri, tek çekirdekli modeller sunmaya devam etseler de genel olarak giriş seviyesini çift çekirdekli çözümler doldurmuş durumda. Ivy Bridge jenerasyonu ile birlikte Intel'in, dört çekirdekli işlemcileri yavaş yavaş giriş seviyesine getirmeye başladığına, bugün dört ve altı çekirdekli modellerin oluşturduğu üst seviyede ise sekiz çekirdekleri modelleri yaygınlaştırmaya başladığına tanık olacağız. Bu arada Ivy Bridge işlemci ailesinin, Sandy Bridge işlemciler için hazırlanan LGA1155 anakartlarla uyumlu olması bekleniyor.