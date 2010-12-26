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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri 2012 başında lanse edilebilir

8 yıl
15,2b
1
27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemci ailesini son yılların en önemli performansı sıçraması olarak tanımlayan Intel, tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında araştırma-geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Sandy Bridge jenerasyonunda, en güncel fabrikasyon süreci olan 32nm üretim teknolojisini yeni nesil mikroişlemci mimarisi ile buluşturan Intel, bundan sonraki aşamada, bir kez daha nanometrik küçülmeye gidecek ve 22nm fabrikasyon sürecine geçiş yaparak aynı zar alanında daha fazla transistör kullanımını mümkün kılacak.

Intel'in 22nm üretim teknolojisine geçiş çalışlmaları uzun süredir devam ediyor. IDF 2009'da 22nm SRAM tanıtımı yapan firma, bir süre önce erken mühendislik örneği işlemci prototiplerine sahip olduğunu açıklamıştı. 22nm fabrikasyon süreciyle hacimli üretim için tesislerini güncellemeye devam eden Intel, bu güncellemeler için milyarlarca dolarlık bir kaynak ayırmış durumda. Yeni üretim teknolojisini kullanması beklenen ilk işlemci ailesi olan Ivy Bridge jenerasyonu, genel olarak Sandy Bridge mimarisi üzerine inşa ediliyor.

Çeşitli güncellemeler, performans optimizasyonları ve yeni teknolojiler barındıracak Ivy Bridge işlemci ailesinin iskeletini ise Sandy Bridge mimarisi oluşturacak. Daha önce 2011 sonunda lanse edileceği konuşulan ancak son gelen bilgilere göre CES 2012'de tanıtılması kuvvetle muhtemel görünen 22nm Ivy Bridge işlemci ailesi, grafik tarafında da önemli yenilikler sunacak. DirectX 10.1 destekli entegre grafik kullanan Sandy Bridge jenerasyonundan farklı olarak Ivy Bridge işlemci ailesinde DirectX 11 destekli iGPU olacak.

Sandy Bridge ile kıyaslandığında grafik performansının en az iki kat arttırılacağı öne sürülen Ivy Bridge işlemci ailesiyle birlikte işlemci pazarında da bir takım değişiklikler olması bekleniyor. Bilindiği üzere işlemci üreticileri, tek çekirdekli modeller sunmaya devam etseler de genel olarak giriş seviyesini çift çekirdekli çözümler doldurmuş durumda. Ivy Bridge jenerasyonu ile birlikte Intel'in, dört çekirdekli işlemcileri yavaş yavaş giriş seviyesine getirmeye başladığına, bugün dört ve altı çekirdekli modellerin oluşturduğu üst seviyede ise sekiz çekirdekleri modelleri yaygınlaştırmaya başladığına tanık olacağız. Bu arada Ivy Bridge işlemci ailesinin, Sandy Bridge işlemciler için hazırlanan LGA1155 anakartlarla uyumlu olması bekleniyor.


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DH Misafiri 7 yıl
anlamadığım bişiy var ben extrem oyunları oynuyorum pcyi 3buçuk sene önce aldım Q6700işlemci g31 anakart 4 gb kingston hyperx cl-5 800 mhz ram 4-4-4-12 1 gb 256 bit his iceQ4850 ekran kartı 430 wat power suplly 2232 bw samsung mönitör kullanıyorum 500 tb wd harddisk orta seviyede bi işlemci soğutucum var işlemcimi overclockla 2.66 dan 2.93 ghzye çıkardım öyle kullanıyorum sadece makinemde bi ssd takviyesiyle 5 sene daha asla sıkıntı çekmeden devam edebileceğim kesin neden makine toplarken akıllı toplamıyonuzda sora hersene 2000 lira vermek zorundamıyım dersiniz anlamam hayatta şunu asla tartışmam şikayet eden kim olursa olsun bi yerde yanlış yapmıştır olayları süzüp yanlış giden bişiyler varsa bile en doğrusunu bulmak yerine şikayet etmek çok zavallıca bişiy çok kanıma dokunsa benim okur en kral mühendis olur çabalar bi işlemci üretebiliceğim bi ortam arardım birilerini bi araya getirip finansman konusundada hükumet şu anda projesi olanlara hibe bile yapıyo git başbakanın yanına eminim öyle bi projeye 10 milyar lira vericektir ve bi ton mühendis yada denerdim en azından şikayet etmekten daha iyidir...
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MxFxOx 8 yıl
yeni bulmuş gibi pazara sunuyorlar eminim ellerinde 22 nano dana daha küçük işlemciler vardır onuda daha sonraki yıllara sunarlar
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WinteR 8 yıl
Intel'in ar-ge çalışmaları hızlı ve disiplinli, aslında araştırmadan çok geliştirme olarak iyiler, nanometrik küçülmelerde gayet hızlı ayak uyduruyorlar,tabi dev kapital olunca normal. Ivy'ye geçişde kolay olacaktır, çok büyük bir fark olacağına sanmıyorum,zaten grafik işlemcisinin performansı artıyor,işlem uniteleri 2x yapmak çok zor olmayacaktır. Haswell'e kadar performasn sandy seviyesinde olur.
edit: bu arada işlemci üreticileri denmiş ama AMD çoktan giriş seviyesine 4 çekirdek işlemcilerini sundu,"intel" denilmeli.
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theyapici 8 yıl
güzel 2011-12 senesi yenilik manasında çok şeye gebe
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ayzer 8 yıl
şimdi ocakta Sandy Bridge alsak 1 sene sonra anakart ve işlemciler değişecek. çünkü nm küçülme olursa intel bu sefer 1154 çıkarır...
her sene 2000 tl harca..1 sene sonra 500 tlye alan olmasın..oh oh
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Batuist 8 yıl

ayzer

şimdi ocakta Sandy Bridge alsak 1 sene sonra anakart ve işlemciler değişecek. çünkü nm küçülme olursa intel bu sefer 1154 çıkarır...

her sene 2000 tl harca..1 sene sonra 500 tlye alan olmasın..oh oh

merak ettiğim bilgisayarınızda bu kadar yüksek işlem gücü gerektiren hangi uygulamaları kullanıyorsunuz ki her sene 2000TL harcama yapıp güncellemeye gidiyorsunuz? Ne tür uygulamalar acaba bunlar? sadece merak ettim!
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sadtneverdie 8 yıl

ayzer

şimdi ocakta Sandy Bridge alsak 1 sene sonra anakart ve işlemciler değişecek. çünkü nm küçülme olursa intel bu sefer 1154 çıkarır...

her sene 2000 tl harca..1 sene sonra 500 tlye alan olmasın..oh oh


yalnını sevsinler benim bütün işim işlemci üzerine 1 senede bir bile 2000 lira harcamıyorum. zorla mıs atıyorlar? alma kardeşim. senin boşa harcayacak paran varsa adamları neden suçluyorsun?
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ayzer 8 yıl
selam
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darkaura 8 yıl
bildigim kadariyla 50atom kalinliginin altinda klasik fizik gecerliligini kaybediyor, quantum fizigi baskin gelmeye basliyor.
50atom silikon icin 10nm civari. bakalim bu olcuye ulastigimizda nasil bir yola girilcek. 10nm siniri bir sekilde asilsa bile kuculmenin bir yerde duracagi asikar. zira simdiden atom sayisindan bahseder hale geldik.
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fx57 8 yıl
@mistifa, Intel'in tik-tak iş geliştirme modeli, iki yıllık süreçler halinde işler. Bu iki yıl içerisinde birer yıl ara ile nanometrik küçülme ve yeni mimariye geçiş arka arkaya gerçekleşir.
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mistifa 8 yıl
intel'in tik tak'ları 6 ay ara ile gerçekleşiyordu. Bu sefer 22 nm kasmış olmalı ki 6 ay gecikme olacak. 22 nm zor, ondan küçüğü daha da zor. Bakalim bu nanometrik küçülme pratikte nereye kadar varabilecek.
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Batuist 8 yıl
iyi en azından birşeyi daha kesin olarak öğrenmiş olduk.. intelin tik tak modeli 2012 yılında da sekteye uğramayacak. artı DX12 2012de çıkıcak intel DX11e yeni geçiş yapmış olacak. ha giriş seviyesi için önemli olmasada yinede geriden gelmesi ilginç..
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kadirkayik 8 yıl
bir zamanlar 22 nanometre son nokta denilirdi. bakalım son nokta olup olmayacagı 3 sene içerisinde kesinleşir :) tabi son nokta olması bence imkansız bu sektör son nokta istemez hep daha ilerisini ister öyle olması çok daha iyi :D
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CrySystem 8 yıl

kadirkayik

bir zamanlar 22 nanometre son nokta denilirdi. bakalım son nokta olup olmayacagı 3 sene içerisinde kesinleşir :) tabi son nokta olması bence imkansız bu sektör son nokta istemez hep daha ilerisini ister öyle olması çok daha iyi :D


don/...anim.thgtr.com/haber/donanim/bellek/intel-samsung-ve-toshiba-10-nm-uretim-teknolojisi-icin-guclerini-birlestirdi
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